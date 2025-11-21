दुबई में एयर शो के दौरान शुक्रवार (21 नवंबर) के दिन बड़ा हादसा हो गया. यहां भारत का फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया. हादसे के बाद एयर शो को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो आपके होश उड़ा देगा. इस पर यूजर्स जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं

क्या नजर आ रहा है वीडियो में?

दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरता दिखाई देता है. वह अचानक किसी परकटे पक्षी की तरह जमीन पर गिरने लगता है और महज 3-4 सेकेंड में जमीन से टकरा जाता है. जमीन छूते ही इसमें जोरदार ब्लास्ट होता है और तेज धमाके के साथ आग लग जाती है.

क्या है क्रैश होने की वजह?

दुबई में तेजस के क्रैश होने की वजह सामने नहीं आई है. अहम बात यह है कि यह तेजस का पहला क्रैश नहीं है. 12 मार्च 2024 के दौरान जैसलमेर में एक्सरसाइज के वक्त तेजस पहली बार क्रैश हुआ था. उस दौरान फाइटर जेट का इंजन सीज हो गया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ था.

कुछ ने जताया दुख

दुबई में फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने की खबर मिलते ही सोशल मीडिया यूजर्स भी दुखी दिखाई दिए. उन्होंने इसे बेहद खराब दिन बताते हुए कहा कि यह घटना दिल तोड़ने वाली है. इसके बाद जब पायलट की मौत होने की सूचना मिली तो दुख ज्यादा बढ़ गया. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था.

कुछ यूजर्स ने सरकार को लिया आड़े हाथ

फाइटर जेट क्रैश होने पर काफी यूजर्स भड़क गए. उन्होंने सीधे तौर पर पूछ लिया कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ? एक यूजर ने लिखा कि यह क्या डिब्बा बना दिया है? एक अन्य यूजर ने लिखा कि वहां भी अपने देश की बेइज्जती करा दी.

