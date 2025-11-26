एक ही फोन पर चला सकेंगे कई WhatsApp अकाउंट, इन यूजर्स के लिए आ गया नया फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WhatsApp ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह फीचर आने के बाद यूजर एक आईफोन में दो WhatsApp अकाउंट यूज कर सकेंगे. एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यह फीचर पहले से अवेलेबल था और अब आईफोन यूजर भी इसका फायदा उठा पाएंगे. यानी अब आईफोन यूजर को एक डिवाइस पर दो अकाउंट चलाने के लिए व्हाट्सऐप बिजनेस या किसी थर्ड पार्टी ऐप का सहारा नहीं लेना होगा. यह फीचर चरणबद्ध तरीके से सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है.

सेटिंग में आया नया अकाउंट लिस्ट सेक्शन

कई बीटा टेस्टर को ऐप की सेटिंग में नया अकाउंट लिस्ट सेक्शन मिला है. इस सेक्शन में जाकर यूजर नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं. बीटा टेस्टिंग के दौरान यूजर को दो अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन सेटअप फ्लेक्सिबल है. यानी यूजर इस पर नए नंबर से अकाउंट बना और किसी दूसरे डिवाइस पर चल रहे व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट को लिंक कर सकेंगे. इसके अलावा कंपेनियन अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए QR कोड को भी स्कैन कर सकेंगे. सेटअप कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी अकाउंट्स की चैटिंग और सेटिंग अपने आप प्राइमरी डिवाइस पर सिंक हो जाएगी.

पूरी तरह अलग-अलग काम करेंगे दोनों अकाउंट

नए फीचर की खास बात यह भी है कि यह एक डिवाइस पर चलने वाले दोनों अकाउंट पूरी तरह अलग-अलग काम करेंगे. यानी दोनों के लिए चैट बैकअप, नोटिफिकेशन प्रीफरेंस और दूसरी सेटिंग अलग रहेगी ताकि दोनों अकाउंट एक-दूसरे में इंटरफेयर न करें. साथ ही नोटिफिकेशन पर भी लेबल लगा होगा, जिससे यूजर आसानी से यह पहचान पाए कि यह नोटिफिकेशन किस अकाउंट से जुड़ी हुई है.

इस नए फीचर भी पर काम कर रही है व्हाट्सऐप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सऐप एक और नए फीचर पर काम कर रही है, जिससे यूजर को यह समझने में आसानी होगी कि उसका अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया है. यह फीचर यूजर्स को एक शॉर्ट और रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन देगा, जिसमें बताया जाएगा कि किन एक्टिविटीज के कारण उसको सस्पेंड किया गया है.

