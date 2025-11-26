Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप यूट्यूब की होम पेज रिकमंडेशन से बोर हो गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी अब एक नए एआई टूल की टेस्टिंग कर रही है, जो यूजर को कस्टमाइज होमपेज रिकमंडेशन देगा. इसके लिए यूजर को एक प्रॉम्प्ट में अपने इंटरेस्ट लिखकर देने होंगे. इसके बाद सिस्टम इसे एल्गोरिद्म से कनेक्ट कर देगा, जिससे यूजर को यूट्यूब के होमपेज पर अपनी पसंद के सारे वीडियो दिख सकेंगे और उसे यूट्यूब की बोरिंग रिकमंडेशन वाले वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे.

होमपेज रिकमंडेशन को रिफाइन कर पाएंगे यूजर्स

इस नए टूल को 'योर कस्टम फीड' नाम दिया गया है. इसमें यूजर अपने इंटरेस्ट लिखकर एल्गोरिद्म को बता सकेंगे. इसके बाद एल्गोरिद्म उन्हें रेलिवेंट सजेशन डिलीवर करेगा. इस टूल की मदद से गूगल वीडियो देखने वाले यूजर्स को अपने होम पेज को कस्टम करने के लिए ज्यादा कंट्रोल देना चाहती है. कई यूजर्स के लिए इसे रोल आउट कर दिया गया है. टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद इसे बाकी यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा. यह टूल होमपेज के टॉप पर पर नजर आएगा. हालांकि, यह यूसेज-बेस्ड रिकमंडेशन को नहीं बदलेगा. यानी अगर आप हिस्ट्री से रिलेटिड वीडियो ज्यादा देखते हैं तो होमपेज पर ऐसे वीडियो दिखते रहेंगे. नया टूल एक कंपेनियन के तौर पर काम करेगा, जो आपको ज्यादा पर्सनलाइज सजेशन देगा.

कैसे काम करेगा टूल?

टूल अवेलेबल होने के बाद यूजर इसमें 'हिस्ट्री पॉडकास्ट' और 'मोर म्यूजिक वीडियोज' जैसे प्रॉम्प्ट दे पाएंगे. इसके बाद सिस्टम उन्हें प्रॉम्प्ट्स के आधार पर उनकी पसंद का कंटेट दिखाने की कोशिश करेगा. इस टूल के जरिए कंपनी की कोशिश अपने पावरफुल एल्गोरिद्म को यूजर के पर्सनल इंटरेस्ट के साथ मिलाने की है. बता दें कि अभी तक बहुत ही कम यूजर्स के पास इसकी एक्सेस है और कंपनी ने भी इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है.

ये भी पढ़ें-

iPhone 17 पर यहां मिल रही धांसू डील, इतनी छूट पहले कभी नहीं आई, खरीदने का मौका चूक मत जाना