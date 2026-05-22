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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशजमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज

जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज

Twisha Sharma Case: आरोपी सास गिरिबाला सिंह कोर्ट द्वारा मिली जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर रही हैं. उन्होंने अभी तक पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया है. ऐसे में उनपर एक्शन हो सकता है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 May 2026 09:39 AM (IST)
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ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी कि वह पुलिस की जांच में सहयोग करेंगी. हालांकि, गिरिबाला सिंह जमानत की शर्तों का पालन करती नहीं दिख रहीं और कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर रही हैं. दरअसल, पुलिस अभी तक उन्हें पूछताछ के लिए तीन नोटिस भेज चुकी है, लेकिन आरोपी सास ने अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं. 

बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह जांच में पुलिस की मदद नहीं कर रहीं. पुलिस उनसे सवाल करने के लिए कई नोटिस भेज चुकी है, लेकिन गिरिबाला सिंह ने अब तक सभी नोटिस इग्नोर किए हैं. 

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा केस: CCTV की टाइमिंग, लोगों के बयान नहीं हो रहे मैच, पोस्टमार्ट रिपोर्ट के बाद उठे कई सवाल

गिरिबाला सिंह को इन शर्तों पर मिली थी जमानत

जानकारी के लिए बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत मामले मे गिरिबाला सिंह को इसी शर्त पर जमानत मिली थी कि वह जांच में मदद करेंगे. जमानत आदेश में कोर्ट ने लिखा था कि आरोपी विवेचना के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेंगी. साथ ही केस चलने के दौरान अनावश्यक देरी नहीं करेंगी.

ट्विशा के वकील ने जारी की नंबरों की लिस्ट

ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से केस लड़ रहे वकील ने उन सभी नंबर्स की लिस्ट जारी की है, जिन्हें गिरिबाला सिंह ने ट्विशा की मौत के बाद कॉल किए थे. इस लिस्ट में IAS-IPS अधिकारी, डॉक्टर्स और कई जज शामिल हैं. बताया जा रहा था कि ट्विशा की मौत के अगले दिन गिरिबाला सिंह ने एक या दो नहीं, बल्कि 46 लोगों को कॉल किए थे जिससे संदेह पैदा होता है कि वह सबूत छुपाने की कोशिश कर रही थीं. ये कॉल घर परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को नहीं, बल्कि सिस्टम के ताकतवर लोगों को किए गए थे.

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा की मौत के बाद सास गिरिबाला ने एक के बाद एक 46 कॉल किए! सामने आए सभी नंबर

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 22 May 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Twisha Sharma
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