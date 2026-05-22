ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी कि वह पुलिस की जांच में सहयोग करेंगी. हालांकि, गिरिबाला सिंह जमानत की शर्तों का पालन करती नहीं दिख रहीं और कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर रही हैं. दरअसल, पुलिस अभी तक उन्हें पूछताछ के लिए तीन नोटिस भेज चुकी है, लेकिन आरोपी सास ने अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं.

बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह जांच में पुलिस की मदद नहीं कर रहीं. पुलिस उनसे सवाल करने के लिए कई नोटिस भेज चुकी है, लेकिन गिरिबाला सिंह ने अब तक सभी नोटिस इग्नोर किए हैं.

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गिरिबाला सिंह को इन शर्तों पर मिली थी जमानत

जानकारी के लिए बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत मामले मे गिरिबाला सिंह को इसी शर्त पर जमानत मिली थी कि वह जांच में मदद करेंगे. जमानत आदेश में कोर्ट ने लिखा था कि आरोपी विवेचना के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेंगी. साथ ही केस चलने के दौरान अनावश्यक देरी नहीं करेंगी.

ट्विशा के वकील ने जारी की नंबरों की लिस्ट

ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से केस लड़ रहे वकील ने उन सभी नंबर्स की लिस्ट जारी की है, जिन्हें गिरिबाला सिंह ने ट्विशा की मौत के बाद कॉल किए थे. इस लिस्ट में IAS-IPS अधिकारी, डॉक्टर्स और कई जज शामिल हैं. बताया जा रहा था कि ट्विशा की मौत के अगले दिन गिरिबाला सिंह ने एक या दो नहीं, बल्कि 46 लोगों को कॉल किए थे जिससे संदेह पैदा होता है कि वह सबूत छुपाने की कोशिश कर रही थीं. ये कॉल घर परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को नहीं, बल्कि सिस्टम के ताकतवर लोगों को किए गए थे.

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