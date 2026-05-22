बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में अपना कार्यभार संभालने के लिए रवाना होने से पहले दिल्ली में थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की. इस हाई लेवल बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल, कूटनीतिक और सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

दोनों के बीच क्या हुई बात ?

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा देने पर बातचीत हुई. इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना, सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और साझा सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और सीमा पार की चुनौतियों व घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आपसी तालमेल को और बेहतर बनाना शामिल है.

राजनीतिक हलकों में दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली मानी जा रही है. आमतौर पर भारत सरकार विदेशों में राजदूत या उच्चायुक्त के पदों पर भारतीय विदेश सेवा (IFS) के राजनयिकों को ही नियुक्त करती रही है. एक लंबे अरसे बाद केंद्र सरकार ने किसी राजनीतिज्ञ को अपना उच्चायुक्त (राजदूत) बनाया है. इससे पहले पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग को सेशेल्स का हाई कमीशनर बनाया था (2019-22). वरना ज्यादातर IFS अधिकारी ही राजदूत बनाए जाते रहे हैं.

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कौन हैं बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी?

दिनेश त्रिवेदी काफी अनुभवी राजनेता रहे हैं. त्रिवेदी रेल मंत्री (2011) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भी रह चुके हैं. उन्होंने फरवरी 2021 में टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था. त्रिवेदी पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से 2009 से 2019 तक सांसद रहे. इसके अलावा, वे 1990-96 और 2002-08 के दौरान राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं.

वह कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं और संसदीय कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें 'आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड' (2016-17) से भी सम्मानित किया गया. वह इंडो-यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन और विभिन्न संसदीय समितियों (वित्त, वाणिज्य, आदि) में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं.

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