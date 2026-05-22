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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकब बदलनी चाहिए लैपटॉप की बैटरी? ये वॉर्निंग साइन दे देते हैं इशारा

कब बदलनी चाहिए लैपटॉप की बैटरी? ये वॉर्निंग साइन दे देते हैं इशारा

Laptop Battery: लैपटॉप की बैटरी हमेशा नहीं चलती और कुछ साल बाद इसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती ही है. पूरी तरह खराब होने से पहले बैटरी कुछ संकेत देती है, जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 May 2026 09:55 AM (IST)
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  • लैपटॉप का अचानक बंद होना खराब बैटरी का संकेत है।
  • चार्जिंग में ज्यादा समय लगना या चार्ज होल्ड न करना।
  • बैटरी में फुलावट खतरनाक है, तुरंत बदलवाएं।
  • ये संकेत बताते हैं कि बैटरी बदलने का समय आ गया।

Laptop Battery: किसी भी लैपटॉप की बैटरी हमेशा नहीं चलती. कुछ आदतों से बैटरी का लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय आता है, जब लैपटॉप ऐसे संकेत देने लगता है, जो बताते हैं कि बैटरी में कुछ गड़बड़ है. हालांकि, हर संकेत बैटरी रिप्लेसमेंट की तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन कुछ साल यूज के बाद बैटरी कम समय तक चार्ज को होल्ड कर पाती है. कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है, जब लैपटॉप को लगातार प्लग-इन रखना पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब आपको लैपटॉप बैटरी पर ध्यान देना चाहिए.

अचानक से लैपटॉप का बंद हो जाना

अगर आपका लैपटॉप बिना किसी वॉर्निंग के अचानक से बंद हो जाए तो यह खराब होती बैटरी का संकेत हो सकता है. कई बार ऐसा होता है, जब बैटरी फुल चार्ज दिखती है, लेकिन अगले ही पल लैपटॉप बंद हो जाता है. इसका मतलब है कि बैटरी लगातार लैपटॉप को पावर नहीं दे पा रही है. ऐसी स्थिति में बैटरी को बदल लेना सही रहता है.

चार्जिंग से जुड़े इश्यूज आना

बैटरी में खराबी आने या ज्यादा पुरानी होने पर चार्जिंग से जुड़ी दिक्कतें आने लगती हैं. अगर आपका लैपटॉप चार्ज होने में पहले की तुलना में ज्यादा समय ले रहा है तो यह खराब बैटरी का संकेत हो सकता है. इसके अलावा चार्जिंग से जुड़े दूसरे इश्यू भी नजर आने लगते हैं. उदाहरण के तौर पर कई बार लैपटॉप ठीक तरीके से चार्ज होगा और कई बार घंटो चार्जिंग पर रखने के बाद भी बैटरी फुल नजर नहीं आती. पुरानी बैटरी में एक यह भी कमी रहती है कि चार्ज को होल्ड नहीं कर पाती. यानी फुल चार्ज होने के बाद भी यह कुछ ही मिनटों में डिस्चार्ज हो जाती है. ऐसी स्थिति में आपके काम पर असर पड़ सकता है. इसलिए ये संकेत आने पर बैटरी बदलने के बारे में विचार करना चाहिए.

बैटरी में फुलावट आना

यह सबसे खतरनाक संकेत है, जो बताता है कि आपको बाकी सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए. अगर लैपटॉप की बैटरी फूल गई है तो सबसे समझदारी भरा फैसला इसे यूज न करना है. अगर आप इस वॉर्निंग साइन को इग्नोर कर लैपटॉप का यूज जारी रखते हैं तो बैटरी में ब्लास्ट हो सकता है और डिवाइस के साथ-साथ आपको भी नुकसान होने की आशंका बढ़ जाएगी. बैटरी में फुलावट आने पर लैपटॉप बॉडी पर क्रैक्स आ सकते हैं या लैपटॉप बैटरी वाली जगह पर थोड़ा उभरा हुआ दिखता है. अगर आपको लैपटॉप में ये संकेत दिख रहे हैं तो तुरंत बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत है.

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Published at : 22 May 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Laptop Tips And Tricks Laptop Battery TECH NEWS
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