चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस

ये फिल्म वैसी है जैसी आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने ट्रेलर में देखा ये फिल्म वो है ही नहीं. ट्रेलर में एक गलती का जिक्र किया जाता है लेकिन वो गलती दिखाई नहीं जाती, ये फिल्म उसी गलती को दिल छू लेने वाले तरीके से दिखाती है. इस फिल्म से बहुत से लोग रिलेट करेंगे, उन्हें ये अपनी जिंदगी की कहानी लगेगी. ये फिल्म रिलेशनशिप problems को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से दिखाती है और आपको खूब एंटरटेन करती है.

कहानी

आरव और चांदनी कॉलेज में मिलते है, प्यार होता है, फिर एक गलती होती है. अब ये गलती क्या है? इस फिल्म की कहानी को इससे ज्यादा बताना स्पोइलर होगा. बस इतना समझ लीजिए कि ये कहानी आपको अपने आसपास की कहानी लगेगी, और इस कहानी को जानने के लिए आपको थिएटर जाना होगा.

कैसी है फिल्म

ये फिल्म हाल में रिलीज़ हुई धर्मा की सबसे बढ़िया लव स्टोरी है, फिल्म शुरू से आपको अपने साथ जोड़ लेती है. आपको इनकी लव स्टोरी देखने में मजा आता है. आपको लगता है रोमांस इस तरह से अब कहां दिखाया जाता है. बस इनका प्यार दिखाया जाता है, कुछ नया नहीं लेकिन आपको मजा आता है. फिर कुछ ही देर बाद फिल्म में आता है एक ट्विस्ट और पूरी फिल्म पलट जाती है. इसके बाद कहानी फिर आगे बढ़ती है और आप रिलेट करते हैं और फिर होती है वो गलती जिसके बाद फिल्म का ट्रैक ही बदल जाता है. फिल्म प्रैक्टिकल हो जाती है, देखने में मजा आता है, कमाल के म्यूजिक के साथ फिल्म आगे बढ़ती है और आप कहानी के साथ चलते है. फिल्म की सादगी के साथ भी आप जुड़ते है और फिल्म के ट्विस्ट के साथ आप हैरान होते हैं. भले आपको लगे फिल्म की एंडिंग प्रिडिक्टेबल होगी लेकिन आप इस कहानी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं.डायलॉग बढ़िया हैं, ये फिल्म आपको अपने पार्टनर्स की याद दिलाएगी, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स समझाएगी.

एक्टिंग

लक्ष्य सुपरस्टार मैटिरियल हैं, वो हर फ्रेम में कमाल हैं, उनके कई शेड्स दिखते हैं, रोमांटिक, इंटेंस, और कुछ ऐसे जो बताना स्पॉइलर होगा और वो हर शेड में कमाल हैं. आवाज़ दमदार है, एक्सप्रेशंस बढ़िया हैं, उनमें हीरो वाली बात हर सीन में दिखती है. एक्टिंग में मैच्योरिटी है, कहीं ओवर नहीं करते. अनन्या पांडे सरप्राइज़ हैं, उनकी जितनी ट्रोलिंग होती है वो बंद हो जानी चाहिए. एक एक्ट्रेस के तौर पर वो काफी आगे बढ़ चुकी हैं. वो यहां काफी मैच्योर और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस देती हैं, ये उनका बेस्ट कहा जाएगा. आस्था सिंह का काम अच्छा है. मनीष चौधरी ने अच्छा काम किया है. बाकी सारे एक्टर्स अपने रोल में ठीक हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

अमिताभ भट्टाचार्य और akshat ghildial ने फिल्म लिखी है और इनकी राइटिंग बढ़िया है, रिलेटेबल है, कहानी को सिंपल और इमोशनल रखा गया है, बेकार का ड्रामा नहीं डाला गया,विवेक सोनी का डायरेक्शन अच्छा है,वो इमोशंस को अच्छे से कैप्चर कर पाए हैं.

म्यूजिक

इस फिल्म को आप म्यूजिकल भी कह सकते हैं, म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है, जो फिल्म के साथ चलती है और ये म्यूजिक आपको छू जाता है.सचिन जिगर, सचिन सांघवी और जिगर सरैया का म्यूजिक इस फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है. किसी भी लव स्टोरी के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी होता है,और यहां म्यूजिक कमाल है.

रेटिंग - 4 स्टार्स