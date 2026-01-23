Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Storage: नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है बल्कि खुद को और अपनी आदतों को व्यवस्थित करने का मौका भी है. आज के डिजिटल दौर में हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा स्मार्टफोन में कैद होता है फोटो, वीडियो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और चैट्स. ऐसे में फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाना आम बात है. इन फाइलों को डिलीट करना आसान नहीं होता क्योंकि यही हमारी यादें और जरूरी रिकॉर्ड होते हैं. इसलिए बेहतर यही है कि नए साल की शुरुआत से पहले अपने डेटा का सुरक्षित बैकअप तैयार कर लिया जाए.

डेटा बैकअप के आसान और भरोसेमंद तरीके

स्मार्टफोन की स्टोरेज खाली रखने और डेटा सुरक्षित रखने के लिए आज कई विकल्प मौजूद हैं. सही तरीका चुनकर आप बिना किसी टेंशन के अपना डिजिटल सामान संभाल सकते हैं.

Google Drive

Google Drive आज एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए सबसे लोकप्रिय बैकअप टूल बन चुका है. ज्यादातर एंड्रॉयड फोन्स में यह पहले से मौजूद होता है और इस्तेमाल करना भी काफी सरल है.

गूगल हर यूजर को 15GB तक मुफ्त स्टोरेज देता है जिसमें फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखे जा सकते हैं. अगर यह स्पेस कम पड़ जाए तो मामूली कीमत पर ज्यादा स्टोरेज ली जा सकती है. भारत में लगभग 130 रुपये महीने में 100GB का प्लान मिलता है, वहीं कुछ अकाउंट्स पर कम कीमत में अतिरिक्त स्टोरेज का विकल्प भी उपलब्ध होता है.

मोबाइल रिचार्ज के साथ फ्री क्लाउड स्टोरेज का फायदा

भारत में टेलीकॉम कंपनियां भी अपने यूजर्स को क्लाउड स्टोरेज का फायदा दे रही हैं. कुछ चुनिंदा प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स के साथ गूगल क्लाउड स्टोरेज मुफ्त मिल जाता है.

जियो के कुछ प्लान्स में एक साल के लिए 2TB तक का गूगल क्लाउड स्टोरेज दिया जा रहा है जबकि एयरटेल अपने चुनिंदा रिचार्ज पैक्स में हर महीने 30GB तक का क्लाउड स्टोरेज ऑफर करता है. अगर आप पहले से इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह बैकअप का किफायती तरीका बन सकता है.

JioAICloud

रिलायंस जियो ने हाल ही में अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म JioAICloud लॉन्च किया है. इसके जरिए यूजर्स आसानी से फोटो, वीडियो और फाइलें ऑनलाइन सेव कर सकते हैं.

इस सर्विस में शुरुआती तौर पर 50GB तक मुफ्त स्टोरेज मिल रहा है. खास बात यह है कि जियो यूजर्स के साथ-साथ अन्य नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसे सीमित समय के लिए ट्रायल के तौर पर आज़मा सकते हैं.

क्लाउड स्टोरेज या फिजिकल ड्राइव क्या है बेहतर?

क्लाउड स्टोरेज आज सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला विकल्प है क्योंकि इसमें डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या SSD एक बार की खरीदारी होती है और इसमें हर महीने पैसे नहीं देने पड़ते.

हालांकि फिजिकल स्टोरेज के नुकसान भी हैं. ये आसानी से खो सकते हैं खराब हो सकते हैं और इन्हें हर जगह साथ रखना संभव नहीं होता. इसके मुकाबले क्लाउड सर्विसेज में डेटा कई सर्वर्स पर सुरक्षित रहता है जिससे नुकसान का खतरा कम हो जाता है.

नए साल की शुरुआत करें बिना स्टोरेज टेंशन के

अगर आप चाहते हैं कि नया साल बिना फोन स्लो होने और स्टोरेज फुल होने की परेशानी के शुरू हो तो अभी से डेटा बैकअप की आदत डालें. सही विकल्प चुनकर न सिर्फ आपका फोन हल्का रहेगा बल्कि आपकी यादें और जरूरी फाइलें भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी.

