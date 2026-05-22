WhatsApp पर पढ़ते ही डिलीट हो जाएंगे मैसेज, जल्दी आने वाला है प्राइवेसी से जुड़ा नया फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सएप 'WhatsApp Plus' नामक पेड सब्सक्रिप्शन भी ला रहा है।

WhatsApp After Reading Option: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर प्राइवेसी से जुड़ा एक धाकड़ फीचर आने वाला है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी एक नए 'आफ्टर रीडिंग' डिसअपीयरिंग मैसेज मोड की टेस्टिंग कर रही है. इसे आईफोन पर बीटा यूजर्स के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है. यह फीचर पहले से मौजूद डिसअपीयरिंग मैसेज से अलग है और दोनों के काम करने के तरीके में भी काफी अंतर है. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा और यूजर को इससे क्या फायदा होगा.

WhatsApp पर कैसे काम करेगा After Reading Option?

इस नए ऑप्शन के साथ व्हाट्सऐप डिसअपीयरिंग मैसेजेज पर प्राइवेसी की एक नई लेयर जोड़ने जा रही है. अब मैसेज टाइमर सेट करते समय मैसेज पढ़ने के तुरंत बाद मैसेज डिसअपीयर होने के ऑप्शन को चुन सकेंगे. इसके अलावा उन्हें 5 मिनट, 1 घंटे और 12 घंटे जैसे ऑप्शन सेट करने का भी मौका मिलेगा. अगर कोई यूजर मैसेज नहीं पढ़ता है तो यह 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा. इस फीचर की खास बात यह है कि इसका टाइमर मैसेज देखे जाने के बाद शुरू होगा. इस फीचर को इंडिविजुअल चैट के साथ-साथ ग्रुप चैट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है. यह एक प्राइवेसी सेटिंग क साथ-साथ डिवाइस की स्टोरेज को भी बचाने के काम आएगा.

डिसअपीयरिंग मैसेज से कैसे अलग है नया मोड?

व्हाट्सऐप में पहले से डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन मिलता है. इसमें यूजर 24 घंटे, 7 दिन और 90 दिन जैसी ड्यूरेशन फिक्स कर सकता है. यह ड्यूरेशन मैसेज भेजने के साथ ही शुरू हो जाती है.

कब तक आएगा नया फीचर?

व्हाट्सऐप ने आफ्टर रीडिंग फीचर को आईफोन पर बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एंड्रॉयड पर इसकी टेस्टिंग शुरू हो सकती है. उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में इस फीचर को यूजर के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.

व्हाट्सऐप के पेड सब्सक्रिप्शन का इंतजार भी जल्द हो सकता है खत्म

इस फीचर के साथ-साथ व्हाट्सऐप अपने पेड सब्सक्रिप्शन WhatsApp Plus को भी टेस्ट कर रही है. इसे यूरोप के कुछ हिस्सों में रोल आउट किया गया है. इस प्लान की कीमत लगभग 300 रुपये महीना रखी गई है, जिसमें यूजर को एक्सक्लूसिव स्टिकर, 20 चैट पिन करने का ऑप्शन, नए ऐप आइकन और स्पेशल रिंगटोन जैसे फीचर ऑफर किए जा रहे हैं. आगे चलकर कंपनी इसमें और नए फीचर्स भी एड कर सकती है.

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