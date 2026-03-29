WhatsApp पर ऐसे शेड्यूल करें कॉल, बड़े काम आ सकता है यह फीचर

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WhatsApp Call Schedule: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अब सिर्फ मैसेज सेंड और रिसीव करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है. पिछले कुछ समय से कंपनी ने WhatsApp में शानदार फीचर्स ऐड किए हैं, जिससे इसे पर्सनल के साथ-साथ प्रोफेशनल कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है. ऐसा ही एक फीचर WhatsApp Call Schedule का है, जिसके जरिए आप सिंगल से लेकर व्हाट्सऐप ग्रुप यूजर्स के साथ अपनी वॉइस और वीडियो कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं. इस फीचर को यूज करना बहुत आसान है और कुछ ही स्टेप्स में आप कॉल शेड्यूल कर पाएंगे.

कैसे करें WhatsApp Call Schedule?

सबसे पहले व्हाट्सऐप ओपन करें और कॉल्स ऑप्शन पर टैप करें. इसमें दिख रहे शेड्यूल ऑप्शन पर टैप करने से एक नया पेज ओपन होगा. इसमें आप कॉल का नाम और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. साथ ही इसमें आपको कॉल का स्टार्ट और एंड टाइम सेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा. इसके साथ आप वीडियो या वॉइस कॉल का टाइप भी सेलेक्ट कर पाएंगे. शेड्यूल की हुई कॉल को आप भूल न जाएं, इसके लिए व्हाट्सऐप रिमाइंडर का भी ऑप्शन देती है. ये सारे ऑप्शन सेट करने के बाद नेक्स्ट पर टैप करें और उन कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर लें, जिन्हें आप कॉल में शामिल करना चाहते हैं. कॉल शेड्यूल करते ही इसका नोटिफिकेशन कॉल में शामिल होने वाले कॉन्टैक्ट्स के पास भी चला जाएगा.

शेड्यूल कॉल को डिलीट कैसे करें?

कॉल शेड्यूल करने के बाद आपका मूड बदल जाए तो व्हाट्सऐप इसे डिलीट करने का भी ऑप्शन देती है. इसके लिए आपको कॉल सेक्शन में जाना होगा. यहां आपको अपकमिंग कॉल सेक्शन दिखेगा. इस पर टैप करें एडिट कॉल्स को सेलेक्ट करें. इसे ओपन करने के बाद कैंसिल इवेंट का ऑप्शन आ जाएगा. इस पर टैप करने से शेड्यूल्ड कॉल डिलीट हो जाएगी. इसके अलावा आप डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन सेलेक्ट कर भी कॉल को डिलीट कर सकते हैं.

अब एक ही फोन पर चला पाएंगे दो अकाउंट

हाल ही में WhatsApp ने अपनी ऐप में एक और शानदार फीचर ऐड किया है, जिसे डुअल अकाउंट कहा जा रहा है. यह फीचर पहले केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल था, लेकिन अब यह आईफोन यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है. इसकी मदद से यूजर एक ही फोन पर दो अलग-अलग अकाउंट्स यूज कर सकते हैं. ऐसे में अब लोगों को अलग-अलग व्हाट्सऐप अकाउंट चलाने के लिए दो मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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