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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsजहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?

जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?

Home Tips: कई बार यह देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे घर के अंदर ही बीमार हो जाते हैं. हो सकता है कि किचन के गंदे सिंक से ही घर में बीमारियां फैल रही हों. आइए जानते हैं इसके बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 15 May 2026 08:37 AM (IST)
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Home Tips: किचन में जितना भी स्वादिष्ट खाना बन जाए पर यह जिद्दी सिंक की बदबू सारा मजा किरकिरा कर देती है, इससे आती बदबू रिश्तेदारों के सामने शरमिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती , किचन कितने ही लाखों का बना हो पर यह सिंक की बदबू सारे पैसे बेकार कर ही देती है

कैसे सिंक से फैलती है बीमारियां?

ये गंदा सिंक केवल बदबू ही नहीं फैलाता है, यह फैलाता है घर में बैक्टीरिया और वायरस, कहते हैं कि सिंक में टॉयलेट से ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि यहां भोजन के कण होते हैं जो सड़ते हैं और बहुत सारे बीमारियों के कारण बनते हैं

कैसे रख सकते हैं इसको साफ?

  • रोजाना सफाई करना तो सबसे आवश्यक है, अगर गंदगी को रोज साफ करलें तो उससे सिंक हमेशा साफ रहेगा.
  • सिंक की सफाई के दौरान हम कई गलतियां भी करते हैं, जैसे कि हम बस ऊपर-ऊपर से सफाई करते हैं पर सही तरीका तो है पाइपों के कुछ अंदर तक सफाई करना क्योंकि यही जमा हुआ कचरा बदबू फैलाता है
  • सफाई के दौरान हमें घरेलू सफाई वाले केमिकल्स का प्रयोग करना चाहिए जैसे ब्लिचिंग पाउडर और विनेगर आदि का क्योंकि यह गंदगी को काटते हैं और सिंक के अंदर फंसे कचरे को काटकर पानी के साथ बहा देता है और यह बदबू भी खत्म करता है

कुछ सावधानियां पर भी रखना होगा ध्यान

बेकिंग सोडा के भी मद्द से अच्छी सफाई होती है इसको सही तरीके से उपयोग करने के लिए इसको आधे कप पानी में मिलाकर सिंक में डाल देना होता है, पर चाहे स्टील हो या पीतल इनपर इनका इस्तेमाल सावधानी से करना होता है क्योकि यह इन पर रिएक्शन करते हैं और बर्तन को खराब भी कर ही देते हैं.

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रिपोर्टों से निकलीं बातें

“पर्यावरण अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका" के अनुसार यह घरेलू उपाय ज्यादा सही सफाई करते हैं, यह बदबू को भी कम करते हैं और सफाई भी अच्छी तरीके से करते हैं.

सिंक की बदबू से मिलेगी छुट्टी

सिंक से फैलते बदबू को रोकने के लिए यह सारे उपाय अब संस्थाएं भी दे रही हैं, और घरेलु सामानों से सफाई को कारीगर कह रही हैं, तो अब इन नए उपायों और घरेलु सामानों के इस्तेमाल से सिंक की अच्छी सफाई हो जाएगी और बदबू भी खत्म हो जाएगी और बरसों से सबके सामने शर्मिंदा करने वाला सिंक अब खुशबू भी देगा बस इन उपायों का प्रयोग करना होगा.

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Published at : 15 May 2026 08:37 AM (IST)
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