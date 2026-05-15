गांवों में बढ़ रहा organic vegetables का craze, क्या सच में इससे ज्यादा होती है कमाई?

Organic Farming In Villages: आजकल गांवों में खेती का तरीका तेजी से बदल रहा है. जहां पहले किसान ज्यादा फसल उगाने के लिए रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, वही अब कई किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. ऑर्गेनिक खेती का मतलब है बिना जहरीली दवाइयों और केमिकल खाद के सब्जियां उगाना.

इसमें गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट, नीम और देसी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरीके से उगाई गई सब्जियां ज्यादा प्राकृतिक और सेहत के लिए बेहतर मानी जाती हैं. साथ ही गांवों के लोग अब समझने लगे हैं कि शुद्ध खाना ही अच्छी सेहत की असली ताकत है. यही कारण है कि ऑर्गेनिक सब्जियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है.

मेहनत ज्यादा, लेकिन खेत और सेहत दोनों रहते हैं सुरक्षित

ऑर्गेनिक खेती करना आसान काम नहीं होता. इसमें किसान को फसल की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है. खेत में कीड़े लग जाएं तो किसान केमिकल दवा की जगह नीम और दूसरे देसी उपाय अपनाते हैं. कई बार ऑर्गेनिक सब्जियों में समय भी ज्यादा लग जाता है. लेकिन किसान मानते हैं कि इससे जमीन खराब नहीं होती और मिट्टी की ताकत बनी रहती है. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी सब्जियां खाने वाले लोगों को भी भरोसा रहता है कि उनके खाने में कम केमिकल हैं. साथ ही गांवों में अब कई किसान अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि खेती सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि लोगों की सेहत से भी जुड़ी जिम्मेदारी होती है.

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क्या Organic सब्जियों से सच में ज्यादा कमाई होती है?

कई किसानों का कहना है कि ऑर्गेनिक खेती में शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन बाद में इससे फायदा भी अच्छा मिलता है. बाजार में ऑर्गेनिक सब्जियां सामान्य सब्जियों से महंगी बिकती हैं, क्योंकि लोग अच्छी और शुद्ध चीजें खरीदना चाहते हैं. यही वजह है कि शहरों के साथ अब गांवों में भी इनकी मांग बढ़ रही है. हालांकि हर किसान को तुरंत बड़ा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें समय और धैर्य दोनों चाहिए होते हैं. कई किसानों को अपनी सब्जियां सीधे ग्राहकों तक पहुंचानी पड़ती हैं ताकि उन्हें सही दाम मिल सके. लेकिन जो किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे अच्छी पहचान और बेहतर कमाई दोनों मिलने लगी हैं।.

गांवों में बदल रही खेती की सोच

अब गांवों में खेती सिर्फ ज्यादा फसल उगाने तक सीमित नहीं रही. किसान अब ऐसी खेती करना चाहते हैं जिससे जमीन भी सुरक्षित रहे और लोगों की सेहत भी अच्छी बनी रहे. कई गांवों में छोटे किसान मिलकर ऑर्गेनिक खेती शुरू कर रहे हैं ताकि खर्च कम हो और बाजार तक आसानी से पहुंच सकें. किसानों को लगता है कि अगर लोग उनकी उगाई साफ और शुद्ध सब्जियां खाएंगे, तो उनकी मेहनत की असली कीमत मिलेगी. यही वजह है कि ऑर्गेनिक खेती अब गांवों में सिर्फ एक नया तरीका नहीं, बल्कि उम्मीद और भरोसे की नई शुरुआत बनती जा रही है.

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