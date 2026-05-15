हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीCharging cable tips: चार्जिंग केबल को लपेटने का सबसे सही तरीका कौन-सा, जिससे यह नहीं होगी खराब?

Charging cable tips: चार्जिंग केबल को लपेटने का सबसे सही तरीका कौन-सा, जिससे यह नहीं होगी खराब?

ज्यादातर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि नई चार्जिंग केबल कुछ ही महीनों में बीच से टूटने लगती है. कभी केबल बीच से कट जाती है तो कभी कनेक्टर के पास से उतरने लगती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 May 2026 08:30 AM (IST)
ज्यादातर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि नई चार्जिंग केबल कुछ ही महीनों में बीच से टूटने लगती है. कभी केबल बीच से कट जाती है तो कभी कनेक्टर के पास से उतरने लगती है.

Charging cable tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. वहीं फोन जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी उसकी चार्जिंग केबल भी होती है. हालांकि ज्यादातर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि नई चार्जिंग केबल कुछ ही महीनों में बीच से टूटने लगती है. कभी केबल बीच से कट जाती है तो कभी कनेक्टर के पास से उतरने लगती है. कई बार लोग इसे खराब क्वालिटी मान लेते हैं, लेकिन असल वजह केबल को इस्तेमाल करने और रखने का तरीका होता है.  

1/8
टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार चार्जिंग केबल की लाइफ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे इस्तेमाल और स्टोर किया जा रहा है. खासकर केबल को लपेटने का तरीका उसकी उम्र बढ़ाने या काम करने में बड़ी भूमिका निभाता है. अगर केबल को बार-बार टाइट मोड़ा जाता है या गलत तरीके से खींचा जाए तो उसके अंदर मौजूद बारिक तार कमजोर होने लगते हैं और धीरे-धीरे टूट जाते हैं.
टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार चार्जिंग केबल की लाइफ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे इस्तेमाल और स्टोर किया जा रहा है. खासकर केबल को लपेटने का तरीका उसकी उम्र बढ़ाने या काम करने में बड़ी भूमिका निभाता है. अगर केबल को बार-बार टाइट मोड़ा जाता है या गलत तरीके से खींचा जाए तो उसके अंदर मौजूद बारिक तार कमजोर होने लगते हैं और धीरे-धीरे टूट जाते हैं.
2/8
चार्जिंग केबल की बनावट में बहुत पतले धातु के तार होते हैं, जिन्हें प्लास्टिक या सिलिकॉन इंसुलेशन से कवर किया जाता है. सबसे ज्यादा दबाव उस हिस्से पर पड़ता है, जहां केबल का कनेक्टर जुड़ा होता है.
चार्जिंग केबल की बनावट में बहुत पतले धातु के तार होते हैं, जिन्हें प्लास्टिक या सिलिकॉन इंसुलेशन से कवर किया जाता है. सबसे ज्यादा दबाव उस हिस्से पर पड़ता है, जहां केबल का कनेक्टर जुड़ा होता है.
Published at : 15 May 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Charging Cable Tips How To Wrap Charging Cable Cable Protection Tips Smartphone Charger Care

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
गूगल को हुई आपकी चिंता! सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की लत से बचाने के लिए ला रही है यह फीचर
गूगल को हुई आपकी चिंता! सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की लत से बचाने के लिए ला रही है यह फीचर
टेक्नोलॉजी
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
टेक्नोलॉजी
Google Chrome बिना बताए डाउनलोड कर रहा है 4GB की AI फाइल, ये है इसे रोकने और डिलीट करने का तरीका
Google Chrome बिना बताए डाउनलोड कर रहा है 4GB की AI फाइल, ये है इसे रोकने और डिलीट करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
Snapchat की हो जाएगी छुट्टी? Instagram ने फोटो शेयरिंग के लिए लॉन्च की Instants ऐप
Snapchat की हो जाएगी छुट्टी? Instagram ने फोटो शेयरिंग के लिए लॉन्च की Instants ऐप
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ .शिरीष मिश्र
डॉ .शिरीष मिश्र
वित्तीय अनुशासन के रोल मॉडल बने योगी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन को डर दिखाकर हॉर्मुज में घसीट रहा अमेरिका, मार्को रूबियो ईरान से बोले- 'हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे...'
चीन को डर दिखाकर हॉर्मुज में घसीट रहा अमेरिका, मार्को रूबियो ईरान से बोले- 'हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
विश्व
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आईपीएल 2026
IPL Playoffs Qualification Scenarios: मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये 7 नई फिल्में-सीरीज
इंडिया
Russia-UAE On UP Death: UP में हुईं 111 मौतों से 'बेस्ट फ्रेंड' रूस परेशान, पुतिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, UAE ने भी भेजा मैसेज
UP में हुईं 111 मौतों से 'बेस्ट फ्रेंड' रूस परेशान, पुतिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, UAE ने भी भेजा मैसेज
जनरल नॉलेज
Gold Purchase Limit: एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
नौकरी
Indian Army TES 56 Entry 2026: जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget