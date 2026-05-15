टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार चार्जिंग केबल की लाइफ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे इस्तेमाल और स्टोर किया जा रहा है. खासकर केबल को लपेटने का तरीका उसकी उम्र बढ़ाने या काम करने में बड़ी भूमिका निभाता है. अगर केबल को बार-बार टाइट मोड़ा जाता है या गलत तरीके से खींचा जाए तो उसके अंदर मौजूद बारिक तार कमजोर होने लगते हैं और धीरे-धीरे टूट जाते हैं.