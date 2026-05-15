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Charging cable tips: चार्जिंग केबल को लपेटने का सबसे सही तरीका कौन-सा, जिससे यह नहीं होगी खराब?
ज्यादातर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि नई चार्जिंग केबल कुछ ही महीनों में बीच से टूटने लगती है. कभी केबल बीच से कट जाती है तो कभी कनेक्टर के पास से उतरने लगती है.
Charging cable tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. वहीं फोन जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी उसकी चार्जिंग केबल भी होती है. हालांकि ज्यादातर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि नई चार्जिंग केबल कुछ ही महीनों में बीच से टूटने लगती है. कभी केबल बीच से कट जाती है तो कभी कनेक्टर के पास से उतरने लगती है. कई बार लोग इसे खराब क्वालिटी मान लेते हैं, लेकिन असल वजह केबल को इस्तेमाल करने और रखने का तरीका होता है.
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Published at : 15 May 2026 08:30 AM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
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