कार धोने से पहले हो जाएं सावधान, इन 5 हिस्सों में भूलकर भी न डालना पानी, वरना होगा बड़ा नुकसान

कारें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस और टेक्नोलॉजी से लैस हो गई हैं .इनमें कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सेंसर और आधुनिक फीचर्स दिए जाते हैं, जो कार को ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाते हैं. लेकिन कई बार लोग कार को साफ करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से लाखों रुपये की गाड़ी में बड़ी खराबी आ सकती है. खासकर कार वॉश के दौरान अगर इंजन या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में पानी चला जाए तो इससे शॉर्ट सर्किट, सेंसर खराब होने या इंजन डैमेज जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और वायरिंग को लेकर सावधानी

रिपोर्ट के मुताबिक, कार धोते समय सबसे ज्यादा सावधानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और वायरिंग को लेकर बरतनी चाहिए. मॉडर्न कारों में कई तरह की वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होते हैं. अगर इनमें पानी चला जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और कार के कई सिस्टम काम करना बंद कर सकते हैं. ऐसे मामलों में मरम्मत का खर्च काफी ज्यादा हो सकता है. इसलिए कार धोते समय इन हिस्सों पर सीधे पानी डालने से बचना चाहिए.

एयर इनटेक को पानी से बचाना

कार के एयर इनटेक सिस्टम को भी पानी से बचाना बेहद जरूरी होता है. एयर इनटेक वह हिस्सा होता है, जहां से इंजन के अंदर हवा जाती है. अगर गलती से इसमें पानी चला जाए तो इंजन हाइड्रोलॉक का शिकार हो सकता है. इस स्थिति में इंजन पूरी तरह बंद हो सकता है और कई बार इंजन बदलने तक की नौबत आ जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंजन की सफाई करते समय हाई प्रेशर पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

फ्यूल फिलर के आसपास पानी

फ्यूल कैप और फ्यूल फिलर के आसपास भी पानी जाने से बचाना चाहिए. अगर पानी पेट्रोल या डीजल में मिल जाए तो इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है और फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ सकती है. इसलिए कार धोने से पहले फ्यूल कैप को अच्छी तरह बंद करना जरूरी है.

सेंसरों में पानी चले जाना

आजकल की कारों में ABS सेंसर, पार्किंग सेंसर, कैमरा और कई एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं. अगर इन सेंसरों में पानी चला जाए तो ये खराब हो सकते हैं या गलत जानकारी देने लगते हैं. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स काफी महंगे होते हैं, इसलिए इन्हें साफ करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है.

पानी पड़ने से जंग

कार के ब्रेक और सस्पेंशन सिस्टम पर भी लगातार पानी पड़ने से जंग लग सकती है. इससे ब्रेकिंग क्षमता प्रभावित हो सकती है और सस्पेंशन समय से पहले खराब हो सकता है. वहीं कार के इंटीरियर में पानी जाने से सीट, डैशबोर्ड और फ्लोर खराब हो सकते हैं. इसके अलावा फंगस और बदबू की समस्या भी शुरू हो सकती है.

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