हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीयूजर के हाथ में फट गया फोन, ब्लास्ट से बचना है तो भूलकर भी न करें ये काम

यूजर के हाथ में फट गया फोन, ब्लास्ट से बचना है तो भूलकर भी न करें ये काम

Galaxy S24 Explodes: दक्षिण कोरिया में सैमसंग के Galaxy S24 फोन में आग लग गई. बताया जा रहा है कि इंटरनेट ब्राउजिंग के समय फोन गर्म होकर फट गया.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 May 2026 08:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सैमसंग गैलेक्सी S24 फोन नॉर्मल इस्तेमाल में फटा, लगा आग।
  • धुआं निकलने के बाद यूजर के हाथ में ही फोन फट गया।
  • फोन चार्जिंग पर नहीं था, न ही ओवरहीटिंग का नोटिफिकेशन।
  • आग लगने की घटना की जांच जारी, कारण अज्ञात।

Galaxy S24 Explodes: इंटरनेट पर इन दिनों सैमसंग के Galaxy S24 फोन की चर्चा हो रही है. इस चर्चा के पीछे का कारण सैमसंग के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. दरअसल, नॉर्मल यूज के दौरान इस फोन में आग लग गई थी. यह घटना 11 मई की बताई जा ही है. एक यूजर ने रेडिट पर फोटो शेयर की है, जिसमें फोन को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा जा सकता है. यूजर का दावा है कि इंटरनेट यूज करते समय यह फोन उसके हाथ में ही फट गया था. आइए इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं.

पहले निकला धुआं फिर लगी आग

रेडिट पोस्ट के अनुसार, फोन से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया. इसके बाद यह गर्म हुआ और यूजर के हाथ में ही फट गया. अगर आपको लग रहा है कि इसे ज्यादा टेंपरेचर में यूज किया जा रहा था तो ऐसा भी नहीं है. बताया जा रहा है कि यूजर फोन पर इंटरनेट यूज कर रहा था. तभी इसमें आग लग गई. न तो यह फोन चार्जिंग पर लगा था और न ही इसमें ओवरहीटिंग का कोई नोटिफिकेशन आया था. पोस्ट के मुताबिक, फोन में डैमेज नहीं था और न ही इसे रिपेयर के लिए खोला गया था. 

ऐसे टला बड़ा हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग लगने के बाद फोन के दो हिस्से हो गए, जिससे ब्लास्ट का इम्पैक्ट कम हो गया. अगर ऐसा नहीं होता तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था. फोन के यूजर का फिलहाल सामान्य इलाज चल रहा है. फोन में आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई. विभाग का कहना है कि मौके पर लिथियम-आयन बैटरी में आग लगने के सबूत मिले हैं. सैमसंग के अधिकारियों ने भी पीड़ित यूजर से संपर्क किया है. अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

फोन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

  • हमेशा ऑरिजनल और अच्छी क्वालिटी के चार्जर और केबल का यूज करें. 
  • चार्जिंग के दौरान फोन को तकिये या कंबल आदि के ऊपर न रखें.
  • गर्मी के मौसम में फोन को कार के डैशबोर्ड और दूसरे हीट सोर्सेस से दूर रखें.
  • अगर फोन की बैटरी में कोई डैमेज हो गया तो इसे तुरंत रिप्लेस करवा लें.
  • चार्जिंग के दौरान फोन को यूज करने से बचना चाहिए.
  • अगर ज्यादा तापमान के कारण फोन ओवरहीट हो गया है तो भी इसे यूज नहीं करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- मार्केट से क्यों गायब हो रहे हैं सस्ते फोन? 10,000 रुपये से कम कीमत वाले ऑप्शंस हुए कम

Published at : 15 May 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS Galaxy S24
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
यूजर के हाथ में फट गया फोन, ब्लास्ट से बचना है तो भूलकर भी न करें ये काम
यूजर के हाथ में फट गया फोन, ब्लास्ट से बचना है तो भूलकर भी न करें ये काम
टेक्नोलॉजी
गूगल को हुई आपकी चिंता! सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की लत से बचाने के लिए ला रही है यह फीचर
गूगल को हुई आपकी चिंता! सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की लत से बचाने के लिए ला रही है यह फीचर
टेक्नोलॉजी
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
टेक्नोलॉजी
Google Chrome बिना बताए डाउनलोड कर रहा है 4GB की AI फाइल, ये है इसे रोकने और डिलीट करने का तरीका
Google Chrome बिना बताए डाउनलोड कर रहा है 4GB की AI फाइल, ये है इसे रोकने और डिलीट करने का तरीका
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन को डर दिखाकर हॉर्मुज में घसीट रहा अमेरिका, मार्को रूबियो ईरान से बोले- 'हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे...'
चीन को डर दिखाकर हॉर्मुज में घसीट रहा अमेरिका, मार्को रूबियो ईरान से बोले- 'हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
विश्व
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आईपीएल 2026
IPL Playoffs Qualification Scenarios: मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये 7 नई फिल्में-सीरीज
इंडिया
Weather Forecast: अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
जनरल नॉलेज
Gold Purchase Limit: एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
नौकरी
Indian Army TES 56 Entry 2026: जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget