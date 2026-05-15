यूजर के हाथ में फट गया फोन, ब्लास्ट से बचना है तो भूलकर भी न करें ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग गैलेक्सी S24 फोन नॉर्मल इस्तेमाल में फटा, लगा आग।

धुआं निकलने के बाद यूजर के हाथ में ही फोन फट गया।

फोन चार्जिंग पर नहीं था, न ही ओवरहीटिंग का नोटिफिकेशन।

आग लगने की घटना की जांच जारी, कारण अज्ञात।

Galaxy S24 Explodes: इंटरनेट पर इन दिनों सैमसंग के Galaxy S24 फोन की चर्चा हो रही है. इस चर्चा के पीछे का कारण सैमसंग के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. दरअसल, नॉर्मल यूज के दौरान इस फोन में आग लग गई थी. यह घटना 11 मई की बताई जा ही है. एक यूजर ने रेडिट पर फोटो शेयर की है, जिसमें फोन को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा जा सकता है. यूजर का दावा है कि इंटरनेट यूज करते समय यह फोन उसके हाथ में ही फट गया था. आइए इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं.

पहले निकला धुआं फिर लगी आग

रेडिट पोस्ट के अनुसार, फोन से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया. इसके बाद यह गर्म हुआ और यूजर के हाथ में ही फट गया. अगर आपको लग रहा है कि इसे ज्यादा टेंपरेचर में यूज किया जा रहा था तो ऐसा भी नहीं है. बताया जा रहा है कि यूजर फोन पर इंटरनेट यूज कर रहा था. तभी इसमें आग लग गई. न तो यह फोन चार्जिंग पर लगा था और न ही इसमें ओवरहीटिंग का कोई नोटिफिकेशन आया था. पोस्ट के मुताबिक, फोन में डैमेज नहीं था और न ही इसे रिपेयर के लिए खोला गया था.

ऐसे टला बड़ा हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग लगने के बाद फोन के दो हिस्से हो गए, जिससे ब्लास्ट का इम्पैक्ट कम हो गया. अगर ऐसा नहीं होता तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था. फोन के यूजर का फिलहाल सामान्य इलाज चल रहा है. फोन में आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई. विभाग का कहना है कि मौके पर लिथियम-आयन बैटरी में आग लगने के सबूत मिले हैं. सैमसंग के अधिकारियों ने भी पीड़ित यूजर से संपर्क किया है. अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

फोन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

हमेशा ऑरिजनल और अच्छी क्वालिटी के चार्जर और केबल का यूज करें.

चार्जिंग के दौरान फोन को तकिये या कंबल आदि के ऊपर न रखें.

गर्मी के मौसम में फोन को कार के डैशबोर्ड और दूसरे हीट सोर्सेस से दूर रखें.

अगर फोन की बैटरी में कोई डैमेज हो गया तो इसे तुरंत रिप्लेस करवा लें.

चार्जिंग के दौरान फोन को यूज करने से बचना चाहिए.

अगर ज्यादा तापमान के कारण फोन ओवरहीट हो गया है तो भी इसे यूज नहीं करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- मार्केट से क्यों गायब हो रहे हैं सस्ते फोन? 10,000 रुपये से कम कीमत वाले ऑप्शंस हुए कम