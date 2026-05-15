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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?

Weather Forecast: अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?

Weather Update: देशभर में भीषण गर्मी के बीच IMD ने कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 May 2026 06:51 AM (IST)
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देश के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत उत्तर और दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है. तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

दिल्ली और एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं चलेंगी. लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. हालांकि शाम के समय हल्के बादल छाने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है. 15 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है. 17 मई से गर्मी और बढ़ सकती है और तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है. 18 और 19 मई को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा.

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मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल

मध्य प्रदेश में भी मौसम काफी गर्म रहने वाला है. कई इलाकों में लू चलने की आशंका है, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं के साथ ओले गिर सकते हैं. छतरपुर जिले के खजुराहो में तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है, वहीं पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान करीब 19 डिग्री रहने की उम्मीद है. इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम और गुना जैसे जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटों में इन इलाकों में तेज गर्मी पड़ सकती है. उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है. पश्चिमी यूपी में गर्म हवाएं चलेंगी, जबकि पूर्वी यूपी में उमस लोगों को परेशान कर सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है.

बिहार- झारखंड का मौसम

बिहार में भी तेज गर्मी का असर दिखाई देगा. पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. कुछ जगहों पर शाम के समय हल्के बादल और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं. गर्मी बढ़ने से बिजली और पानी की मांग भी बढ़ सकती है. झारखंड में मौसम को लेकर सरकार अलर्ट पर है. मौसम खराब होने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है.

राजस्थान-महाराष्ट्र भीषण गर्मी की चपेट में

राजस्थान में कई जिले इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. फलौदी में तापमान 45.2 डिग्री, जैसलमेर में 45.1 डिग्री और श्रीगंगानगर में 44.8 डिग्री दर्ज किया गया है. बीकानेर, जयपुर और भरतपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी आ सकती है, लेकिन 17 मई के बाद फिर से गर्मी बढ़ सकती है. महाराष्ट्र और गुजरात में गर्मी और उमस दोनों का असर रहेगा. अहमदाबाद और सूरत में तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं. मुंबई और पुणे में लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. विदर्भ क्षेत्र में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है.

देश के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ेगी

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ेगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना रहेगा. देहरादून और हल्द्वानी में तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है. वहीं शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे इलाकों में ठंडी हवाएं लोगों को राहत देंगी. कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है. तमिलनाडु में मौसम बदलने के संकेत हैं. बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कोयंबटूर, थेनी और नीलगिरि जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 19 मई तक पश्चिमी और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग की अपील

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. तेज गर्मी के दौरान ज्यादा पानी पीने, धूप में बाहर निकलने से बचने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है. वहीं जिन इलाकों में बारिश और तूफान का अलर्ट है, वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है.

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Published at : 15 May 2026 06:51 AM (IST)
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