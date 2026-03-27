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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp यूजर्स की मौज! Chat Transfer से लेकर Dual Account तक, नए अपडेट में आ गए इतने सारे नए फीचर्स

WhatsApp यूजर्स की मौज! Chat Transfer से लेकर Dual Account तक, नए अपडेट में आ गए इतने सारे नए फीचर्स

Whatsapp New Update: दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने में लगा हुआ है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Mar 2026 04:02 PM (IST)
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Whatsapp New Update: दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने में लगा हुआ है. हाल ही में कंपनी ने कई नए फीचर्स पेश किए हैं जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को आसान और स्मार्ट बनाने पर फोकस करते हैं. खास बात यह है कि इस बार iPhone यूजर्स को भी कई लंबे समय से इंतजार किए जा रहे फीचर्स मिल रहे हैं.

अब Android और iPhone के बीच आसानी से होगा चैट ट्रांसफर

इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण नया चैट ट्रांसफर फीचर है. अब यूजर्स बिना किसी परेशानी के Android से iPhone या iPhone से Android में अपना पूरा डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे. इसमें सिर्फ मैसेज ही नहीं बल्कि फोटो, वीडियो, कॉल हिस्ट्री और ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ा डेटा भी शामिल होगा. इस बदलाव के बाद फोन बदलना पहले से काफी आसान हो जाएगा क्योंकि अब किसी भी जरूरी चैट या मीडिया के खोने का डर नहीं रहेगा.

iPhone में आया ड्यूल अकाउंट फीचर

अब iPhone यूजर्स भी एक ही फोन में दो WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल कर पाएंगे. पहले यह सुविधा सिर्फ Android डिवाइसेस तक सीमित थी लेकिन अब इसे iOS पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इस फीचर की मदद से आप अपने पर्सनल और वर्क अकाउंट को अलग-अलग चला सकते हैं और जरूरत के अनुसार उनके बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं. साथ ही, एक्टिव अकाउंट की पहचान के लिए प्रोफाइल इंडिकेटर भी दिया गया है जिससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती.

स्टोरेज मैनेज करना हुआ आसान

WhatsApp ने स्टोरेज से जुड़ी समस्या को भी ध्यान में रखा है. नए टूल्स की मदद से अब यूजर्स बड़ी फाइल्स को आसानी से पहचानकर डिलीट कर सकते हैं. खास बात यह है कि आप सिर्फ मीडिया फाइल्स हटाकर चैट को सुरक्षित रख सकते हैं जिससे फोन की जगह भी खाली होगी और जरूरी बातचीत भी बनी रहेगी.

AI फीचर्स से और स्मार्ट होगी चैटिंग

Meta के AI टूल्स के जरिए WhatsApp अब और ज्यादा स्मार्ट बनने जा रहा है. नए फीचर्स में चैट के दौरान फोटो एडिट करने की सुविधा मिलेगी जिसमें आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं या अनचाहे ऑब्जेक्ट हटा सकते हैं. इसके अलावा, AI आधारित राइटिंग हेल्प फीचर भी जोड़ा जा रहा है जो बातचीत के अनुसार रिप्लाई सुझाएगा. इससे चैटिंग तेज और आसान हो जाएगी साथ ही यूजर्स को ज्यादा क्रिएटिव बनने का मौका मिलेगा.

भारत में कब तक आएंगे ये फीचर्स?

फिलहाल ये सभी फीचर्स टेस्टिंग फेज में हैं और धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचाए जाएंगे. उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के आसपास ये अपडेट्स भारत में भी देखने को मिल सकते हैं. WhatsApp का यह अपडेट iPhone यूजर्स के लिए काफी खास है जो उनके चैटिंग अनुभव को पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और स्मार्ट बना सकता है.

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Published at : 27 Mar 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
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