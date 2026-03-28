हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIran War के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी पर मंडरा रहा खतरा, भारत ने शुरू कर दी तैयारी

Iran War के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी पर मंडरा रहा खतरा, भारत ने शुरू कर दी तैयारी

Iran War Impact on Internet: ईरान युद्ध के चलते अब गैस और तेल और बाद इंटरनेट पर भी असर पड़ सकता है. खतरे को देखते हुए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से तैयारी करने को कहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Mar 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Iran War Impact on Internet: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच पिछले एक महीने से जारी युद्ध के कारण तेल और गैस सप्लाई के बाद अब इंटरनेट पर भी असर पड़ने के हालात आ गए हैं. दरअसल, लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट से कई इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने इन केबल्स को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है. अगर ऐसा होता है तो भारत समेत कई देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है. इसे देखते हुए भारत सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. 

कंपनियों को दिए गए तैयार रहने के निर्देश

मनीकंट्रोल के अनुसार, हाल ही में हुई एक मीटिंग में दूरसंचार विभाग (DoT) के अधिकारियों ने टेलीकॉम और सबसी केबल ऑपरेटर्स को बैकअप प्लान तैयार रखने को कहा है. ईरान युद्ध के चलते इंटरनेट केबल्स के टूटने के खतरे के साथ-साथ इनकी मेंटेनेंस में भी देरी हो सकती है, जिससे भारत के साथ-साथ कई यूरोपीय देशों की कनेक्टिविटी भी ठप्प हो सकती है. सरकार ने ऑपरेटर्स से संभावित खतरों की समीक्षा करने को कहने के साथ बैकअप प्लान में लगने वाले समय के बारे में जानकारी ली है. कंपनियों ने भी सरकार से इंटरनेट केबल की सुरक्षा के लिए ईरान के साथ बातचीत में मदद मांगी है.

समंदर में बिछे इंटरनेट केबल से गुजरता है 95 प्रतिशत डेटा

दुनियाभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए समंदर में केबल्स बिछाई गई हैं. इनके जरिए लगभग 95 प्रतिशत ग्लोबल डेटा फ्लो होता है. भारत के पास 14 लैंडिंग स्टेशनों पर 17 ऐसी केबल्स हैं. ये लैंडिंग स्टेशन चेन्नई, मुंबई, कोच्चि और तूतीकोरिन आदि जगहों पर बने हुए हैं. अगर होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर में बिछाई गईं केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत के इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रूट्स से डायवर्ट किया जा सकता है, लेकिन इससे स्पीड पर असर पड़ेगा और उन रूट्स पर लोड पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा.

इन जगहों पर खराब हुई स्थिति

समंदर में बिछी इंटरनेट केबल्स को इस समय दो जगहों पर ज्यादा खतरा है. ये जगहें होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर में स्थित Bab-el-Mandeb है. युद्ध के कारण इन दोनों ही जगहों पर स्थिति खराब बनी हुई है. होर्मुज स्ट्रेट पर इस समय ईरान का पूरा नियंत्रण है. वहीं दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोही Bab-el-Mandeb को ब्लॉक करने की धमकी दे रहे हैं. लाल सागर में पहले से ही स्थिति थोड़ी खराब थी और अब युद्ध शुरू होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट भी चॉकिंग प्वाइंट बन गया है.

ये भी पढ़ें-

Tech Tips: इंडक्शन पर बनाना है लजीज खाना तो कितना रखना चाहिए टेंपरेचर? यहां जान लें सब कुछ

Published at : 28 Mar 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Internet Connectivity INTERNET CABLE TECH NEWS Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Iran War के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी पर मंडरा रहा खतरा, भारत ने शुरू कर दी तैयारी
Iran War के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी पर मंडरा रहा खतरा, भारत ने शुरू कर दी तैयारी
टेक्नोलॉजी
महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी
महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी
टेक्नोलॉजी
चाइनीज कंपनियों को हो जाएगी टेंशन! Apple लाएगी 200MP कैमरे वाले आईफोन
चाइनीज कंपनियों को हो जाएगी टेंशन! Apple लाएगी 200MP कैमरे वाले आईफोन
टेक्नोलॉजी
Smartphone Tips: नया फोन खरीदते ही ऑन कर लें 5 सीक्रेट सेटिंग्स! नहीं तो मिनटों में चोरी हो सकता है आपका डेटा
Smartphone Tips: नया फोन खरीदते ही ऑन कर लें 5 सीक्रेट सेटिंग्स! नहीं तो मिनटों में चोरी हो सकता है आपका डेटा
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
पंजाब
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के फैन हुए Karan Johar, आदित्य धर को बताया बेहतरीन फिल्ममेकर, रणवीर सिंह के लिए लिखा - 'तू क्या है यार? '
'धुरंधर 2' के फैन हुए करण जौहर, आदित्य धर और रणवीर सिंह के लिए लिखी ये बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
ट्रेंडिंग
Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
लाइफस्टाइल
Dubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget