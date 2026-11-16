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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन

OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन

OPPO Reno 17 सीरीज आज चीन में लॉन्च होने जा रही है. इस सीरीज में Reno 17 और Reno 17 Pro स्मार्टफोन पेश किए जाएंगे. जानिए इनकी कीमत, फीचर्स, कैमरा और भारत में लॉन्च से जुड़ी डिटेल्स.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Nov 2026 12:13 PM (IST)
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  • ओप्पो रेनो 17 सीरीज चीन में आज होगी लॉन्च.
  • रेनो 17 स्नैपड्रैगन 7 जेन 4, 8000mAh बैटरी के साथ.
  • रेनो 17 प्रो में 200MP कैमरा, डाइमेंसिटी 8550 प्रोसेसर.

OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO आज यानी 16 नवंबर 2026 को अपनी नई Reno 17 सीरीज पेश करने जा रही है. सीरीज के दोनों स्मार्टफोन में बड़े बैटरी पैक के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. इस बार सीरीज के स्टैंडर्ड और Pro मॉडल के बीच डिस्प्ले साइज और बैटरी क्षमता को लेकर भी अंतर देखने को मिलेगा. लॉन्च से पहले सामने आई जानकारियों में दोनों फोन के ज्यादातर फीचर्स का खुलासा हो चुका है. तो आइए जानते हैं कि OPPO Reno 17 और Reno 17 Pro में क्या खास मिल सकता है.

आज चीन में लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज

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OPPO Reno 17 और Reno 17 Pro को 16 नवंबर यानी आज चीन में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी का लॉन्च इवेंट स्थानीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि भारत में इसे शाम 4:30 बजे देखा जा सकेगा. स्मार्टफोन के साथ कंपनी OPPO Pad Air 6 टैबलेट और OPPO Watch 5 भी पेश करेगी. फिलहाल भारत में इस सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

OPPO Reno 17 में मिल सकते हैं ये फीचर्स

लीक्स के मुताबिक, OPPO Reno 17 में 6.56 इंच की फ्लैट LTPS डिस्प्ले दी जा सकती है. फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलने की पुष्टि कंपनी कर चुकी है. इस फोन में चार 50MP कैमरे मिलेंगे. बैटरी के मामले में भी यह फोन खास हो सकता है. इसमें 8,000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा फोन में मेटल फ्रेम और ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है.

कैट वाले खास डिजाइन में आएगा Reno 17

OPPO Reno 17 के Encounter Cat एडिशन में बैक पैनल पर 3D इफेक्ट वाली कैट की तस्वीर मिलेगी, जो रोशनी पड़ने पर अलग-अलग दिखाई देती है. फोन Adventure Cat, Cocoa Brown, First Snow White और Ice Moon White रंगों में भी आएगा. भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैंडर्ड Reno 17 को 2027 की शुरुआत में भारत में पेश किया जा सकता है, लेकिन Pro मॉडल के आने की उम्मीद फिलहाल साफ नहीं है.

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OPPO Reno 17 Pro में मिलेगा 200MP कैमरा

सीरीज के Pro मॉडल में स्टैंडर्ड फोन के मुकाबले छोटा डिस्प्ले मिलेगा. OPPO Reno 17 Pro में 6.32 इंच की 1.5K फ्लैट LTPS स्क्रीन दी जा सकती है. इसमें MediaTek Dimensity 8550 Super प्रोसेसर मिलेगा, जिसकी पुष्टि कंपनी ने भी की है. फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा. इसके साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है. इसमें 7,200mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलने की संभावना है. इसमें भी मेटल फ्रेम और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है.

Android 17 पर चलेंगे दोनों स्मार्टफोन

Reno 17 सीरीज के दोनों फोन Android 17 पर आधारित ColorOS 17 के साथ आ सकते हैं. OPPO के मुताबिक, सॉफ्टवेयर छह साल तक स्मूद परफॉर्मेंस देगा. इनमें 8GB और 12GB रैम के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज के ऑप्शन मिल सकते हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 12:13 PM (IST)
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