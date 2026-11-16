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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC Current vs DC Current: घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?

AC Current vs DC Current: घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?

AC Current vs DC Current: घर के सॉकेट में दौड़ने वाला करंट AC होता है या DC इसे लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है. जान लें दोनों में से कौन सा करंट इंसान की जान के लिए ज्यादा खतरनाक होता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Nov 2026 11:39 AM (IST)
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AC Current vs DC Current: बिजली आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुकी है कि इसके बिना एक पल भी गुजारा मुश्किल है. मोबाइल चार्ज करने से लेकर घर में एसी और फ्रिज चलाने तक हर जगह करंट का ही खेल है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के सॉकेट में दौड़ने वाला करंट कौन सा होता है? अक्सर लोगों के मन में AC (अल्टरनेटिंग करंट) और DC (डायरेक्ट करंट) को लेकर काफी कन्फ्यूजन रहता है. 

इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा करंट इंसान के शरीर के लिए ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है. आमतौर पर लोग हाई वोल्टेज को ही असली खतरा समझते हैं लेकिन करंट की दिशा, उसकी फ्रीक्वेंसी और शरीर पर पड़ने वाला असर तय करता है कि झटका कितना घातक होगा. चलिए आपको बताते हैं घर में कौनसा करंट दौड़ता है और दोनों में ज्यादा खतरनाक कौनसा है? 

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घर की वायरिंग में कौन सा करंट दौड़ता है?

हमारे घरों के प्लग और सॉकेट में आने वाली बिजली AC यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है. भारत में इसकी स्टैंडर्ड वोल्टेज 220 से 240 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है. इसका मतलब यह है कि यह करंट एक सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है. पावर प्लांट से हमारे घरों तक बिजली को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. AC करंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ट्रांसफार्मर की मदद से इसके वोल्टेज को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है. 

इससे रास्ते में बिजली की बर्बादी बहुत कम होती है और यह सस्ता भी पड़ता है. दूसरी तरफ आपके फोन की बैटरी, लैपटॉप, रिमोट या इन्वर्टर की बैटरी में DC यानी डायरेक्ट करंट स्टोर होता है. जब आप फोन का चार्जर प्लग में लगाते हैं तो वह चार्जर घर के AC करंट को DC में बदलकर ही आपकी बैटरी को चार्ज करता है.


AC Current vs DC Current: घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?

इंसान के शरीर के लिए कौन ज्यादा जानलेवा है?

अगर एक ही वोल्टेज पर तुलना की जाए तो साइंस के मुताबिक AC करंट, DC के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक होता है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी फ्रीक्वेंसी है. जैसा कि हम जानते हैं कि AC करंट लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है. जब किसी इंसान को AC का झटका लगता है तो यह सीधे हमारे दिल की धड़कन की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देता है. मेडिकल भाषा में इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं.

जिसमें दिल खून पंप करने के बजाय सिर्फ कांपने लगता है और कुछ ही सेकंड में इंसान की मौत हो सकती है. इसके अलावा AC करंट मांसपेशियों में तेज ऐंठन पैदा करता है. अगर किसी ने गलती से नंगा तार पकड़ लिया तो उसका हाथ उस तार पर ही चिपक जाता है और दिमाग के चाहने पर भी उंगलियां खुल नहीं पातीं. यही वजह है कि समान वोल्टेज का AC करंट इंसान को संभलने का मौका तक नहीं देता.


AC Current vs DC Current: घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?

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DC करंट किस तरह से नुकसान पहुंचाता है?

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि DC करंट से कोई खतरा नहीं होता. DC करंट एक ही दिशा में लगातार और बिना रुके बहता है. अगर हाई वोल्टेज का DC झटका लगे तो यह इंसान को दूर फेंक देता है. हालांकि इससे तार से चिपकने का खतरा कम रहता है, लेकिन यह शरीर के अंदरूनी अंगों और टिश्यू को बुरी तरह जला सकता है. ज्यादा वोल्टेज वाला DC करंट दिल को पूरी तरह रोक सकता है जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं. 

हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी का DC करंट आमतौर पर 12 या 24 वोल्ट का होता है इसलिए उसे छूने पर करंट महसूस नहीं होता. लेकिन सोलर पैनल सिस्टम या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में बहुत हाई वोल्टेज का DC करंट होता है जो जान लेने के लिए काफी है. इसलिए बिजली चाहे AC हो या DC आसपास हो तो सेफ दूरी बनाएं रखें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:38 AM (IST)
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