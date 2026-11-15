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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel vs Vi Recharge Plans : Airtel या Vi, किसके Voice-Only प्लान में मिलती है ज्यादा वैलिडिटी?

Airtel vs Vi Recharge Plans : Airtel या Vi, किसके Voice-Only प्लान में मिलती है ज्यादा वैलिडिटी?

अगर आप मोबाइल में इंटरनेट का यूज नहीं करते और सिर्फ कॉलिंग साथ ही SMS के लिए रिचार्ज कराते हैं, तो Airtel और Vi के Voice-Only प्लान आपके काम आ सकते हैं. जानिए इन Voice-Only प्लान की कीमत और वैलिडिटी

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Nov 2026 07:59 AM (IST)
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  • एयरेटल और वीआई बिना डेटा वाले वॉयस-ओनली प्लान पेश करते हैं.
  • दोनों कंपनियों के अधिकांश प्लान कीमत, वैधता और SMS में समान हैं.
  • 84-दिनों की वैधता वाले प्लान में एयरटेल वीआई से एक रुपये सस्ता है.

Airtel vs Vi Recharge Plans : मोबाइल रिचार्ज कराते समय कई बार यूजर्स को ऐसे प्लान भी चुनने पड़ते हैं, जिनमें मिलने वाले सभी फायदे उनके काम के नहीं होते है. खासकर उन लोगों के लिए यह परेशानी ज्यादा होती है, जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं है और जिनका फोन सिर्फ कॉलिंग और मैसेज के लिए इस्तेमाल होता है. ऐसे में बिना डेटा वाले Voice-Only रिचार्ज प्लान एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आए हैं.

Airtel और Vodafone Idea (Vi) भी अपने यूजर्स को इस तरह के प्लान ऑफर कर रहे हैं. इन रिचार्ज में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ SMS मिलते हैं, लेकिन इंटरनेट डेटा शामिल नहीं होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Airtel और Vi में से किस कंपनी के प्लान में कम कीमत पर ज्यादा वैलिडिटी मिलती है और दोनों के रिचार्ज में कितना अंतर है. 

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Airtel के Voice-Only प्लान की कीमत और वैलिडिटी

Airtel के पास अलग-अलग वैलिडिटी वाले पांच Voice-Only रिचार्ज ऑप्शन हैं. कंपनी का 185 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें 300 SMS मिलते हैं. वहीं 203 रुपये के रिचार्ज में 30 दिनों की वैलिडिटी और 300 SMS दिए जाते हैं. इसके अलावा 206 रुपये वाला प्लान एक कैलेंडर महीने तक चलता है और इसमें भी 300 SMS मिलते हैं. लंबी वैलिडिटी चाहने वाले यूजर्स के लिए 469 रुपये का रिचार्ज है, जिसमें 84 दिनों की वैलिडिटी और 900 SMS मिलते हैं. वहीं, 1,849 रुपये वाले सालाना प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ 3,600 SMS मिलते हैं.

यह भी पढ़ें - Vivo Watch GT 2 : Apple और Samsung को मिलेगी नई चुनौती? भारत आ रही Vivo की स्मार्टवॉच

Vi के Voice-Only प्लान में क्या हैं फायदे?

Vodafone Idea (Vi) भी अपने यूजर्स को लगभग इसी तरह के पांच Voice-Only रिचार्ज ऑप्शन देता है. कंपनी का 185 रुपये वाला प्लान 28 दिनों तक चलता है और इसमें 300 SMS मिलते हैं. 203 रुपये के रिचार्ज में 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 300 SMS दिए जाते हैं. Vi का 206 रुपये वाला प्लान एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी देता है. इसमें भी 300 SMS शामिल हैं. इसके अलावा 470 रुपये के रिचार्ज में 84 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 SMS मिलते हैं. सालभर की वैलिडिटी के लिए कंपनी का 1,849 रुपये वाला प्लान है, जिसमें 365 दिनों तक सुविधा और 3,600 SMS मिलते हैं.

Airtel और Vi में किसका प्लान बेहतर?

इन दोनों कंपनियों के Voice-Only प्लान में ज्यादातर रिचार्ज की कीमत, वैलिडिटी और SMS की संख्या एक जैसी है, हालांकि 84 दिनों वाले प्लान में अंतर देखने को मिलता है. Airtel इस प्लान के लिए 469 रुपये चार्ज करता है, जबकि Vi का यही रिचार्ज 470 रुपये का है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 07:59 AM (IST)
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