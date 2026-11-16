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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFree Hotstar: Jio के इस रिचार्ज में मिल रहा फ्री हॉटस्टार, इतने दिन की मिलेगी वैलेडिटी

Free Hotstar: Jio के इस रिचार्ज में मिल रहा फ्री हॉटस्टार, इतने दिन की मिलेगी वैलेडिटी

Free JioHotstar: अगर आप भी Jio यूजर हैं और अलग से OTT सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो Jio का यह रिचार्ज आपके लिए है. कंपनी के इस खास प्लान में डेटा के साथ दिया जा रहा है फ्री JioHotstar.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Nov 2026 06:52 AM (IST)
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Free JioHotstar: अगर आप भी जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं. तो फिर आपके लिए जियो एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया ह. जिसमें आपको न सिर्फ काॅलिंग और डेटा मिलेगा बल्कि जियो हाॅटस्टार के साथ और भी जबरदस्त बेनिफिट्स मिलते हैं. हम बात कर रहे हैं. जियो के 749 वाले प्रीपेड प्लान की जो यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. 

इस रिचार्ज प्लान में आपको अनलिमिटेड काॅलिंग के साथ, रोजाना डेटा तो मिल ही रहा है तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको इस प्लान के साथ जियो हाॅटस्टार की सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है. और साथ ही इस रिचार्ज प्लान में Canva Pro Lite और क्लाउड स्टोरेज भी बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं. तो चलिए बताते हैं इस 749 रुपये के पैक में आपको और क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं.

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इतने दिनों के लिए फ्री JioHotstar

जियो की ओर से 749 वाले प्रीपेड प्लान में यूजर्स को जबरदस्त एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. इस पैक में यूजर्स को JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है वह भी 72 दिनों की वैलेडिटी के साथ. जिसमें आप अपने क्रिकेट मैच, लेटेस्ट वेब सीरीज और ब्लॉकबस्टर फिल्में मजे से देख सकते हैं. एंटरटेनमेंट के साथ-साथ जियो की ओर से इस प्लान में और भी ऑफर्स हैं.

इस प्लान में यूजर्स को पूरे 12 महीने यानी एक साल के लिए Canva Pro Lite का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है. जिससे आप शानदार पोस्टर और ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं. इसके अलावा फोन की मेमोरी फुल होने की समस्या से बचाने के लिए इसमें JioAICloud पर 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिल रही है जहां आप अपनी जरूरी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं.


Free Hotstar: Jio के इस रिचार्ज में मिल रहा फ्री हॉटस्टार, इतने दिन की मिलेगी वैलेडिटी

अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा

जियो के 749 रुपये वाले इस प्रीपेड प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है यानी एक बार रिचार्ज करवाने के बाद आपको करीब ढाई महीने तक दोबारा रिचार्ज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डेटा की बात करें तो इसमें यूजर्स को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. 

इतना ही नहीं कंपनी इस प्लान के साथ 20GB एक्स्ट्रा डेटा भी मुफ्त दे रही है. इस हिसाब से पूरी वैलिडिटी के दौरान आपको कुल 164GB डेटा का लाभ मिलता है. इसके अलावा अगर आपके इलाके में जियो का 5G नेटवर्क उपलब्ध है और आपके पास 5G स्मार्टफोन है तो आप बिना किसी एक्सट्रा रिचार्ज के अनलिमिटेड 5G डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.


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अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली SMS 

डेटा के साथ-साथ कॉलिंग के मामले में भी यह प्लान किसी से कम नहीं है. जियो के 749 रुपये वाले रिचार्ज में आपको देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. चाहे आप लोकल कॉल करें या एसटीडी, आप बिना किसी रुकावट के घंटों बात कर सकते हैं. इसके अलावा नेशनल रोमिंग के दौरान भी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल पूरी तरह फ्री रहती हैं. 

कई बार हमें बैंकिंग वेरिफिकेशन या जरूरी कामों के लिए टेक्स्ट मैसेज भेजने की जरूरत पड़ती है जिसे ध्यान में रखते हुए इस प्लान में रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी दी गई है. यानी रोजमर्रा की बातचीत और कम्युनिकेशन से जुड़ी आपकी हर जरूरत इस एक सिंगल पैक में आसानी से पूरी हो जाती है. यह उन यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट पैकेज है जो ऑफिस के काम या परिवार से जुड़े रहने के लिए दिन भर कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 06:52 AM (IST)
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