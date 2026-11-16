iPhone Scam: अगर आपका महंगा iPhone हाल ही में चोरी हो गया है या कहीं गिर गया है. तो यकीनन आप उसे वापस पाने के लिए काफी परेशान होंगे. लेकिन इसी परेशानी और इमोशन का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं. फोन गुम होने के कुछ दिन बाद अगर आपके पास कोई मैसेज या ईमेल आए कि आपका iPhone मिल गया है तो खुशी होने के बजाय थोड़ा सतर्क हो जाएं.

गृह मंत्रालय और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इस नए फिशिंग स्कैम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. ठग बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला मैसेज भेजकर लोगों से उनकी Apple ID, पासवर्ड और OTP जैसी बेहद निजी जानकारी चुरा रहे हैं. एक बार यह जानकारी उनके हाथ लग गई तो न सिर्फ आपका चोरी हुआ फोन हमेशा के लिए अनलॉक होकर उनका हो जाएगा बल्कि आपके बैंक खाते में भी बड़ी सेंध लग सकती है.

iPhone को लेकर कैसे हो रही साइबर ठगी?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब फोन चोरी हुआ है तो ठगों को मालिक का दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कैसे मिल जाती है. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक फोन गुम होते ही कई लोग सोशल मीडिया या ऑनलाइन ग्रुप्स पर पोस्ट डालकर मदद मांगते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देते हैं. साइबर अपराधी ऐसी पोस्ट पर लगातार नजर गड़ाए रखते हैं.

इसके अलावा iPhone के Find My फीचर में Lost Mode'ऑन करने पर लॉक स्क्रीन पर एक ऑप्शनल नंबर दिखता है जिससे फोन मिलने पर कोई संपर्क कर सके. ठग इसी नंबर को नोट कर लेते हैं और साथ ही पुराने डेटा लीक से भी वे आपकी ईमेल आईडी और नंबर निकाल लेते हैं जिसके बाद शिकार को फंसाने के लिए फर्जी मैसेज भेजते हैं.





फर्जी Apple Support मैसेज से खाली हो रहा है बैंक खाता

इस नए ठगी के तरीके को देखकर पढ़े-लिखे लोग भी आसानी से धोखा खा जाते हैं. फोन चोरी होने के कुछ समय बाद यूजर के नंबर पर एक SMS या ईमेल आता है जिसके आखिर में Apple Support लिखा होता है जिससे वह बिल्कुल आधिकारिक लगे. इस मैसेज में दावा किया जाता है कि आपका खोया हुआ iPhone ट्रैक हो गया है और उसे सुरक्षा कारणों से ब्लॉक कर दिया गया है.

फोन की लोकेशन देखने या उसे अनलॉक करने के लिए एक लिंक दिया जाता है. जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है एक नकली वेबसाइट खुलती है जो हूबहू एप्पल के पेज जैसी दिखती है. वहां आपसे Apple ID, पासवर्ड और वेरिफिकेशन के नाम पर OTP मांगा जाता है. इसके अलावा कई बार डिवाइस को अकाउंट से रिमूव करने को भी कहा जाता है जिससे फोन का एक्टिवेशन लॉक हट जाता है और ठग इसे आसानी से बेच देते हैं.

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इस तरह खुदको रखें सेफ

साइबर ठगों की इस चाल से बचने के लिए आपको सतर्क होने की जरूरत है. इसलिए यह बात जान लें कि Apple कभी भी फोन मिलने और लोकेशन ट्रैक करने के लिए SMS और लिंक नहीं भेजता है. अगर आपको ऐसा कोई मैसेज या ईमेल आए तो उस पर क्लिक न करें. खोए हुए फोन का स्टेटस सिर्फ iCloud वेबसाइट या किसी दूसरे एप्पल डिवाइस के Find My ऐप के जरिए ही चेक करें.





किसी के कहने पर अपने Apple अकाउंट से चोरी हुए डिवाइस को रिमूव न करें वरना चोर के लिए फोन का लॉक खोलना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही अपनी Apple ID पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें और किसी के साथ भी पासवर्ड या OTP शेयर करने से बचें.

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