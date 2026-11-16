Apple हर साल अपने नए iPhone लॉन्च करता है. इस बार कंपनी ने सितंबर में iPhone 18 के सभी मॉडल पेश नहीं किए थे. अब खबर है कि iPhone 18 और iPhone 18e को अगले साल लॉन्च किया जाएगा. इन दोनों फोन में पहले के मुकाबले बेहतर बैटरी, तेज प्रोसेसर और कैमरे में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे. अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जान लीजिए इन फोन में क्या खास है.

कब बाजार में आएंगे iPhone 18 और 18e?

Apple iPhone 18 और iPhone 18e को फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच लॉन्च कर सकता है. इनमें मार्च में लॉन्च होने की ज्यादा उम्मीद है. इस बार कंपनी अपने सभी फोन एक साथ लॉन्च करने के बजाय अलग-अलग समय पर पेश करेगी . iPhone 18 में 6.3 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट होंगे, जिससे फोन चलाते समय स्क्रीन पहले से ज्यादा स्मूद लगेगी. वहीं iPhone 18e में 6.1 इंच की स्क्रीन होगी . iPhone 18e में 60Hz रिफ्रेश रेट मिलने की बात कही जा रही है. दोनों फोन में नया A20 प्रोसेसर मिल सकता है, जिससे फोन की स्पीड बेहतर होगी.

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बैटरी और कैमरे में क्या बदलाव होंगे?

इन दोनों फोन में 4,430mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो iPhone 17 के मुकाबले बैटरी करीब 20 फीसदी बड़ी होगी. इससे फोन को ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे.

कैमरे की बात करें तो iPhone 18 में पीछे की तरफ दो कैमरे होंगे . दोनों 48 मेगापिक्सल के होंगे. वहीं iPhone 18e में पीछे की तरफ एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने की उम्मीद है. सेल्फी कैमरे की बात करें तो iPhone 18 में 18 या 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है. इसके अलावा फोन में ज्यादा RAM और नया C2 मॉडम भी होंगे.

भारत में कितनी हो सकती है दोनों फोन की कीमत?

कीमत की बात करें तो भारत में iPhone 18 की शुरुआती कीमत करीब 99,900 रुपये हो सकती है. वहीं iPhone 18e की कीमत लगभग 79,900 रुपये रहने की उम्मीद है. इस तरह iPhone 18e उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जो Apple का फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते.

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