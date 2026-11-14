Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 अगले साल की शुरुआत में बाजार में आ सकता है.

iPhone 18 Launch Delay : Apple की iPhone 18 सीरीज को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन इस सीरीज का एक मॉडल तय समय पर बाजार में नहीं आ पाया. कंपनी ने सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ अपना पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल iPhone Duo पेश किया था, लेकिन इस दौरान स्टैंडर्ड iPhone 18 को लॉन्च नहीं किया गया. अब एक नई रिपोर्ट में इसकी देरी के पीछे कैमरा सेंसर की सप्लाई को बड़ी वजह बताया गया है. खास बात यह है कि इस बार Apple को कैमरा सेंसर के लिए अपने पुराने सप्लायर Sony की जगह Samsung पर निर्भर होना पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि iPhone 18 के लॉन्च में देरी की वजह क्या है.

अगले साल बाजार में आ सकता है iPhone 18

Apple ने इस साल स्टैंडर्ड iPhone 18 को लॉन्च नहीं किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब यह फोन अगले साल की शुरुआत में पेश किया जा सकता है. इसके साथ कम कीमत वाला iPhone 18e और चर्चाओं में बना iPhone Air 2 भी दस्तक दे सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च को अलग-अलग चरणों में बांटने की वजह आधिकारिक तौर पर नहीं बताई है.

iPhone 18 के लॉन्च में देरी की वजह क्या है

रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 की लॉन्चिंग में देरी की सबसे बड़ी वजह कैमरा सेंसर की सप्लाई बताई जा रही है. अब तक Apple अपने iPhone के लिए कैमरा सेंसर Sony से खरीदता था, लेकिन कंपनी ने पिछले साल Samsung के साथ नई डील की है. इसके तहत Samsung अमेरिका के टेक्सास स्थित अपनी फैक्ट्री में iPhone के लिए नए 20 मेगापिक्सल CMOS कैमरा सेंसर तैयार कर रहा है, हालांकि इन सेंसर के प्रोडक्शन में देरी होने के कारण Apple को जरूरत के मुताबिक सेंसर नहीं मिल पाए. इसी वजह से iPhone 18 का लॉन्च अगले साल की शुरुआत तक टलने की संभावना है.

Sony के साथ खत्म हुई Apple की पुरानी साझेदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, Sony के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि iPhone निर्माता के साथ उनकी पुरानी साझेदारी खत्म हो गई है. ऐसे में Apple को कैमरा सेंसर के लिए दूसरे सप्लायर की जरूरत पड़ी है.

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iPhone 18 में मिल सकता है नया A20 चिपसेट

अपकमिंग iPhone 18 में Apple का A20 चिपसेट मिलने की उम्मीद है. इसमें पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ी बैटरी दी जा सकती है. फोन में 6.3 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है. फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि फोन के लॉन्च और फीचर्स को लेकर Apple की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

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