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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 27 Beta 4 Update हो गई रिलीज, क्या है नया और क्या कुछ बदला? यहां जानें

iOS 27 Beta 4 Update हो गई रिलीज, क्या है नया और क्या कुछ बदला? यहां जानें

iOS 27 Beta 4: ऐप्पल ने डेवलपर्स के लिए अपनी नई सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 का Beta 4 वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसमें कई बदलाव देखने को मिले हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 09:52 AM (IST)
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  • डेवलपर्स के लिए iOS 27 बीटा 4 जारी, सितंबर में फाइनल।
  • एप्पल टीवी और फोटो ऐप में नए ऑटो डाउनलोड विकल्प।
  • सिरी वॉइस, सेटिंग्स बदलीं, वाई-फाई असिस्ट भी सुधरा।

iOS 27 Beta 4: ऐप्पल ने डेवलपर टेस्टिंग के लिए iOS 27 Beta 4 को रिलीज कर दिया है. यह iOS 27 Beta 3 को रिप्लेस करेगा. एलिजिबल आईफोन में सेटिंग ऐप के जरिए इसे इंस्टॉल किया जा सकता है. अगर आप ऐप्पल के डेवलपर प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो सेटिंग में जाकर जनरल पर टैप करें और यहां दिख रहे सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसके बाद बीटा अपडेट पर टैप कर iOS 27 Developer Beta को सेलेक्ट कर लें. बता दें कि ऐप्पल ने 13 जुलाई को iOS 27 का पहला पब्लिक बीटा वर्जन लॉन्च किया था. डेवलपर्स के लाया गया Beta 4 वर्जन अगले हफ्ते iOS 27 public beta 2 हो जाएगा. इसका फाइनल वर्जन सितंबर में लॉन्च होगा. आइए एक नजर डालते हैं कि iOS 27 Beta 4 में क्या-क्या बदलाव देखने को मिले हैं. 

Apple TV

ऐप्पल टीवी ऐप के सेटिंग सेक्शन में एक नया ऑटोमैटिक डाउनलोड टॉगल आया है. इसे ऑन करने पर आपने जिस शो को Continue Watching में शुरू किया है, उसके अगले दो एपिसोड अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे. जब इन एपिसोड्स को देख लिया जाएगा तो ये अपने आप ही डिलीट भी हो जाएंगे.

Photos

फोटोज की बात करें तो सेटिंग ऐप के फोटो सेक्शन में नया "जूम फोटोज टू फिल" टॉगल आया है. यह फोटो को जूम कर इसे स्क्रीन के ऑस्पेक्ट रेशो के बराबर कर देता है. यह बाई डिफॉल्ट ऑन ही मिलेगा.

Wallpaper

ऐप्पल ने बीटा 3 में नोटिफिकेशन सेंटर में वालपेपर का फीचर जोड़ा था, जिसे अब हटा दिया गया है. इसमें स्वाइप करते समय वालपेपर पर लगे सब्जेक्ट का कटआउट नजर आता था, लेकिन अब नए बीटा में यह अवेलेबल नहीं है.

Siri Voices

सिरी वॉइस सेलेक्शन इंटरफेस बदल गया है. जिन डिवाइस पर कस्टमाइजेबल वॉइस सेट करने का ऑप्शन नहीं है, उनमें कस्टम वॉइस लुक और एक्सेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. वहीं जिन डिवाइसेस में कस्टमाइजेश का ऑप्शन है, उनमें पहले से ज्यादा वॉइस ऑप्शन मिलेंगे.

Siri Settings

सेटिंग ऐप के सिरी सेक्शन में जाकर अब सिरी ऐप के प्रीव्यू की लेंग्थ को एडजस्ट किया जा सकता है. एक्सेसिबिलिटी में एक नया "ऑलवेज शो रिक्वेस्ट" का टॉगल आया है, जो सिरी से कही आपकी बात का ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा. इसके अलावा जब आप सिरी सर्च या आस्क इंटरफेस को स्वाइप डाउन करेंगे तो एक नई स्प्लैश स्क्रीन नजर आएगी.

Wi-Fi Assist

नए बीटा वर्जन में हर वाईफाई नेटवर्क के लिए कनेक्टिविटी असिस्टम को इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन आया है. भले ही आपने कनेक्टिविटी असिस्ट मास्टर टॉगल को ऑन किया है, फिर भी आपको डिसेबल करने का ऑप्शन दिखेगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jul 2026 09:51 AM (IST)
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Apple TECH NEWS IOS 27
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