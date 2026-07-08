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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 27 beta 3 हो गया रिलीज, आईफोन यूजर्स को मिले ये धांसू नए फीचर्स

iOS 27 beta 3 हो गया रिलीज, आईफोन यूजर्स को मिले ये धांसू नए फीचर्स

iOS 27 Beta 3 Features: ऐप्पल ने iOS 27 अपडेट का Beta 3 वर्जन लॉन्च कर दिया है. फिलहाल यह डेवलपर्स के लिए आया है और इसी महीने पब्लिक बीटा भी लॉन्च होगा. इसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 09:39 AM (IST)
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  • सिरी वॉइस कस्टमाइजेशन और लाइव रिकॉग्निशन जैसे फीचर जुड़े।
  • फोटोज, कंट्रोल सेंटर में नए ऑप्शन, सेलुलर डिटेल्स दिखेंगी।
  • रिमाइंडर आइकन, एयरपॉड्स सेटिंग्स, 5G+ सपोर्ट में सुधार किया।

iOS 27 Beta 3 Features: सितंबर में लॉन्च करने से पहले ऐप्पल iOS 27 को लगातार रिफाइन करती जा रही है. हाल ही में कंपनी ने इसका तीसरा बीटा iOS 27 Beta 3 वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें कई फीचर्स दिए गए हैं. फिलहाल डेवलपर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसी महीना इसका पब्लिक बीटा वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाएगा. आइए एक नजर डालते हैं कि ऐप्पल ने नई अपडेट में क्या-कुछ बदला है और क्या नए फीचर्स एड किए हैं.

iOS 27 Beta 3 के फीचर्स 

Siri Voice- बीटा 3 में कंपैटिबल डिवाइसेस के लिए सिरी वॉइस कस्टमाइजेशन सपोर्ट एड किया गया है. पहले के बीटा में भी यह फीचर अवेलेबल था, लेकिन इसे एक्टिव नहीं किया गया था. अब इसे यूज किया जा सकता है. इसमें सिरी के बोलने की पेस और एक्सप्रेसिविटी को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया गया है. यह ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग को यूज करती है और इसके लिए आपक पास आईफोन 17 प्रो मॉडल या आईफोन एयर होना जरूरी है.

Live Recognition- नए बीटा में एक्सेसबिलिटी में एक नया लाइन रिकग्नेशन सेक्शन जोड़ा गया है. यह ऑन-डिवाइस इंटेलीजेंस को यूज कर कैमरा की मदद से आपके आसपास की चीजों को डिटेक्ट और डिस्क्राइब कर सकता है. यह कैमरे में नजर आ रही चीजों के बारे में आपके सवालों के जवाब भी दे सकता है.

फोटोज और कंट्रोल सेंटर में ये नए एडिशन- सेटिंग ऐप के फोटो सेक्शन में शो रेटिंग कंट्रोल्स के लिए नया टॉगल आया है. यह फोटो और वीडियो पर स्टार रेटिंग दिखाता है. कंट्रोल सेंटर की बात करें तो अब नए बीटा में यह वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद भी सेलुलर कनेक्शन की डिटेल्स दिखा रहा है. इसमें आपको सिग्नल स्ट्रेंग्थ और आप LTE या 5G किससे कनेक्टेड है, यह देखने को मिल जाएगा.

ये हैं iOS 27 Beta 3 के बाकी फीचर्स

  • रिमाइंडर ऐप के आइकन को अपडेट किया गया है. इसमें लिक्विड ग्लास टू-डू-लिस्ट बुलेट्स दिखेंगी.
  • नोटिफिकेशन सेंटर को जब स्वाइप डाउन किया जाएगा, आपके वॉलपेपर के सब्जेक्ट का कटआउट होम स्क्रीन पर पहले दिखेगा.
  • एयरपॉड्स पर एडेप्टिव सेटिंग को नया स्लाइडर मिला है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और नॉइस कैंसिलेशन को सेलेक्ट किया जा सकता है.
  • भारत में सपोर्टेड कंपनियों के लिए 5G+ को अवेलेबल कराया गया है.
  • लॉक स्क्रीन पर कंट्रोल सेंटर बटन पर अब व्हाइट की जगह ब्लैक कलर के आइकन नजर आएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jul 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IOS 27
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