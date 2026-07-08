iOS 27 beta 3 हो गया रिलीज, आईफोन यूजर्स को मिले ये धांसू नए फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिरी वॉइस कस्टमाइजेशन और लाइव रिकॉग्निशन जैसे फीचर जुड़े।

फोटोज, कंट्रोल सेंटर में नए ऑप्शन, सेलुलर डिटेल्स दिखेंगी।

रिमाइंडर आइकन, एयरपॉड्स सेटिंग्स, 5G+ सपोर्ट में सुधार किया।

iOS 27 Beta 3 Features: सितंबर में लॉन्च करने से पहले ऐप्पल iOS 27 को लगातार रिफाइन करती जा रही है. हाल ही में कंपनी ने इसका तीसरा बीटा iOS 27 Beta 3 वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें कई फीचर्स दिए गए हैं. फिलहाल डेवलपर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसी महीना इसका पब्लिक बीटा वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाएगा. आइए एक नजर डालते हैं कि ऐप्पल ने नई अपडेट में क्या-कुछ बदला है और क्या नए फीचर्स एड किए हैं.

iOS 27 Beta 3 के फीचर्स

Siri Voice- बीटा 3 में कंपैटिबल डिवाइसेस के लिए सिरी वॉइस कस्टमाइजेशन सपोर्ट एड किया गया है. पहले के बीटा में भी यह फीचर अवेलेबल था, लेकिन इसे एक्टिव नहीं किया गया था. अब इसे यूज किया जा सकता है. इसमें सिरी के बोलने की पेस और एक्सप्रेसिविटी को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया गया है. यह ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग को यूज करती है और इसके लिए आपक पास आईफोन 17 प्रो मॉडल या आईफोन एयर होना जरूरी है.

Live Recognition- नए बीटा में एक्सेसबिलिटी में एक नया लाइन रिकग्नेशन सेक्शन जोड़ा गया है. यह ऑन-डिवाइस इंटेलीजेंस को यूज कर कैमरा की मदद से आपके आसपास की चीजों को डिटेक्ट और डिस्क्राइब कर सकता है. यह कैमरे में नजर आ रही चीजों के बारे में आपके सवालों के जवाब भी दे सकता है.

फोटोज और कंट्रोल सेंटर में ये नए एडिशन- सेटिंग ऐप के फोटो सेक्शन में शो रेटिंग कंट्रोल्स के लिए नया टॉगल आया है. यह फोटो और वीडियो पर स्टार रेटिंग दिखाता है. कंट्रोल सेंटर की बात करें तो अब नए बीटा में यह वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद भी सेलुलर कनेक्शन की डिटेल्स दिखा रहा है. इसमें आपको सिग्नल स्ट्रेंग्थ और आप LTE या 5G किससे कनेक्टेड है, यह देखने को मिल जाएगा.

ये हैं iOS 27 Beta 3 के बाकी फीचर्स

रिमाइंडर ऐप के आइकन को अपडेट किया गया है. इसमें लिक्विड ग्लास टू-डू-लिस्ट बुलेट्स दिखेंगी.

नोटिफिकेशन सेंटर को जब स्वाइप डाउन किया जाएगा, आपके वॉलपेपर के सब्जेक्ट का कटआउट होम स्क्रीन पर पहले दिखेगा.

एयरपॉड्स पर एडेप्टिव सेटिंग को नया स्लाइडर मिला है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और नॉइस कैंसिलेशन को सेलेक्ट किया जा सकता है.

भारत में सपोर्टेड कंपनियों के लिए 5G+ को अवेलेबल कराया गया है.

लॉक स्क्रीन पर कंट्रोल सेंटर बटन पर अब व्हाइट की जगह ब्लैक कलर के आइकन नजर आएंगे.

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