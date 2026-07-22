चीन में इतने सस्ते क्यों बिकते हैं स्मार्टफोन? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चीन में निर्मित होने से शिपिंग, निर्यात लागत कम पड़ती।

बड़ा स्मार्टफोन बाजार, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कीमतों को कम रखती है।

मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन उत्पादन लागत घटाकर फोन सस्ते करती।

केवल चीनी निर्मित फोन 30-35% तक सस्ते होते हैं।

Smartphone in China: आधुनिक दुनिया में लोग अपने ज्यादातर काम स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. इसमें स्मार्टफोन एक सबसे जरूरी डिवाइस बन चुका है. ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई, चैटिंग और दूसरे जरूरी काम भी लोग स्मार्टफोन की मदद से करते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि भारत में स्मार्टफोन कुछ महंगे मिलते हैं जबकी चीन में स्मार्टफोन काफी सस्ते मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.

मैन्यूफैक्चरिंग की कम कीमत

जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर चीनी स्मार्टफोन चीन में ही तैयार किए जाते हैं. इससे कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, एक्सपोर्ट लागत और एक्सट्रा लॉजिस्टिक्स खर्च नहीं उठाने पड़ते. इसी वजह से स्मार्टफोन को यूजर इस देश में काफी कम कीमत में खरीद पाते हैं.

क्यों सस्ते मिलते हैं चीन में स्मार्टफोन?

आपको बता दें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है. यहां Xiaomi, OnePlus, Honor, Vivo, Oppo और Realme जैसी कई कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए लगातार कीमतों में ऊपर-नीचे करती हैं. Apple और Samsung जैसी विदेशी कंपनियां भी मौजूद हैं, इसलिए घरेलू ब्रांड बेहतर फीचर्स के साथ कम कीमत रखने को मजबूर होते हैं.

स्ट्रांग सप्लाई चेन

आपको बता दें कि चीन में स्मार्टफोन के ज्यादातर पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल लेवल पर आसानी से मिल जाते हैं. इससे प्रोडक्टिविटी कॉस्ट कम रहती है और कंपनियां बड़े पैमाने पर कम कीमत में फोन बना पाती हैं.

क्या चीन में सभी फोन सस्ते होते हैं?

जी नहीं. दरअल, कम कीमत का फायदा सिर्फ उन्हीं फोन पर मिलता है जो चीन में ही बनते हैं. Apple के iPhone और Samsung Galaxy जैसे मॉडल चीन में भी लगभग उतने ही महंगे होते हैं जितने भारत या दूसरे देशों में. कई मामलों में टैक्स की वजह से स्मार्टफोन मार्केट में महंगे मिलते हैं.

चीन और विदेशों में कीमत का कितना अंतर?

आपको बता दें कि चीन में और दूसरे देशों में मिलने वाले स्मार्टफोन की कीमतों में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है. वनप्लस, सैमसंग और आईफोन जैसे कंपनियों के स्मार्टफोन जरूर चीन में भी वहीं कीमत में मिलते हैं जो भारत और दूसरे देशों में. जबकी चीन में बनने वाले स्मार्टफोन दूसरे देशों के मुकाबले करीब 30 से 35 प्रतिशत तक सस्ते मिल जाते हैं. इसीलिए चीन में आज भी बनने वाले स्मार्टफोन काफी सस्ते मिल जाते हैं. यहां तक की चीन में बने हुए स्मार्टफोन भारत में भी बाकी देशों के स्मार्टफोन से सस्ते मिलते हैं.

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