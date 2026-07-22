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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीन में इतने सस्ते क्यों बिकते हैं स्मार्टफोन? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

चीन में इतने सस्ते क्यों बिकते हैं स्मार्टफोन? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Smartphone in China: ज्यादातर चीनी स्मार्टफोन चीन में ही तैयार किए जाते हैं. इससे कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, एक्सपोर्ट लागत और एक्सट्रा लॉजिस्टिक्स खर्च नहीं उठाने पड़ते.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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  • चीन में निर्मित होने से शिपिंग, निर्यात लागत कम पड़ती।
  • बड़ा स्मार्टफोन बाजार, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कीमतों को कम रखती है।
  • मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन उत्पादन लागत घटाकर फोन सस्ते करती।
  • केवल चीनी निर्मित फोन 30-35% तक सस्ते होते हैं।

Smartphone in China: आधुनिक दुनिया में लोग अपने ज्यादातर काम स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. इसमें स्मार्टफोन एक सबसे जरूरी डिवाइस बन चुका है. ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई, चैटिंग और दूसरे जरूरी काम भी लोग स्मार्टफोन की मदद से करते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि भारत में स्मार्टफोन कुछ महंगे मिलते हैं जबकी चीन में स्मार्टफोन काफी सस्ते मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.

मैन्यूफैक्चरिंग की कम कीमत

जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर चीनी स्मार्टफोन चीन में ही तैयार किए जाते हैं. इससे कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, एक्सपोर्ट लागत और एक्सट्रा लॉजिस्टिक्स खर्च नहीं उठाने पड़ते. इसी वजह से स्मार्टफोन को यूजर इस देश में काफी कम कीमत में खरीद पाते हैं.

क्यों सस्ते मिलते हैं चीन में स्मार्टफोन?

आपको बता दें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है. यहां Xiaomi, OnePlus, Honor, Vivo, Oppo और Realme जैसी कई कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए लगातार कीमतों में ऊपर-नीचे करती हैं. Apple और Samsung जैसी विदेशी कंपनियां भी मौजूद हैं, इसलिए घरेलू ब्रांड बेहतर फीचर्स के साथ कम कीमत रखने को मजबूर होते हैं.

स्ट्रांग सप्लाई चेन

आपको बता दें कि चीन में स्मार्टफोन के ज्यादातर पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल लेवल पर आसानी से मिल जाते हैं. इससे प्रोडक्टिविटी कॉस्ट कम रहती है और कंपनियां बड़े पैमाने पर कम कीमत में फोन बना पाती हैं.

क्या चीन में सभी फोन सस्ते होते हैं?

जी नहीं. दरअल, कम कीमत का फायदा सिर्फ उन्हीं फोन पर मिलता है जो चीन में ही बनते हैं. Apple के iPhone और Samsung Galaxy जैसे मॉडल चीन में भी लगभग उतने ही महंगे होते हैं जितने भारत या दूसरे देशों में. कई मामलों में टैक्स की वजह से स्मार्टफोन मार्केट में महंगे मिलते हैं.

चीन और विदेशों में कीमत का कितना अंतर?

आपको बता दें कि चीन में और दूसरे देशों में मिलने वाले स्मार्टफोन की कीमतों में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है. वनप्लस, सैमसंग और आईफोन जैसे कंपनियों के स्मार्टफोन जरूर चीन में भी वहीं कीमत में मिलते हैं जो भारत और दूसरे देशों में. जबकी चीन में बनने वाले स्मार्टफोन दूसरे देशों के मुकाबले करीब 30 से 35 प्रतिशत तक सस्ते मिल जाते हैं. इसीलिए चीन में आज भी बनने वाले स्मार्टफोन काफी सस्ते मिल जाते हैं. यहां तक की चीन में बने हुए स्मार्टफोन भारत में भी बाकी देशों के स्मार्टफोन से सस्ते मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: मोबाइल यूजर्स सावधान! लगातार स्क्रॉलिंग से बढ़ सकती है ये समस्या, जानिए कैसे करें बचाव?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:55 AM (IST)
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