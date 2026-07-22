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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या करता है Apple Watch का Water Lock फीचर, जानिए कैसे यूजर्स के आता है काम?

क्या करता है Apple Watch का Water Lock फीचर, जानिए कैसे यूजर्स के आता है काम?

Water Lock एक्टिव होने के बाद Apple Watch की टच स्क्रीन कुछ समय के लिए बंद हो जाती है. इसका फायदा ये है कि पानी का दबाव या बूंदें स्क्रीन पर गलती से कोई कमांड या ऐप चालू नहीं कर पातीं हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jul 2026 08:40 AM (IST)
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  • कंट्रोल सेंटर से चालू, डिजिटल क्राउन घुमाकर इसे बंद करें।

Apple Watch Water Lock: डिजिटल दुनिया में आज कई स्मार्ट डिवाइसेज मार्केट में मौजूद है जिसमें स्मार्टवॉच को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. स्मार्टवॉच लोगों के बहुत काम आने वाला डिवाइस बन चुका है. लोग हेल्थ मॉनिटरिंग से लेकर स्लीप ट्रैक के लिए भी स्मार्टवॉच का इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि मार्केट में कई तरह की स्मार्टवॉच मौजूद हैं जिन्हें प्रीमियम भी शामिल हैं और बजट फ्रेंडली भी.

इसी कड़ी में बता दें कि एप्पल भी अपने यूजर्स के लिए स्मार्टवॉच पेश कर चुका है जिसे एप्पल वॉच कहते हैं. इसमें यूजर को एक फीचर मिलता है वॉटर लॉक जिसके बारे में ज्यादातर यूजर्स को नहीं पता होता है कि ये करता है. आइए जानते हैं इस फीचर के बारे में पूरी जानकारी.

क्या करता है Water Lock

आपको बता दें कि Water Lock एक्टिव होने के बाद Apple Watch की टच स्क्रीन कुछ समय के लिए बंद हो जाती है. इसका फायदा ये है कि पानी का दबाव या बूंदें स्क्रीन पर गलती से कोई कमांड या ऐप चालू नहीं कर पाती हैं. दरअसल, जब आप पानी से बाहर आते हैं और Water Lock बंद करते हैं तो Apple Watch अपने स्पीकर से खास तरह की Sound Pulses पैदा करती है. इन कंपन के कारण स्पीकर के छोटे-छोटे छेदों में जमा पानी बाहर निकल जाता है. इस हिसाब से देखा जाए तो ये फीचर आपके स्मार्टवॉच को पानी से होने वाले खतरे से पूरी तरह डिवाइस को बचाती है.

कैसे ऑन करें ये फीचर?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple Watch Series 2 और उसके बाद आने वाले सभी मॉडल में ये यूजर्स को ये फीचर मिलता है. इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले Side Button दबाकर Control Center खोलना है. यहां Water Droplet (पानी की बूंद) वाले आइकन पर टैप करें.

इसके बाद अब Water Lock चालू हो जाएगा और स्क्रीन लॉक हो जाएगी. पानी से बाहर आने के बाद Digital Crown को कुछ सेकंड तक दबाकर रखें. इसके बाद वॉच पानी बाहर निकालने के प्रोसेस को शुरू करेगी और कुछ सेकंड तक आवाजें सुनाई देंगी. बता दें कि ये फीचर यूजर्स के बेहद काम आता है. इस फीचर को आप बरसात में, पानी में काम करते समय, स्वूमिंग पूल जैसी जगहों पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. ये स्मार्टवॉच में पानी से होने वाली खराबी को भी बचाता है.

यह भी पढ़ें: Wi-Fi और Bluetooth के दौर में भी TV Remote में Infrared क्यों इस्तेमाल होती है? जानिए क्या है वजह

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Apple Watch TECH NEWS HINDI
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