क्या करता है Apple Watch का Water Lock फीचर, जानिए कैसे यूजर्स के आता है काम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंट्रोल सेंटर से चालू, डिजिटल क्राउन घुमाकर इसे बंद करें।

Apple Watch Water Lock: डिजिटल दुनिया में आज कई स्मार्ट डिवाइसेज मार्केट में मौजूद है जिसमें स्मार्टवॉच को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. स्मार्टवॉच लोगों के बहुत काम आने वाला डिवाइस बन चुका है. लोग हेल्थ मॉनिटरिंग से लेकर स्लीप ट्रैक के लिए भी स्मार्टवॉच का इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि मार्केट में कई तरह की स्मार्टवॉच मौजूद हैं जिन्हें प्रीमियम भी शामिल हैं और बजट फ्रेंडली भी.

इसी कड़ी में बता दें कि एप्पल भी अपने यूजर्स के लिए स्मार्टवॉच पेश कर चुका है जिसे एप्पल वॉच कहते हैं. इसमें यूजर को एक फीचर मिलता है वॉटर लॉक जिसके बारे में ज्यादातर यूजर्स को नहीं पता होता है कि ये करता है. आइए जानते हैं इस फीचर के बारे में पूरी जानकारी.

क्या करता है Water Lock

आपको बता दें कि Water Lock एक्टिव होने के बाद Apple Watch की टच स्क्रीन कुछ समय के लिए बंद हो जाती है. इसका फायदा ये है कि पानी का दबाव या बूंदें स्क्रीन पर गलती से कोई कमांड या ऐप चालू नहीं कर पाती हैं. दरअसल, जब आप पानी से बाहर आते हैं और Water Lock बंद करते हैं तो Apple Watch अपने स्पीकर से खास तरह की Sound Pulses पैदा करती है. इन कंपन के कारण स्पीकर के छोटे-छोटे छेदों में जमा पानी बाहर निकल जाता है. इस हिसाब से देखा जाए तो ये फीचर आपके स्मार्टवॉच को पानी से होने वाले खतरे से पूरी तरह डिवाइस को बचाती है.

कैसे ऑन करें ये फीचर?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple Watch Series 2 और उसके बाद आने वाले सभी मॉडल में ये यूजर्स को ये फीचर मिलता है. इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले Side Button दबाकर Control Center खोलना है. यहां Water Droplet (पानी की बूंद) वाले आइकन पर टैप करें.

इसके बाद अब Water Lock चालू हो जाएगा और स्क्रीन लॉक हो जाएगी. पानी से बाहर आने के बाद Digital Crown को कुछ सेकंड तक दबाकर रखें. इसके बाद वॉच पानी बाहर निकालने के प्रोसेस को शुरू करेगी और कुछ सेकंड तक आवाजें सुनाई देंगी. बता दें कि ये फीचर यूजर्स के बेहद काम आता है. इस फीचर को आप बरसात में, पानी में काम करते समय, स्वूमिंग पूल जैसी जगहों पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. ये स्मार्टवॉच में पानी से होने वाली खराबी को भी बचाता है.

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