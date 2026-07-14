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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 27 Public Beta हो गया रिलीज, अपने आईफोन में इस एकदम आसान तरीके से करें इंस्टॉल

iOS 27 Public Beta हो गया रिलीज, अपने आईफोन में इस एकदम आसान तरीके से करें इंस्टॉल

How To Install iOS 27 Public Beta: ऐप्पल ने अपनी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 का Public Beta वर्जन रिलीज कर दिया है. इसमें यूजर को सिरी एआई समेत कई नए फीचर्स मिले हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 01:39 PM (IST)
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  • ऐप्पल ने iOS 27 पब्लिक बीटा जारी किया, iPhone 11+ को सपोर्ट।
  • सिरी AI अब बिना संदर्भ फॉलो-अप प्रश्नों को समझेगा।
  • कैमरा, सफारी, फोटो ऐप्स में नए AI एडिटिंग टूल्स।

How To Install iOS 27 Public Beta: ऐप्पल ने iOS 27 Public Beta को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है. सितंबर में आने वाली स्टेबल अपडेट से पहले बीटा वर्जन से लोग यह देख सकेंगे कि उन्हें क्या-क्या नए फीचर मिलने वाले हैं. आईफोन 11 सीरीज के बाद लॉन्च हुए सभी मॉडल इस सॉफ्टवेयर अपडेट को सपोर्ट करेंगे. iOS 27 के साथ कंपनी ने  iPadOS 27, macOS 27 और अपने दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की पब्लिक बीटा टेस्टिंग भी शुरू कर दी है. नई सॉफ्टवेयर अपडेट का सबसे बड़ा फीचर सिरी एआई है. आइए जानते हैं कि इस अपडेट में क्या-क्या फीचर्स मिले हैं और इसे कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है.

पहले से कहीं पावरफुल हो गया है सिरी

यह जानकारी पहले ही सामने आ चुकी थी कि iOS 27 का सबसे बड़ा फीचर सिरी एआई होने वाला है. अब सिरी को हर बार सवाल पूछने से पहले कॉन्टैक्स्ट देने की जरूरत नहीं है. बिना कॉन्टैक्स्ट दिए ही यह फॉलो-अप क्वेश्चन को समझ पाएगा. इसके अलावा सिरी एआई मेल, मैसेज, नोट्स, कैलेंडर और रिमाइंडर आदि ऐप्स में स्टोर इंफोर्मेशन को भी सर्च कर लेगा. इसे स्क्रीन पर दिख रही इंफोर्मेशन को समझने की कैपेबिलिटी भी दी गई है.

सिरी एआई के अलावा मिले ये फीचर्स

नई अपडेट में कैमरा ऐप को विजुअल इंटेलीजेंस कैपेबिलिटी, सफारी ब्राउजर को नोटिफाई मी, ऑटोमैटिक टैब ग्रुपिंग जैसे नए ब्राउजिंग टूल्स, फोटोज ऐप में नए एआई एडिटिंग टूल्स मिले हैं. साथ ही एक नया स्लाइडर मिला है, जिससे लिक्विड ग्लास डिजाइन की ट्रांसपेरेंसी को कस्टमाइज किया जा सकता है. ऐप्पल का कहना है कि नई अपडेट से बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी और ऐप पहले से अधिक स्पीड के साथ लॉन्च होगी. 

कैसे इंस्टॉल करें बीटा वर्जन?

अगर आप ऐप्पल के बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं तो सेटिंग में जाकर जनरल सेक्शन को ओपन करें. यहां दिख रहे सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप कर बीटा अपडेट्स को ओपन करें. यहां iOS 27 Public Beta को सेलेक्ट करें. फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पेज पर वापस आएं और अपडेट नाऊ पर टैप कर दें. इसके लिए आपका बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में शामिल होना जरूरी है. अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ऐप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएं और अपने ऐप्पल अकाउंट से साइन करें. इसके बाद आप ऊपर दिए तरीके से अपने आईफोन में बीटा वर्जन इंस्टॉल कर पाएंगे. यह ध्यान रहे कि पब्लिक बीटा वर्जन इंस्टॉल करने से पहले अपने आईफोन के डेटा का बैकअप ले लें. बीटा वर्जन में कई बग्स हो सकते हैं, जिससे बैटरी और ऐप स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है. इसलिए ऐप्पल डेटा बैकअप लेने की सलाह देती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 01:38 PM (IST)
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