iOS 27 Public Beta हो गया रिलीज, अपने आईफोन में इस एकदम आसान तरीके से करें इंस्टॉल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल ने iOS 27 पब्लिक बीटा जारी किया, iPhone 11+ को सपोर्ट।

सिरी AI अब बिना संदर्भ फॉलो-अप प्रश्नों को समझेगा।

कैमरा, सफारी, फोटो ऐप्स में नए AI एडिटिंग टूल्स।

How To Install iOS 27 Public Beta: ऐप्पल ने iOS 27 Public Beta को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है. सितंबर में आने वाली स्टेबल अपडेट से पहले बीटा वर्जन से लोग यह देख सकेंगे कि उन्हें क्या-क्या नए फीचर मिलने वाले हैं. आईफोन 11 सीरीज के बाद लॉन्च हुए सभी मॉडल इस सॉफ्टवेयर अपडेट को सपोर्ट करेंगे. iOS 27 के साथ कंपनी ने iPadOS 27, macOS 27 और अपने दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की पब्लिक बीटा टेस्टिंग भी शुरू कर दी है. नई सॉफ्टवेयर अपडेट का सबसे बड़ा फीचर सिरी एआई है. आइए जानते हैं कि इस अपडेट में क्या-क्या फीचर्स मिले हैं और इसे कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है.

पहले से कहीं पावरफुल हो गया है सिरी

यह जानकारी पहले ही सामने आ चुकी थी कि iOS 27 का सबसे बड़ा फीचर सिरी एआई होने वाला है. अब सिरी को हर बार सवाल पूछने से पहले कॉन्टैक्स्ट देने की जरूरत नहीं है. बिना कॉन्टैक्स्ट दिए ही यह फॉलो-अप क्वेश्चन को समझ पाएगा. इसके अलावा सिरी एआई मेल, मैसेज, नोट्स, कैलेंडर और रिमाइंडर आदि ऐप्स में स्टोर इंफोर्मेशन को भी सर्च कर लेगा. इसे स्क्रीन पर दिख रही इंफोर्मेशन को समझने की कैपेबिलिटी भी दी गई है.

सिरी एआई के अलावा मिले ये फीचर्स

नई अपडेट में कैमरा ऐप को विजुअल इंटेलीजेंस कैपेबिलिटी, सफारी ब्राउजर को नोटिफाई मी, ऑटोमैटिक टैब ग्रुपिंग जैसे नए ब्राउजिंग टूल्स, फोटोज ऐप में नए एआई एडिटिंग टूल्स मिले हैं. साथ ही एक नया स्लाइडर मिला है, जिससे लिक्विड ग्लास डिजाइन की ट्रांसपेरेंसी को कस्टमाइज किया जा सकता है. ऐप्पल का कहना है कि नई अपडेट से बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी और ऐप पहले से अधिक स्पीड के साथ लॉन्च होगी.

कैसे इंस्टॉल करें बीटा वर्जन?

अगर आप ऐप्पल के बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं तो सेटिंग में जाकर जनरल सेक्शन को ओपन करें. यहां दिख रहे सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप कर बीटा अपडेट्स को ओपन करें. यहां iOS 27 Public Beta को सेलेक्ट करें. फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पेज पर वापस आएं और अपडेट नाऊ पर टैप कर दें. इसके लिए आपका बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में शामिल होना जरूरी है. अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ऐप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएं और अपने ऐप्पल अकाउंट से साइन करें. इसके बाद आप ऊपर दिए तरीके से अपने आईफोन में बीटा वर्जन इंस्टॉल कर पाएंगे. यह ध्यान रहे कि पब्लिक बीटा वर्जन इंस्टॉल करने से पहले अपने आईफोन के डेटा का बैकअप ले लें. बीटा वर्जन में कई बग्स हो सकते हैं, जिससे बैटरी और ऐप स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है. इसलिए ऐप्पल डेटा बैकअप लेने की सलाह देती है.

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