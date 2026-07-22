चार्जिंग के दौरान फोन चलाना सही या गलत, जानिए बैटरी पर पड़ता है कितना असर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रातभर चार्जिंग से बचें, असली चार्जर का प्रयोग करें।

Phone Charging Tips: चार्जिंग के दौरान फोन को यूज करना चाहिए या नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय से चला आ रहा है. अगर आप चार्जिंग के दौरान फोन को लगातार यूज करते रहते हैं तो बैटरी कैपेसिटी पर इसका असर पड़ता ही है. यह भी सच है कि चार्जिंग के दौरान फोन यूज करने से बैटरी को फुल चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन फिर भी कई लोग आदत या मजबूरी के कारण चार्जिंग के दौरान फोन यूज करते ही रहते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चार्ज होते समय फोन को यूज करने से बैटरी पर क्या असर पड़ता है.

चार्जिंग के दौरान फोन यूज करने पर क्या होता है?

इसका सबसे पहला असर यह होता है कि चार्जर से आ रही पावर दो हिस्सों में बंट जाती है. जब आप चार्जिंग पर लगे फोन को यूज करते हैं तो पावर बैटरी को चार्ज करने और आपकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने में बंट जाती है. इससे बैटरी को चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है. अब कुछ फोन में बाइपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलने लगा है, जो एक तरह से बैटरी को भूमिका को खत्म कर देता है. यानी फोन चार्ज लगा होने की स्थिति में आप कुछ काम करते हैं तो फोन बैटरी की जगह डायरेक्ट चार्जर से ही पावर ले लेगा.

बैटरी पर कब पड़ता है असर?

अब बारी आती है दूसरे असर की. यह इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि चार्जिंग के दौरान आप फोन को कैसे यूज कर रहे हैं. अगर आप वेब ब्राउजिंग आदि कर रहे हैं तो फोन के रिसोर्सेस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता, जिससे ज्यादा हीट भी जनरेट नहीं होती. लेकिन वीडियो एडिटिंग, हाई-एंड गेमिंग और स्ट्रीमिंग जैसी एक्टिविटी से प्रोसेसर और दूसरे पार्ट्स पर ज्यादा लोड पड़ता है और हीट जनरेट होती है. इस दौरान अगर आपका फोन चार्ज लगा हुआ है तो हीट बढ़ जाती है. अगर ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है तो लिथियम-आयन बैटरी जल्दी खराब होने लगती है. मुख्य तौर पर इसी कारण से चार्जिंग के दौरान फोन को इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है.

फोन चार्जिंग के समय ध्यान रखें ये बातें

फोन को रातभर चार्जिंग पर लगाकर न छोड़ें.

बैटरी को एकदम डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्ज कर लें.

फोन को चार्ज करने के लिए असली और अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर और केबल का इस्तेमाल करें.

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