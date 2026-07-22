INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचार्जिंग के दौरान फोन चलाना सही या गलत, जानिए बैटरी पर पड़ता है कितना असर?

चार्जिंग के दौरान फोन चलाना सही या गलत, जानिए बैटरी पर पड़ता है कितना असर?

Phone Charging Tips: कई लोग चार्जिंग के दौरान फोन को यूज करते रहते हैं. इससे फोन के पार्ट्स ओवरहीट हो सकते हैं और इससे बैटरी के भी जल्दी खराब होने का खतरा रहता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रातभर चार्जिंग से बचें, असली चार्जर का प्रयोग करें।

Phone Charging Tips: चार्जिंग के दौरान फोन को यूज करना चाहिए या नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय से चला आ रहा है. अगर आप चार्जिंग के दौरान फोन को लगातार यूज करते रहते हैं तो बैटरी कैपेसिटी पर इसका असर पड़ता ही है. यह भी सच है कि चार्जिंग के दौरान फोन यूज करने से बैटरी को फुल चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन फिर भी कई लोग आदत या मजबूरी के कारण चार्जिंग के दौरान फोन यूज करते ही रहते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चार्ज होते समय फोन को यूज करने से बैटरी पर क्या असर पड़ता है. 

चार्जिंग के दौरान फोन यूज करने पर क्या होता है?

इसका सबसे पहला असर यह होता है कि चार्जर से आ रही पावर दो हिस्सों में बंट जाती है. जब आप चार्जिंग पर लगे फोन को यूज करते हैं तो पावर बैटरी को चार्ज करने और आपकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने में बंट जाती है. इससे बैटरी को चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है. अब कुछ फोन में बाइपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलने लगा है, जो एक तरह से बैटरी को भूमिका को खत्म कर देता है. यानी फोन चार्ज लगा होने की स्थिति में आप कुछ काम करते हैं तो फोन बैटरी की जगह डायरेक्ट चार्जर से ही पावर ले लेगा.

बैटरी पर कब पड़ता है असर?

अब बारी आती है दूसरे असर की. यह इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि चार्जिंग के दौरान आप फोन को कैसे यूज कर रहे हैं. अगर आप वेब ब्राउजिंग आदि कर रहे हैं तो फोन के रिसोर्सेस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता, जिससे ज्यादा हीट भी जनरेट नहीं होती. लेकिन वीडियो एडिटिंग, हाई-एंड गेमिंग और स्ट्रीमिंग जैसी एक्टिविटी से प्रोसेसर और दूसरे पार्ट्स पर ज्यादा लोड पड़ता है और हीट जनरेट होती है. इस दौरान अगर आपका फोन चार्ज लगा हुआ है तो हीट बढ़ जाती है. अगर ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है तो लिथियम-आयन बैटरी जल्दी खराब होने लगती है. मुख्य तौर पर इसी कारण से चार्जिंग के दौरान फोन को इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है. 

फोन चार्जिंग के समय ध्यान रखें ये बातें

  • फोन को रातभर चार्जिंग पर लगाकर न छोड़ें.
  • बैटरी को एकदम डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्ज कर लें.
  • फोन को चार्ज करने के लिए असली और अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर और केबल का इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें- गैलरी में स्टोर फोटो और वीडियो का गूगल को कैसे चल जाता है पता? हैश मैचिंग टेक्नोलॉजी का है कमाल

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Phone Charging TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
चार्जिंग के दौरान फोन चलाना सही या गलत, जानिए बैटरी पर पड़ता है कितना असर?
चार्जिंग के दौरान फोन चलाना सही या गलत, जानिए बैटरी पर पड़ता है कितना असर?
टेक्नोलॉजी
चीन में इतने सस्ते क्यों बिकते हैं स्मार्टफोन? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
चीन में इतने सस्ते क्यों बिकते हैं स्मार्टफोन? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
BSNL Cheapest Plans: सिम एक्टिव रखना है? ये है BSNL का सबसे सस्ता प्लान, कॉलिंग के साथ मिलेगा डेटा
सिम एक्टिव रखना है? ये है BSNL का सबसे सस्ता प्लान, कॉलिंग के साथ मिलेगा डेटा
टेक्नोलॉजी
Emergency Call Without SIM: फोन में सिम न होने पर भी कैसे लग जाती है 112 पर कॉल, कैसे काम करता है इमरजेंसी सिस्टम?  
फोन में सिम न होने पर भी कैसे लग जाती है 112 पर कॉल, कैसे काम करता है इमरजेंसी सिस्टम?  
Advertisement

वीडियोज

कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी संग पीएम आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका गांधी ने बताई असली वजह, बोलीं- 'इन्हीं बच्चों ने हमें...'
राहुल गांधी संग PM आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका ने बताई वजह, बोलीं- 'इन्हीं ने...'
महाराष्ट्र
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान, लाठीचार्ज से नाराज
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान
इंडिया
'अगर कोई मर जाता है तो...', CJP के संसद चलो मार्च के दिन प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुई बात, पुलिस खंगाल रही राज
'अगर कोई मर जाता है तो...', CJP के संसद चलो मार्च के दिन प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुई बात, पुलिस खंगाल रही राज
क्रिकेट
संन्यास के बाद भी नहीं रुके बेन स्टोक्स, यहां खेली नाबाद शतकीय पारी, दिलाई टीम को जीत
संन्यास के बाद भी नहीं रुके बेन स्टोक्स, यहां खेली नाबाद शतकीय पारी, दिलाई टीम को जीत
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Collection Day 12: दूसरे मंगलवार फिर 'धमाल 4' ने बढ़ाई रफ्तार, छापे करोड़ों, जानें- 12 दिनों में कितना वसूल लिया बजट?
दूसरे मंगलवार फिर 'धमाल 4' ने बढ़ाई रफ्तार, छापे करोड़ों, जानें- 12 दिनों में कितना वसूला बजट?
विश्व
ईरान से जंग लड़ते-लड़ते खाली हो गया अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा? US में किसने कर दिया ये चौंकाने वाला दावा
ईरान से जंग लड़ते-लड़ते खाली हो गया अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा? US में किसने कर दिया ये चौंकाने वाला दावा
दिल्ली NCR
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल
'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget