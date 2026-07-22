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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुंबई में बैठकर शख्स ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा Zomato से खाना- वीडियो वायरल

मुंबई में बैठकर शख्स ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा Zomato से खाना- वीडियो वायरल

डिलीवरी पार्टनर को निर्देश दिए गए कि यह खाना जंतर-मंतर पर मौजूद उन प्रदर्शनकारियों को दिया जाए जिन्हें भोजन की जरूरत है. खाने का पूरा भुगतान अनुज ने पहले ही ऑनलाइन कर दिया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jul 2026 08:28 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया है. जब हौसले और इंसानियत की बात आती है, तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी बेमानी हो जाती है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब मुंबई में बैठे एक शख्स ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया. बारिश के बीच जब जोमैटो का डिलीवरी बॉय भारी-भरकम खाने का पैकेट लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा, तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. इस भावुक और निस्वार्थ कदम की वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है.

मुंबई के अनुज रावत ने उठाया जिम्मा, बारिश में खाना लेकर पहुंचा जोमैटो बॉय

प्रदर्शनकारियों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था करने वाले शख्स की पहचान मुंबई के रहने वाले अनुज रावत के रूप में हुई है. जंतर-मंतर पहुंचे जोमैटो डिलीवरी बॉय ने बताया कि अनुज रावत ने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था और निर्देश दिए थे कि यह खाना जंतर-मंतर पर मौजूद उन प्रदर्शनकारियों को दिया जाए जिन्हें भोजन की जरूरत है. खाने का पूरा भुगतान अनुज ने पहले ही ऑनलाइन कर दिया था. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बीच डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हाथ में खाने के बड़े-बड़े पैकेट थामे खड़ा है, ताकि प्रदर्शन में डटे लोगों का पेट भरा जा सके.

'यही तो है भारत' दूरी भी नहीं रोक सकी मदद का हाथ

इंटरनेट पर इस वीडियो के साथ एक खूबसूरत मैसेज भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, "यह वही भारत है जिसे हम खोने से इनकार करते हैं. सैकड़ों मील दूर बैठे लोग जोमैटो और स्विगी के जरिए खाना ऑर्डर कर रहे हैं और डिलीवरी पार्टनर्स से कह रहे हैं कि वे जंतर-मंतर पर भूखे प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाएं. यही तो भारत की असली सोच है." मुंबई से दिल्ली तक का यह सफर और डिलीवरी बॉय का बारिश में भी अपनी ड्यूटी के साथ-साथ इस नेक काम में सहयोग करना, हर किसी को भावुक कर रहा है.

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सोशल मीडिया पर मिली जमकर तारीफ

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अनुज रावत और जोमैटो डिलीवरी बॉय की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट्स के जरिए अपने विचार रखे. एक यूजर ने लिखा, "लोग कहते हैं कि प्रदर्शन के पीछे फंडिंग होती है, लेकिन देखिए कैसे आम हिंदुस्तानी अपनी जेब से पैसे देकर अपनों की मदद कर रहे हैं, इस भाई को सलाम." वहीं एक और यूजर ने जोमैटो और स्विगी को टैग करते हुए लिखा, "क्या ऐप्स को जंतर-मंतर जैसे स्थानों पर मदद भेजने के लिए कोई खास डिस्काउंट या अलग से ऑप्शन नहीं चालू करना चाहिए?"

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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