राहुल गांधी संग PM आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका ने बताई वजह, बोलीं- 'इन्हीं ने...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी संग पीएम आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका गांधी ने बताई असली वजह, बोलीं- 'इन्हीं बच्चों ने हमें...'

राहुल गांधी संग पीएम आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका गांधी ने बताई असली वजह, बोलीं- 'इन्हीं बच्चों ने हमें...'

Priyanka Gandhi: कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम लोग चर्चा की डिमांड करते हैं, चर्चा नहीं होती. प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं मिलती तो हम लोग वहां पहुंच गए जहां इनको उम्मीद नहीं थी. 

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 22 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहीं प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें लेकर मंदिर मार्ग थाने पहुंच गई थीं. जहां उन्हें लेने के लिए कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी पहुंचीं थीं. पुलिस ने जब उन्हें जाने की अनुमति दी तो थाने से बाहर निकलकर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट के लिए पीएम आवास क्यों चुना था.

प्रियंका गांधी ने कहा, 'कल जो इन्होंने देश के साथ किया है, सरकार को इनकी बात सुनने में क्या दिक्कत थी. हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम बुलंद करें. जो छात्रों के साथ हो रहा है उनके समर्थन में हमलोग खड़े हैं. ये लोकतंत्र हैं, जहां भी जरूरत होगी हम खड़े रहेंगे.'

धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए- प्रियंका

जितेंद्र सिंह के धरना प्रदर्शन पर पहुंचने पर प्रियंका ने कहा कि हमारी डिमांड बहुत स्पष्ट हैं. धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना चाहिए. संसद में चर्चा होनी चाहिए. छात्रों को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, 'इन्हीं बच्चों ने हमें संसद में भेजा है. ये संसद इनका है. ये लोकतंत्र इनका है. देश इनका है.'

ये भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, CJP की मांग- ये दमनकारी सरकार, देश में लगे राष्ट्रपति शासन

प्रोटेस्ट के लिए पीएम आवास क्यों चुना? प्रियंका ने बताया
 
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम लोग चर्चा की डिमांड करते हैं, चर्चा नहीं होती. प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं मिलती तो हम लोग वहां पहुंच गए जहां इनको उम्मीद नहीं थी. 

सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश का एजुकेशन बजट 1.4 लाख करोड़ रुपये है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ किए हैं. 
 
दीपेंद्र हुड्डा बोले- इन लोगों ने देश का भट्ठा बैठा दिया

कांग्रेस सासंद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, 'हर पेपर लीक, भाजपा से जुड़े लोग पेपर लीक करा रहे हैं. इन्होंने देश का भट्ठा बिठा दिया. इन्होंने देश के नौजवान को सड़क पर ला दिया हम इस सरकार को सड़क पर लाएंगे. हमारी शुरू से 2 ही बातें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो. कल देखा गया कि कई लोग सिविल कपड़ों में लाठी चार्ज कर रहे थे. उसके बावजूद अगर शिक्षा मंत्री को हंसी आ रही है तो देश भी उनपर हंसेगा. छात्रों की आवाज को सड़क पर कुचला नहीं जा सकता.'

अचानक पीएम आवास पर धरना करने पहुंच गए थे राहुल गांधी

बता दें कि संसद भवन से मार्च करते हुए विपक्ष के नेता पीएम आवास तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने धरना शुरू कर दिया था. इसके बाद केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे और राहुल गांधी से बातचीत की. हालांकि, इसके बाद उनका कहना था कि राहुल गांधी द्वारा सदन में चर्चा कराए जाने की मांग मान ली गई थी, लेकिन अब वे इसके लिए तैयार नहीं हैं. बातचीत विफल रहने के बाद पुलिस और अन्य अधिकारियों ने भी प्रदर्शन कर रहे नेताओं से वहां से हटने को कहा, लेकिन जब वे नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें बसों में बिठाकर अलग-अलग स्थानों पर पहुंचा दिया.

ये भी पढ़ें- एक पैर में जूता, इस हालत में सीढ़ी पर ही बैठ गए... हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी का PM मोदी को मैसेज

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan PRIYANKA GANDHI RAHUL GANDHI DELHI NEWS
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