राहुल गांधी संग PM आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका ने बताई वजह, बोलीं- 'इन्हीं ने...'

प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहीं प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें लेकर मंदिर मार्ग थाने पहुंच गई थीं. जहां उन्हें लेने के लिए कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी पहुंचीं थीं. पुलिस ने जब उन्हें जाने की अनुमति दी तो थाने से बाहर निकलकर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट के लिए पीएम आवास क्यों चुना था.

प्रियंका गांधी ने कहा, 'कल जो इन्होंने देश के साथ किया है, सरकार को इनकी बात सुनने में क्या दिक्कत थी. हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम बुलंद करें. जो छात्रों के साथ हो रहा है उनके समर्थन में हमलोग खड़े हैं. ये लोकतंत्र हैं, जहां भी जरूरत होगी हम खड़े रहेंगे.'

धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए- प्रियंका

जितेंद्र सिंह के धरना प्रदर्शन पर पहुंचने पर प्रियंका ने कहा कि हमारी डिमांड बहुत स्पष्ट हैं. धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना चाहिए. संसद में चर्चा होनी चाहिए. छात्रों को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, 'इन्हीं बच्चों ने हमें संसद में भेजा है. ये संसद इनका है. ये लोकतंत्र इनका है. देश इनका है.'

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प्रोटेस्ट के लिए पीएम आवास क्यों चुना? प्रियंका ने बताया



कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम लोग चर्चा की डिमांड करते हैं, चर्चा नहीं होती. प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं मिलती तो हम लोग वहां पहुंच गए जहां इनको उम्मीद नहीं थी.

हमारे देश के बच्चों, यानी देश के भविष्य की बात सुनने में क्या हर्ज है और उनकी मांग जायज है। हम उनके प्रतिनिधि हैं और इस नाते युवाओं की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है।



लोकतंत्र में विरोध करना एक बुनियादी अधिकार है और जहां भी ज़रूरत होगी, हम युवाओं की आवाज उठाएंगे।



हमारी मांग… pic.twitter.com/t5FbVdev5J — Congress (@INCIndia) July 21, 2026

सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश का एजुकेशन बजट 1.4 लाख करोड़ रुपये है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ किए हैं.



दीपेंद्र हुड्डा बोले- इन लोगों ने देश का भट्ठा बैठा दिया

कांग्रेस सासंद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, 'हर पेपर लीक, भाजपा से जुड़े लोग पेपर लीक करा रहे हैं. इन्होंने देश का भट्ठा बिठा दिया. इन्होंने देश के नौजवान को सड़क पर ला दिया हम इस सरकार को सड़क पर लाएंगे. हमारी शुरू से 2 ही बातें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो. कल देखा गया कि कई लोग सिविल कपड़ों में लाठी चार्ज कर रहे थे. उसके बावजूद अगर शिक्षा मंत्री को हंसी आ रही है तो देश भी उनपर हंसेगा. छात्रों की आवाज को सड़क पर कुचला नहीं जा सकता.'

अचानक पीएम आवास पर धरना करने पहुंच गए थे राहुल गांधी

बता दें कि संसद भवन से मार्च करते हुए विपक्ष के नेता पीएम आवास तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने धरना शुरू कर दिया था. इसके बाद केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे और राहुल गांधी से बातचीत की. हालांकि, इसके बाद उनका कहना था कि राहुल गांधी द्वारा सदन में चर्चा कराए जाने की मांग मान ली गई थी, लेकिन अब वे इसके लिए तैयार नहीं हैं. बातचीत विफल रहने के बाद पुलिस और अन्य अधिकारियों ने भी प्रदर्शन कर रहे नेताओं से वहां से हटने को कहा, लेकिन जब वे नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें बसों में बिठाकर अलग-अलग स्थानों पर पहुंचा दिया.

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