सिर्फ मनोरंजन नहीं, Instagram Reels अब तय कर रही है आपकी शॉपिंग लिस्ट! रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Gen Z और महिलाओं के बीच Reels की लोकप्रियता सर्वाधिक।

Instagram Reels: भारत में वीडियो देखने की आदत अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है. एक नए सर्वे के मुताबिक, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी लोग बड़ी संख्या में वीडियो कंटेंट देख रहे हैं. खासतौर पर Instagram Reels अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि यह नए प्रोडक्ट खोजने, क्रिएटर्स से जुड़ने और खरीदारी के निर्णय लेने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है.

शहर और गांव के बीच घट रहा है वीडियो देखने का अंतर

यह अध्ययन मार्केट रिसर्च कंपनी Ipsos द्वारा Meta के लिए किया गया जिसमें भारत के 23 शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से 4,000 से अधिक लोगों की राय ली गई. रिपोर्ट के अनुसार, Meta के प्लेटफॉर्म्स पर 97 प्रतिशत भारतीय यूजर्स रोजाना वीडियो देखते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि वीडियो देखने की आदत अब शहरों और गांवों के बीच लगभग समान हो गई है. जहां शहरी क्षेत्रों में 98 प्रतिशत लोग प्रतिदिन वीडियो देखते हैं वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 94 प्रतिशत तक पहुंच चुका है.

Gen Z और महिलाओं में Reels का जबरदस्त क्रेज

अध्ययन से पता चला कि युवा पीढ़ी यानी Gen Z के बीच Reels की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है. करीब 89 प्रतिशत Gen Z यूजर्स हर दिन Reels देखते हैं. वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा 85 प्रतिशत और प्रीमियम उपभोक्ता वर्ग (NCCS A) में 88 प्रतिशत दर्ज किया गया. Meta का कहना है कि Reels अब कंटेंट खोजने, नए ट्रेंड्स समझने और पसंदीदा क्रिएटर्स के साथ जुड़ने का प्रमुख प्लेटफॉर्म बन चुका है.

कंटेंट से कॉमर्स तक का सफर

Meta के अधिकारियों के मुताबिक, Reels पर क्रिएटर्स, संस्कृति और कारोबार का मेल तेजी से बढ़ रहा है. अब ब्रांड्स के लिए यह केवल वीडियो कंटेंट दिखाने का माध्यम नहीं रह गया है बल्कि यह सीधे ग्राहकों को खरीदारी तक ले जाने वाला प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है.

कंपनियों का मानना है कि Reels पर ही लोगों को नए प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती है, ब्रांड पर भरोसा बनता है और अंततः खरीदारी का निर्णय भी प्रभावित होता है.

किन विषयों के वीडियो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं?

भारतीय दर्शकों के बीच कुछ खास कैटेगरी के Reels सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. इनमें शामिल हैं

ब्यूटी और मेकअप

फैशन

लाइफस्टाइल

फिटनेस

कॉमेडी

स्पोर्ट्स

रिपोर्ट के अनुसार, अन्य शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स की तुलना में Reels पर क्रिएटर्स को लगभग 60 प्रतिशत अधिक एंगेजमेंट मिल रहा है जिससे उनकी पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं.

खरीदारी के फैसलों पर पड़ रहा सीधा असर

सर्वे में सामने आया कि Reels अब उपभोक्ताओं की खरीदारी यात्रा का अहम हिस्सा बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफॉर्म 81 प्रतिशत लोगों को नए प्रोडक्ट्स खोजने में मदद करता है जबकि 66 प्रतिशत यूजर्स किसी प्रोडक्ट को खरीदने पर विचार करने के लिए Reels से प्रभावित होते हैं.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वे में शामिल लगभग 47 प्रतिशत लोगों के खरीदारी फैसलों पर Reels का सीधा प्रभाव देखा गया. ई-कॉमर्स, ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी श्रेणियों में इसका असर विशेष रूप से अधिक पाया गया.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp का नया सीक्रेट फीचर! अब चैट खोलने पर भी नहीं दिखेगा मैसेज, ऐसे काम करेगा Blur Spoiler Tool