Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये फीचर्स यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

WhatsApp Blur Spoiler Tool: यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टेक जगत की दिग्गज कंपनियां लगातार नए फीचर्स पर काम कर रही हैं. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple और Meta ऐसे सुरक्षा उपायों की टेस्टिंग कर रहे हैं जो स्मार्टफोन चोरी और निजी जानकारी की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों को कम कर सकते हैं. हालांकि कंपनियों की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन लीक हुई जानकारियां कई दिलचस्प फीचर्स की ओर इशारा करती हैं.

चोरी होते ही खुद लॉक हो सकता है iPhone

स्मार्टफोन चोरी होने की स्थिति में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि यदि डिवाइस उस समय अनलॉक हो तो चोर कुछ ही सेकंड में बैंकिंग ऐप्स, निजी चैट्स और अन्य संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच सकता है. इसी समस्या को देखते हुए Apple कथित तौर पर एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जो फोन छिनते ही उसे अपने आप लॉक कर देगा.

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह तकनीक फोन में मौजूद विभिन्न सेंसरों की मदद से अचानक झटके, तेज खींचतान या फोन छिनने जैसी एक्टिविटी को पहचान सकेगी. जैसे ही सिस्टम को किसी संदिग्ध हरकत का अंदेशा होगा स्क्रीन तुरंत लॉक हो जाएगी और अनधिकृत व्यक्ति के लिए डिवाइस का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा.

बताया जा रहा है कि यह तकनीक Apple के रिटेल स्टोर्स में इस्तेमाल होने वाले डेमो डिवाइस सुरक्षा सिस्टम से प्रेरित है लेकिन इसे आम उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है.

WhatsApp ला रहा है स्पॉइलर मैसेज फीचर

दूसरी ओर, Meta अपने फेमश मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp में एक नया फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स की निजी बातचीत को आसपास मौजूद लोगों की नजरों से बचाना है.

लीक्स के मुताबिक, WhatsApp में जल्द ही Spoiler Message नाम का फीचर देखने को मिल सकता है. इसकी मदद से किसी मैसेज के टेक्स्ट को ब्लर यानी धुंधला किया जा सकेगा. रिसीवर को मैसेज तभी दिखाई देगा जब वह उस पर टैप करेगा.

यह फीचर खासतौर पर उन परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकता है जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हों और नहीं चाहते कि आपके फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले संदेश कोई और पढ़ सके.

WhatsApp में स्पॉइलर मैसेज कैसे भेजें?

लीक हुई जानकारी के अनुसार, यह विकल्प WhatsApp के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स के साथ उपलब्ध कराया जाएगा. इसका इस्तेमाल करने का प्रोसेस काफी आसान होगा. सबसे पहले सामान्य तरीके से चैट बॉक्स में अपना संदेश टाइप करें. इसके बाद उस टेक्स्ट को लंबे समय तक दबाकर सेलेक्ट करें. स्क्रीन पर दिखाई देने वाले मेन्यू में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प नजर आएंगे. यहां मौजूद तीन डॉट वाले आइकन पर टैप करें.

अब आपके सामने विभिन्न फॉर्मेटिंग विकल्प जैसे Bold, Italic और Monospace दिखाई देंगे. इन्हीं के बीच Spoiler Mode का विकल्प भी मिलेगा. इस ऑप्शन को चुनते ही आपका संदेश ब्लर फॉर्मेट में बदल जाएगा.

जब आप ऐसा मैसेज भेजेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को वह धुंधला दिखाई देगा. मैसेज पढ़ने के लिए उसे उस पर टैप करना होगा जिसके बाद ही पूरा टेक्स्ट दिखाई देगा.

यूजर्स की प्राइवेसी को मिलेगा नया सुरक्षा कवच

अगर ये दोनों फीचर्स आधिकारिक रूप से लॉन्च होते हैं तो स्मार्टफोन और मैसेजिंग सुरक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा कदम माना जाएगा. एक ओर iPhone चोरी होने की स्थिति में डेटा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी वहीं WhatsApp का नया स्पॉइलर फीचर निजी बातचीत को दूसरों की नजरों से बचाने में उपयोगी साबित हो सकता है. आने वाले समय में ये सुविधाएं यूजर्स की डिजिटल सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती हैं.

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