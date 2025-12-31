हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWiFi राउटर का USB पोर्ट कहीं आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? इस्तेमाल से पहले जान लें छुपे खतरे

WiFi राउटर का USB पोर्ट कहीं आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? इस्तेमाल से पहले जान लें छुपे खतरे

WiFi USB Port: आज के समय में WiFi राउटर हर घर और ऑफिस की बुनियादी जरूरत बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

WiFi USB Port: आज के समय में WiFi राउटर हर घर और ऑफिस की बुनियादी जरूरत बन चुका है. ज्यादातर लोग राउटर को सिर्फ इंटरनेट चलाने का जरिया मानते हैं लेकिन बहुत से राउटर में दिया गया USB पोर्ट अक्सर अनदेखा रह जाता है. कुछ लोग इसका इस्तेमाल स्टोरेज, प्रिंटर या चार्जिंग के लिए करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही USB पोर्ट आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है?

WiFi राउटर में USB पोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

WiFi राउटर में USB पोर्ट कई कामों के लिए दिया जाता है. इसके जरिए पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जोड़कर नेटवर्क स्टोरेज बनाया जा सकता है ताकि घर या ऑफिस के सभी डिवाइस फाइल्स एक्सेस कर सकें. कई लोग USB पोर्ट में प्रिंटर कनेक्ट कर वायरलेस प्रिंटिंग का फायदा भी उठाते हैं. कुछ मामलों में लोग इसे फोन चार्ज करने या मीडिया सर्वर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. सुविधा भले ही ज्यादा हो लेकिन यहीं से खतरे की शुरुआत भी हो सकती है.

USB पोर्ट से कैसे हो सकती है जासूसी?

अगर राउटर की सुरक्षा ठीक से कॉन्फिगर नहीं की गई है तो USB पोर्ट से जुड़े स्टोरेज डिवाइस को हैकर दूर बैठकर एक्सेस कर सकता है. कई राउटर में डिफॉल्ट सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें बिना पासवर्ड के भी USB स्टोरेज नेटवर्क पर दिखने लगता है. ऐसे में निजी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और फोटो गलत हाथों में जा सकते हैं.

इसके अलावा, अगर कोई संक्रमित पेन ड्राइव राउटर में लगा दी जाए तो वह पूरे नेटवर्क में मैलवेयर फैला सकती है. इससे जुड़े सभी डिवाइस खतरे में आ सकते हैं.

रिमोट एक्सेस और मैलवेयर का खतरा

कुछ राउटर USB पोर्ट के जरिए रिमोट एक्सेस की सुविधा देते हैं ताकि बाहर से भी फाइलें देखी जा सकें. अगर यह फीचर ठीक से सुरक्षित न हो तो हैकर इसी रास्ते से नेटवर्क में घुसपैठ कर सकता है. कई मामलों में राउटर का फर्मवेयर पुराना होने की वजह से सिक्योरिटी खामियां बनी रहती हैं जिनका फायदा उठाकर जासूसी की जा सकती है.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

अगर आपको USB पोर्ट की जरूरत नहीं है तो उसे इस्तेमाल न करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है. राउटर की सेटिंग में जाकर USB और फाइल शेयरिंग से जुड़े फीचर्स को डिसेबल किया जा सकता है. अगर इस्तेमाल करना जरूरी हो तो मजबूत पासवर्ड और एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही राउटर का फर्मवेयर समय-समय पर अपडेट करते रहें और अनजान USB डिवाइस कभी भी राउटर में न लगाएं.

यह भी पढ़ें:

सर्दियों में रूम हीटर बन सकता है खतरा! एक छोटी लापरवाही और लग सकती है आग, अभी जानिए क्या नहीं करना चाहिए

Published at : 31 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Tags :
Wifi Router TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast 31st December: न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
क्रिकेट
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झमाझम बारिश से होगा नए साल का स्वागत! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें आज का मौसम
यूपी में झमाझम बारिश से होगा नए साल का स्वागत! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें आज का मौसम
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Happy New Year मैसेज से सावधान ! |Cyber Crime
Maharastra News: चुनाव लड़ने के लिए झोले में चिल्लर लेकर पहुंच गए नेताजी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बंगाल की 'महाभारत'... चुनाव में घुसपैठ पर टक्कर | BJP Vs TMC
Bharat Ki Baat: चकमा की हत्या पर पुलिस का 'चकमा'? | Angel Chakma Death | CM Dhami | Dehradun
Sandeep Chaudhary: बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? | Mamata | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast 31st December: न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
क्रिकेट
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झमाझम बारिश से होगा नए साल का स्वागत! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें आज का मौसम
यूपी में झमाझम बारिश से होगा नए साल का स्वागत! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें आज का मौसम
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
तमिल सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में तमिल की इन टॉप 10 फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, नंबर 1 पर रही 'कुली'
2025 में तमिल की इन टॉप 10 फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, नंबर 1 पर रही 'कुली'
ट्रेंडिंग
सचिन को लप्पू कहने वाली मिथलेश भाभी ने सीमा को दी चुनौती- दौलत को लेकर सीमा-सचिन को ललकारा- वीडियो वायरल
सचिन को लप्पू कहने वाली मिथलेश भाभी ने सीमा को दी चुनौती- दौलत को लेकर सीमा-सचिन को ललकारा
जनरल नॉलेज
स्पाइस जेट एयरलाइन के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
स्पाइस जेट एयरलाइन के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
लाइफस्टाइल
बियर के साथ रोस्टेड मूंगफली खानी चाहिए या सॉल्टेड पीनट्स, जानें कौन-सा स्नैक्स ज्यादा अच्छा?
बियर के साथ रोस्टेड मूंगफली खानी चाहिए या सॉल्टेड पीनट्स, जानें कौन-सा स्नैक्स ज्यादा अच्छा?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget