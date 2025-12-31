WiFi राउटर का USB पोर्ट कहीं आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? इस्तेमाल से पहले जान लें छुपे खतरे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WiFi USB Port: आज के समय में WiFi राउटर हर घर और ऑफिस की बुनियादी जरूरत बन चुका है. ज्यादातर लोग राउटर को सिर्फ इंटरनेट चलाने का जरिया मानते हैं लेकिन बहुत से राउटर में दिया गया USB पोर्ट अक्सर अनदेखा रह जाता है. कुछ लोग इसका इस्तेमाल स्टोरेज, प्रिंटर या चार्जिंग के लिए करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही USB पोर्ट आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है?

WiFi राउटर में USB पोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

WiFi राउटर में USB पोर्ट कई कामों के लिए दिया जाता है. इसके जरिए पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जोड़कर नेटवर्क स्टोरेज बनाया जा सकता है ताकि घर या ऑफिस के सभी डिवाइस फाइल्स एक्सेस कर सकें. कई लोग USB पोर्ट में प्रिंटर कनेक्ट कर वायरलेस प्रिंटिंग का फायदा भी उठाते हैं. कुछ मामलों में लोग इसे फोन चार्ज करने या मीडिया सर्वर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. सुविधा भले ही ज्यादा हो लेकिन यहीं से खतरे की शुरुआत भी हो सकती है.

USB पोर्ट से कैसे हो सकती है जासूसी?

अगर राउटर की सुरक्षा ठीक से कॉन्फिगर नहीं की गई है तो USB पोर्ट से जुड़े स्टोरेज डिवाइस को हैकर दूर बैठकर एक्सेस कर सकता है. कई राउटर में डिफॉल्ट सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें बिना पासवर्ड के भी USB स्टोरेज नेटवर्क पर दिखने लगता है. ऐसे में निजी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और फोटो गलत हाथों में जा सकते हैं.

इसके अलावा, अगर कोई संक्रमित पेन ड्राइव राउटर में लगा दी जाए तो वह पूरे नेटवर्क में मैलवेयर फैला सकती है. इससे जुड़े सभी डिवाइस खतरे में आ सकते हैं.

रिमोट एक्सेस और मैलवेयर का खतरा

कुछ राउटर USB पोर्ट के जरिए रिमोट एक्सेस की सुविधा देते हैं ताकि बाहर से भी फाइलें देखी जा सकें. अगर यह फीचर ठीक से सुरक्षित न हो तो हैकर इसी रास्ते से नेटवर्क में घुसपैठ कर सकता है. कई मामलों में राउटर का फर्मवेयर पुराना होने की वजह से सिक्योरिटी खामियां बनी रहती हैं जिनका फायदा उठाकर जासूसी की जा सकती है.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

अगर आपको USB पोर्ट की जरूरत नहीं है तो उसे इस्तेमाल न करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है. राउटर की सेटिंग में जाकर USB और फाइल शेयरिंग से जुड़े फीचर्स को डिसेबल किया जा सकता है. अगर इस्तेमाल करना जरूरी हो तो मजबूत पासवर्ड और एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही राउटर का फर्मवेयर समय-समय पर अपडेट करते रहें और अनजान USB डिवाइस कभी भी राउटर में न लगाएं.

