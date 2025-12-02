हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTECH EXPLAINED: भारत के नए AI नियम आपका फोन चलाने का तरीका बदल देंगे! इंटरनेट यूज़र्स के लिए शुरू होने वाला है नया दौर, जानें क्या-क्या बदलेगा

TECH EXPLAINED: भारत के नए AI नियम आपका फोन चलाने का तरीका बदल देंगे! इंटरनेट यूज़र्स के लिए शुरू होने वाला है नया दौर, जानें क्या-क्या बदलेगा

भारत में AI अब सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि डिजिटल लाइफ़ का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है चाहे चैटिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट हों या फिर वे ऐप्स जो आपकी पसंद के हिसाब से वीडियो और शॉपिंग सुझाव दिखाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Artificial Intelligence: भारत में AI अब सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि डिजिटल लाइफ़ का रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है चाहे चैटिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट हों या फिर वे ऐप्स जो आपकी पसंद के हिसाब से वीडियो, ख़बरें और शॉपिंग सुझाव दिखाते हैं. जैसे-जैसे AI का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यह सवाल भी बड़ा हो रहा है कि इस शक्तिशाली तकनीक को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी.

इन्हीं चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने India AI Governance Guidelines जारी की हैं. लगभग 65 पन्नों वाली यह डॉक्यूमेंट बताती है कि देश में AI को सुरक्षित, पारदर्शी और सभी के लिए उपयोगी बनाने के लिए किस दिशा में कदम उठाए जाएंगे. भले यह दिशा-निर्देश बड़ी नीतियों पर आधारित हों लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जो रोज अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट सेवाओं पर निर्भर रहते हैं. सरकार का सबसे बड़ा संदेश यह है कि AI पर जनता का भरोसा ही इसका आधार है और अगर भरोसा कमजोर पड़ा तो तकनीक का विस्तार भी रुक जाएगा.

AI ऐप्स में साफ़-सुथरे खुलासे और पारदर्शिता की शुरुआत

नए नियमों के लागू होने के बाद यूज़र्स के डिजिटल अनुभव का सबसे बड़ा बदलाव पारदर्शिता के रूप में सामने आएगा. सरकार ने साफ़ कहा है कि AI सिस्टम ‘Understandable by Design’ होने चाहिए यानी किसी भी ऐप में इस्तेमाल हो रही AI के बारे में यूज़र को सरल और समझ में आने वाले खुलासे मिलें.

इसका असर यह होगा कि आपकी स्क्रीन पर जो भी AI-जनित सामग्री दिखेगी, चैटबॉट से होने वाली बातचीत, या फिर शॉपिंग/लोन जैसे ऐप्स की सिफारिशें इन सबकी वजहें स्पष्ट तौर पर बतानी होंगी. एल्गोरिदम अब अपने फैसले छुपाकर नहीं रख पाएंगे.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी AI वैल्यू-चेन डिज़ाइन, डेवलपमेंट से लेकर ऑपरेशन तक की पारदर्शिता ज़रूरी है ताकि किसी भी गलती या दुरुपयोग पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

डीपफेक और खतरनाक AI कंटेंट पर सख़्त नियंत्रण

AI के बढ़ते दुरुपयोग से सबसे ज्यादा चिंता डीपफेक्स को लेकर है. फर्जी वीडियो, आवाज़ और तस्वीरों ने लोगों की निजता और सुरक्षा को गंभीर खतरा बना दिया है. दिशानिर्देशों में इसे समाज के लिए तेज़ी से बढ़ता हुआ ख़तरा बताया गया है और तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत जताई गई है.

सरकार चाहती है कि AI-बने वीडियो और तस्वीरें वॉटरमार्क के साथ आएं ताकि असली और नकली कंटेंट की पहचान आसान हो. साथ ही प्लेटफॉर्म्स को ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो डीपफेक तैयार करने वालों का पता लगा सकें. दस्तावेज़ में खासतौर पर यह भी कहा गया है कि महिलाएं AI-आधारित गैर-सहमति वाले कंटेंट की शिकार सबसे अधिक बन रही हैं, इसलिए उनके लिए अलग से सुरक्षा उपाय और सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है.

डाटा प्राइवेसी के कड़े नियम और यूज़र के अधिकार

AI मॉडलों को ट्रेन करने के लिए उपयोगकर्ताओं का डाटा सबसे महत्वपूर्ण आधार है. इसी वजह से सरकार ने यह साफ कहा है कि AI सिस्टम को भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के अनुरूप चलाना अनिवार्य होगा.

AI मॉडल में किसी भी उपयोगकर्ता का डाटा इस्तेमाल करने से पहले स्पष्ट सहमति लेनी होगी. यूज़र्स को यह भी बताना होगा कि उनका कौन-सा डेटा किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा. भविष्य में यूज़र्स को अपने डाटा को अन्य सेवाओं पर ट्रांसफर करने का अधिकार (डेटा पोर्टेबिलिटी) भी मिल सकता है जिससे डिजिटल स्वतंत्रता और बढ़ेगी.

AI की वजह से नुकसान हो तो शिकायतों का तेज समाधान

दिशानिर्देशों ने ग्रिवेंस रिड्रेसल पर खास ध्यान दिया है. सरकार का कहना है कि हर कंपनी और प्लेटफॉर्म को ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां यूज़र AI-संबंधित किसी भी नुकसान की शिकायत आसानी से दर्ज करा सके. इसके लिए मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट, त्वरित प्रतिक्रिया और समाधान की स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही, एक राष्ट्रीय AI Incident Database बनाने की भी सिफारिश की गई है, जहां AI से जुड़े सभी घटनाक्रम दर्ज होंगे ताकि समय रहते जोखिमों का पता लग सके.

स्मार्टफोन और इंटरनेट को साइबर हमलों से मजबूत सुरक्षा

AI का दुरुपयोग साइबर अटैक, डेटा पॉइज़निंग या सिस्टम के साथ छेड़छाड़ जैसे रूप भी ले सकता है. दिशानिर्देश इन खतरों पर चेतावनी देते हुए मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत बताते हैं. इससे डिजिटल इकोसिस्टम में बेहतर सुरक्षा आएगी—चाहे वह ऐप्स हों, नेटवर्क हों या फिर खुद स्मार्टफ़ोन. AI-आधारित खतरे पहचानने वाली तकनीकें और सुरक्षा ऑडिट आम बात बन जाएंगी.

AI साक्षरता बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान

दस्तावेज़ में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जनता को AI के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है यह कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके जोखिम क्या हो सकते हैं. सरकार राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम और पब्लिक कैंपेन चलाने की तैयारी में है ताकि लोग डीपफेक पहचान सकें, गलत सुझावों को समझ समझ सकें और तकनीक का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकें.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp का कमाल! अब बिना सुने किसी भी Voice Message को ऐसे पढ़ सकेंगे, ट्रिक जानकर दंग रह जाएंगे

Published at : 02 Dec 2025 01:59 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Karnataka Politics: ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कहा था- 'जहां कोई मर जाए तो...'
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Karnataka Politics: ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कहा था- 'जहां कोई मर जाए तो...'
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
बॉलीवुड
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
क्रिकेट
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget