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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Smartwatch HMG Edition : कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव

Samsung Smartwatch HMG Edition : कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव

Samsung अपनी प्रीमियम स्मार्टवॉच को नया अंदाज देने की तैयारी में है. कंपनी इन वॉच के लिए खास HMG Edition वॉच फेस ला सकती है, जिनका कनेक्शन Hyundai Motor Group से माना जा रहा है. जानिए पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 12:07 PM (IST)
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  • ये वॉच फेस शायद कॉर्पोरेट उपहार के लिए होंगे.

Samsung Smartwatch HMG Edition : Samsung अपनी प्रीमियम स्मार्टवॉच Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 के लिए कुछ खास पेश करने की तैयारी में है. इस बार बदलाव किसी नए प्रोसेसर या हार्डवेयर को लेकर नहीं, बल्कि वॉच के लुक से जुड़ा हो सकता है. कंपनी इन दोनों स्मार्टवॉच के लिए खास HMG Edition वॉच फेस तैयार कर रही है. माना जा रहा है कि इन स्पेशल वर्जन का कनेक्शन Hyundai Motor Group के साथ Samsung की पार्टनरशिप से है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

Galaxy Watch में दिखेंगे दो नए वॉच फेस

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रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung के Galaxy Wearable ऐप के कोड की जांच के दौरान दो नए कस्टमाइज्ड वॉच फेस के नाम सामने आए हैं. इनमें Ultra Performance HMG Edition और Analogue Balance HMG Edition शामिल हैं. खास बात यह है कि ये दोनों नाम ऐप में पहले से मौजूद Ultra Performance और Analogue Balance वॉच फेस के साथ दिखाई दिए हैं. इससे संकेत मिलते हैं कि Samsung अपनी मौजूदा स्मार्टवॉच के लिए इन दोनों वॉच फेस के खास एडिशन पेश कर सकती है, हालांकि इनका असली डिजाइन कैसा होगा, इस बारे में ऐप के कोड से कोई जानकारी नहीं मिली है.

Hyundai Motor Group से जुड़ा हो सकता है HMG Edition

Samsung ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस मामले में HMG का मतलब क्या है, हालांकि रिपोर्ट में इसे Hyundai Motor Group से जोड़कर देखा जा रहा है. Samsung और Hyundai Motor Group के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर एक हाई-लेवल मीटिंग होने की जानकारी सामने आई थी. बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान Samsung ने Hyundai Motor Group के अधिकारियों को खास पैकेजिंग वाले Galaxy डिवाइस गिफ्ट किए थे. इनमें कस्टमाइज्ड Galaxy Z Fold 8, Galaxy Buds 4 और Galaxy Watch मॉडल शामिल बताए गए हैं. ऐसे में नए HMG Edition वॉच फेस को भी इसी पहल का हिस्सा माना जा रहा है.

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Galaxy Watch 9 और Ultra 2 की कीमत और फीचर्स

भारत में Samsung Galaxy Watch 9 के 40mm और 44mm मॉडल उपलब्ध हैं. इसकी शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है. इसमें AMOLED Always-On डिस्प्ले दिया गया है और यह Snapdragon Wear Elite (SDW6100) प्रोसेसर पर काम करती है. वहीं Galaxy Watch Ultra 2 में 47mm का डिजाइन और 1.52 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है. यह भी Snapdragon Wear Elite चिपसेट के साथ आती है. भारत में इसकी कीमत 64,999 रुपये रखी गई है.

किन यूजर्स के लिए ये स्पेशल वॉच फेस?

रिपोर्ट के मुताबिक, HMG Edition डिवाइस मुख्य रूप से कॉर्पोरेट गिफ्ट के तौर पर तैयार किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि इन खास वॉच फेस को आम यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने की संभावना फिलहाल कम है.  इनका यूज Hyundai के कुछ अधिकारियों तक ही सीमित हो सकता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 12:07 PM (IST)
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