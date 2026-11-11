Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये वॉच फेस शायद कॉर्पोरेट उपहार के लिए होंगे.

Samsung Smartwatch HMG Edition : Samsung अपनी प्रीमियम स्मार्टवॉच Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 के लिए कुछ खास पेश करने की तैयारी में है. इस बार बदलाव किसी नए प्रोसेसर या हार्डवेयर को लेकर नहीं, बल्कि वॉच के लुक से जुड़ा हो सकता है. कंपनी इन दोनों स्मार्टवॉच के लिए खास HMG Edition वॉच फेस तैयार कर रही है. माना जा रहा है कि इन स्पेशल वर्जन का कनेक्शन Hyundai Motor Group के साथ Samsung की पार्टनरशिप से है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

Galaxy Watch में दिखेंगे दो नए वॉच फेस

रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung के Galaxy Wearable ऐप के कोड की जांच के दौरान दो नए कस्टमाइज्ड वॉच फेस के नाम सामने आए हैं. इनमें Ultra Performance HMG Edition और Analogue Balance HMG Edition शामिल हैं. खास बात यह है कि ये दोनों नाम ऐप में पहले से मौजूद Ultra Performance और Analogue Balance वॉच फेस के साथ दिखाई दिए हैं. इससे संकेत मिलते हैं कि Samsung अपनी मौजूदा स्मार्टवॉच के लिए इन दोनों वॉच फेस के खास एडिशन पेश कर सकती है, हालांकि इनका असली डिजाइन कैसा होगा, इस बारे में ऐप के कोड से कोई जानकारी नहीं मिली है.

Hyundai Motor Group से जुड़ा हो सकता है HMG Edition

Samsung ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस मामले में HMG का मतलब क्या है, हालांकि रिपोर्ट में इसे Hyundai Motor Group से जोड़कर देखा जा रहा है. Samsung और Hyundai Motor Group के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर एक हाई-लेवल मीटिंग होने की जानकारी सामने आई थी. बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान Samsung ने Hyundai Motor Group के अधिकारियों को खास पैकेजिंग वाले Galaxy डिवाइस गिफ्ट किए थे. इनमें कस्टमाइज्ड Galaxy Z Fold 8, Galaxy Buds 4 और Galaxy Watch मॉडल शामिल बताए गए हैं. ऐसे में नए HMG Edition वॉच फेस को भी इसी पहल का हिस्सा माना जा रहा है.

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Galaxy Watch 9 और Ultra 2 की कीमत और फीचर्स

भारत में Samsung Galaxy Watch 9 के 40mm और 44mm मॉडल उपलब्ध हैं. इसकी शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है. इसमें AMOLED Always-On डिस्प्ले दिया गया है और यह Snapdragon Wear Elite (SDW6100) प्रोसेसर पर काम करती है. वहीं Galaxy Watch Ultra 2 में 47mm का डिजाइन और 1.52 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है. यह भी Snapdragon Wear Elite चिपसेट के साथ आती है. भारत में इसकी कीमत 64,999 रुपये रखी गई है.

किन यूजर्स के लिए ये स्पेशल वॉच फेस?

रिपोर्ट के मुताबिक, HMG Edition डिवाइस मुख्य रूप से कॉर्पोरेट गिफ्ट के तौर पर तैयार किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि इन खास वॉच फेस को आम यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने की संभावना फिलहाल कम है. इनका यूज Hyundai के कुछ अधिकारियों तक ही सीमित हो सकता है.

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