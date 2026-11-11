Homemade Air Purifier: सर्दियां शुरू होते ही हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगता है और AQI का लेवल खतरनाक निशान को पार कर जाता है. ऐसे में घर के बाहर तो छोड़िए कमरे के अंदर भी साफ सांस लेना मुश्किल हो जाता है. आंखों में जलन, गले में खराश और सांस फूलने जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं. इस जहरीली हवा से बचने के लिए लोग बाजार से महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदकर लाते हैं जो काफी महंगे आते हैं.

अब हर किसी का बजट तो इतना होता नहीं कि वो हर कमरे के लिए इतनी महंगी मशीन खरीद सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े ब्रांड्स के एयर प्यूरीफायर के अंदर जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसे आप घर भी बना सकते हैं. आप बाजार से सिर्फ तीन चीजें खरीदकर घर पर ही महज 1500 से 2000 रुपये के खर्चे में एक एयर प्यूरीफायर खुद तैयार कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसे बनाने का पूरा तरीका.

इन तीन चीजों का करना होगा जुगाड़

घर पर देसी एयर प्यूरीफायर बनाने के लिए आपको बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं है, बस तीन चीजें चाहिए. सबसे पहली और जरूरी चीज है एक HEPA फिल्टर (High Efficiency Particulate Air Filter). यह आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर 800 से 1200 रुपये के बीच आसानी से मिल जाएगा. आप किसी भी पॉपुलर ब्रांड का सिलेंडर शेप या चौकोर फिल्टर ले सकते हैं.

दूसरी चीज है एक हाई-स्पीड एग्जॉस्ट फैन या फिर छोटा टेबल फैन. अगर आपके घर में पहले से कोई पुराना एग्जॉस्ट फैन पड़ा है तो आपका काम और भी सस्ते में हो जाएगा वरना नया फैन 600 से 800 रुपये में आ जाता है. तीसरी और आखिरी चीज है मजबूत डक्ट टेप और थोड़ा सा कार्डबोर्ड यानी गत्ता. बस इन तीन चीजों की मदद से आपकी हवा साफ करने वाली मशीन मात्र 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी और इसका असर किसी महंगे ब्रांडेड प्यूरीफायर से कम नहीं होगा.





15 मिनट में ऐसे असेंबल करें अपना प्यूरीफायर

इसे जोड़ने का तरीका बेहद आसान है. अगर आपने गोल यानी बैरल शेप वाला HEPA फिल्टर खरीदा है तो अपने एग्जॉस्ट फैन को ठीक उसके खुले हुए मुंह के ऊपर रख दें. ध्यान रहे कि फैन का मुंह ऊपर यानी बाहर की तरफ हवा फेंकने वाला होना चाहिए, ताकि वह कमरे की गंदी हवा को फिल्टर के जरिए अंदर खींचकर ऊपर से साफ हवा बाहर फेंक सके. अब डक्ट टेप की मदद से फैन और फिल्टर के जोड़ को चारों तरफ से एकदम टाइट सील कर दें.

वहीं अगर आपने चौकोर फिल्टर लिया है तो पहले मजबूत गत्ते से एक डिब्बे जैसा फ्रेम बनाएं या किसी पुराने कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल करें. बॉक्स के एक तरफ फैन फिट करें और दूसरी तरफ फिल्टर लगा दें. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि फैन और फिल्टर के बीच कहीं से भी हवा लीक नहीं होनी चाहिए. अगर साइड से जगह खुली रहेगी तो फैन बिना फिल्टर हुए ही गंदी हवा को खींचकर वापस कमरे में छोड़ देगा.





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इस्तेमाल का सही तरीका

आपका होममेड एयर प्यूरीफायर अब काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसे इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा. सबसे पहले तो जिस कमरे में आप इसे चला रहे हैं उसके दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद रखें, वरना बाहर की गंदी हवा लगातार अंदर आती रहेगी और फिल्टर पर लोड बढ़ेगा. इस प्यूरीफायर को कमरे के किसी कोने में या पर्दों के पीछे छुपाकर न रखें.

बल्कि इसे थोड़ा खुली जगह पर रखें जिससे चारों तरफ से हवा का सर्कुलेशन बराबर बना रहे. जब आप इसे चालू करेंगे तो शुरू के दो-तीन दिन में ही आपको फिल्टर की बाहरी परत पर काली धूल जमती हुई दिखने लगेगी जो इस बात का सबूत है कि आपका जुगाड़ सौ फीसदी काम कर रहा है. हर 15 दिन में एक बार फिल्टर को बाहर ले जाकर सूखे ब्रश या वैक्यूम क्लीनर से हल्का साफ कर लें लेकिन इसे पानी से धोने की गलती बिल्कुल न करें.

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