ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUpcoming Smartphone List : इस सप्ताह के बाद आने वाले हैं ये बड़े स्मार्टफोन, एक बार जरूर चेक करें वॉच लिस्ट

Upcoming Smartphone List : इस सप्ताह के बाद आने वाले हैं ये बड़े स्मार्टफोन, एक बार जरूर चेक करें वॉच लिस्ट

Upcoming Smartphone List : नवंबर 2026 में Motorola, Xiaomi और Vivo जैसे ब्रांड्स के कई दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में दस्तक देने वाले हैं. जानिए इन अपकमिंग स्मार्टफोन्स की खासियत और लॉन्च डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Vivo X500 सीरीज Zeiss कैमरों संग नवंबर में आ रही.

Upcoming Smartphone List : स्मार्टफोन मार्केट 2026 में अभी कई बड़े लॉन्च बाकी हैं. अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेने की जगह कुछ दिन इंतजार करना सही हो सकता है. आने वाले दिनों में Motorola, Xiaomi और Vivo जैसी कंपनियां अपने नए फ्लैगशिप फोन भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी में हैं. इनमें किसी फोन में 200MP का कैमरा देखने को मिलेगा, तो किसी में बड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि कुछ स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुके हैं, जबकि कुछ के भारत लॉन्च का इंतजार है. तो आइए जानते हैं कि इस महीने आने वाले उन स्मार्टफोन्स कौन-से हैं,जिन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Motorola Signature 27

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Samsung Smartwatch HMG Edition : कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव
कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव
टेक्नोलॉजी
प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?
प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?
टेक्नोलॉजी
Nvidia CEO Spy Controversy: AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
टेक्नोलॉजी
Gentle Monster Smart Glasses : अब दूसरी भाषा समझना होगा आसान? Samsung-Google ला रहे AI चश्मा
अब दूसरी भाषा समझना होगा आसान? Samsung-Google ला रहे AI चश्मा

Motorola ने 5 नवंबर को Signature 27 को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने भारत में भी इसे इसी महीने पेश करने की पुष्टि की है. इस फोन में 6.8 इंच का 1.5K Extreme AMOLED Duo LTPO डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 12,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिलता है. फोन में 50MP का मेन कैमरा, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. इसमें 7,000mAh की बैटरी, 90W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग मिलती है. फोन Android 17 पर चलता है और कंपनी ने सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. इसकी ग्लोबल शुरुआती कीमत 1,599 यूरो यानी करीब 1.70 लाख रुपये है.

Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 18 Pro भी इस महीने आने वाले प्रीमियम स्मार्टफोन में शामिल हो सकता है. कंपनी ने इसके भारतीय बाजार में आने की पुष्टि की है, हालांकि लॉन्च की तारीख अभी सामने नहीं आई है. फोन में 6.4 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर मिलने की जानकारी है. फोटोग्राफी के लिए इसमें दो 200MP के रियर कैमरे दिए गए हैं. इनमें मेन सेंसर और 3.2x ऑप्टिकल जूम वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है. Leica की कैमरा ट्यूनिंग भी इसका हिस्सा है. इसके अलावा फोन के पीछे एक सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है. इसमें 7,000mAh की बैटरी के साथ 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है.

यह भी पढ़ें - HMD Product Ecosystem : अब सिर्फ फोन नहीं बनाएगी HMD! ईयरबड्स-स्मार्टवॉच लाने की तैयारी

Vivo X500 Series

Vivo की X500 सीरीज को लेकर भी बाजार में चर्चा है. कंपनी ने भारत में इसके आने की पुष्टि की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 25 नवंबर तक लॉन्च किया जा सकता है. इस सीरीज में Vivo X500, X500 Pro और X500 Pro Max मॉडल शामिल हो सकते हैं. इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत कैमरा सेटअप है. इन तीनों फोन में Zeiss ब्रांडेड कैमरे मिलने की बात कही गई है. वहीं X500 Pro Max में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 6.85 इंच की 2K LTPO OLED स्क्रीन और 144Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है. इसमें Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर और 8,000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है.

यह भी पढ़ें -  Pixel Watch 5 vs Fitbit Edge : Pixel Watch 5 या Fitbit Edge, पैसा लगाने से पहले जान लें दोनों की खासियत

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Samsung Smartwatch HMG Edition : कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव
कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव
टेक्नोलॉजी
प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?
प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?
टेक्नोलॉजी
Nvidia CEO Spy Controversy: AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
टेक्नोलॉजी
Gentle Monster Smart Glasses : अब दूसरी भाषा समझना होगा आसान? Samsung-Google ला रहे AI चश्मा
अब दूसरी भाषा समझना होगा आसान? Samsung-Google ला रहे AI चश्मा
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, दमघोंटू हवा, कहां-कितना AQI?
दिल्ली-NCR में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, दमघोंटू हवा, कहां-कितना AQI?
बिहार
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
आईपीएल 2026
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की पंजाब किंग्स की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की PBKS की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
इंडिया
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
इंडिया
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
ट्रेंडिंग
बांके बिहारी मंदिर के बाहर चप्पल चोरी, फिर जो हुआ देख चकराया लोगों का दिमाग
बांके बिहारी मंदिर के बाहर चप्पल चोरी, फिर जो हुआ देख चकराया लोगों का दिमाग
टेक्नोलॉजी
Nvidia CEO Spy Controversy: AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget