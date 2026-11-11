Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Vivo X500 सीरीज Zeiss कैमरों संग नवंबर में आ रही.

Upcoming Smartphone List : स्मार्टफोन मार्केट 2026 में अभी कई बड़े लॉन्च बाकी हैं. अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेने की जगह कुछ दिन इंतजार करना सही हो सकता है. आने वाले दिनों में Motorola, Xiaomi और Vivo जैसी कंपनियां अपने नए फ्लैगशिप फोन भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी में हैं. इनमें किसी फोन में 200MP का कैमरा देखने को मिलेगा, तो किसी में बड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि कुछ स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुके हैं, जबकि कुछ के भारत लॉन्च का इंतजार है. तो आइए जानते हैं कि इस महीने आने वाले उन स्मार्टफोन्स कौन-से हैं,जिन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Motorola Signature 27

Motorola ने 5 नवंबर को Signature 27 को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने भारत में भी इसे इसी महीने पेश करने की पुष्टि की है. इस फोन में 6.8 इंच का 1.5K Extreme AMOLED Duo LTPO डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 12,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिलता है. फोन में 50MP का मेन कैमरा, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. इसमें 7,000mAh की बैटरी, 90W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग मिलती है. फोन Android 17 पर चलता है और कंपनी ने सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. इसकी ग्लोबल शुरुआती कीमत 1,599 यूरो यानी करीब 1.70 लाख रुपये है.

Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 18 Pro भी इस महीने आने वाले प्रीमियम स्मार्टफोन में शामिल हो सकता है. कंपनी ने इसके भारतीय बाजार में आने की पुष्टि की है, हालांकि लॉन्च की तारीख अभी सामने नहीं आई है. फोन में 6.4 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर मिलने की जानकारी है. फोटोग्राफी के लिए इसमें दो 200MP के रियर कैमरे दिए गए हैं. इनमें मेन सेंसर और 3.2x ऑप्टिकल जूम वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है. Leica की कैमरा ट्यूनिंग भी इसका हिस्सा है. इसके अलावा फोन के पीछे एक सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है. इसमें 7,000mAh की बैटरी के साथ 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है.

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Vivo X500 Series

Vivo की X500 सीरीज को लेकर भी बाजार में चर्चा है. कंपनी ने भारत में इसके आने की पुष्टि की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 25 नवंबर तक लॉन्च किया जा सकता है. इस सीरीज में Vivo X500, X500 Pro और X500 Pro Max मॉडल शामिल हो सकते हैं. इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत कैमरा सेटअप है. इन तीनों फोन में Zeiss ब्रांडेड कैमरे मिलने की बात कही गई है. वहीं X500 Pro Max में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 6.85 इंच की 2K LTPO OLED स्क्रीन और 144Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है. इसमें Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर और 8,000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है.

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