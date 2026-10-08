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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर के हर कोने पर Apple का कंट्रोल? LG के साथ बन रहे नए डिवाइस

घर के हर कोने पर Apple का कंट्रोल? LG के साथ बन रहे नए डिवाइस

Apple और LG मिलकर स्मार्ट होम की दुनिया में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं.स्मार्ट लॉक, डोरबेल, थर्मोस्टेट और सिक्योरिटी कैमरों से जुड़े इस नए प्लान में क्या खास है. जानिए पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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  • UWB वाले स्मार्ट लॉक, Amazon, Google को चुनौती.

Apple अब स्मार्ट होम डिवाइसेज की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी LG के साथ मिलकर स्मार्ट होम के लिए कई नए प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है. इनमें स्मार्ट लॉक, थर्मोस्टेट, डोरबेल और सिक्योरिटी कैमरे शामिल हैं. ये सभी डिवाइस Apple के आने वाले स्मार्ट होम हब के साथ काम करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं. आने वाले समय में घर की सिक्योरिटी और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेज को Apple के इकोसिस्टम से जोड़ने का दायरा काफी बढ़ सकता है. 

LG के साथ मिलकर बनेंगे नए स्मार्ट डिवाइस

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Apple और LG मिलकर स्मार्ट डेडबोल्ट लॉक, स्मार्ट थर्मोस्टेट और वीडियो डोरबेल जैसे डिवाइस विकसित कर रहे हैं. इसके अलावा इनडोर और आउटडोर सिक्योरिटी कैमरा और फ्लडलाइट कैमरा भी लाइनअप का हिस्सा हो सकते हैं. खास बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स पर LG का ब्रांड नाम होगा. LG इनके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट सपोर्ट का काम संभालेगा. 

Apple के नए Smart Home Hub से जुड़ेंगे डिवाइस

इन डिवाइसेज को Apple के नए स्मार्ट होम हब के साथ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा है. यह हब 13 अक्टूबर को पेश किए जाने की उम्मीद है और इसमें करीब 6 इंच की चौकोर स्क्रीन हो सकती है, जिसे टेबल पर रखा या दीवार पर लगाया जा सकेगा. इसके अलावा Apple के नए HomePod mini और TV सेट-टॉप बॉक्स के साथ भी यह स्मार्ट होम इकोसिस्टम काम करेगा. 

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स्मार्ट लॉक में मिलेगा UWB सपोर्ट

कई नए डिवाइसेज में Wi-Fi और Bluetooth के साथ Thread और Matter का सपोर्ट भी दिया जा सकता है. स्मार्ट लॉक में UWB यानी Ultra-Wideband तकनीक मिलने की बात कही गई है. इससे यूजर के दरवाजे के पास पहुंचने पर लॉक को अपने आप अनलॉक करने जैसी सुविधा मिल सकती है. 

Amazon और Google को मिलेगी सीधी टक्कर

Apple का यह कदम उसे Amazon Ring और Google Nest जैसे स्मार्ट होम प्लेटफॉर्म के और करीब ला सकता है. Apple अपने HomeKit प्लेटफॉर्म को भी नए सिरे से आगे बढ़ाने की तैयारी में है. कंपनी Siri AI असिस्टेंट के साथ नए स्मार्ट होम डिवाइसेज को जोड़कर इस कैटेगरी में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है. LG के लिए भी यह स्मार्ट होम सेगमेंट में बड़ा विस्तार होगा. कंपनी करीब एक दशक बाद इनडोर कैमरा और लंबे समय बाद आउटडोर कैमरा, डोरबेल, थर्मोस्टेट और फ्लडलाइट कैमरा जैसे प्रोडक्ट्स ला रही है, हालांकि LG के इन डिवाइसेज को बाजार में आने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 08 Oct 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
LG Smart Home Devices Apple TECH NEWS HINDI
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