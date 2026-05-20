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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle I/O 2026: AI Search से Ask YouTube तक, ये रहीं इवेंट की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट

Google I/O 2026: AI Search से Ask YouTube तक, ये रहीं इवेंट की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट

Google I/O 2026 Major Announcement: गूगल ने अपने I/O 2026 में बड़े ऐलान किए हैं. कंपनी ने अपनी सर्विसेस के लिए नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं और पहले एंड्रॉयड XR ऑडियो ग्लासेस को भी रिवील किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 May 2026 10:53 AM (IST)
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  • Google Search AI-संचालित इंटरफ़ेस, Android XR Audio Glasses, Ask YouTube फीचर पेश।

Google I/O 2026 Major Announcement: I/O 2026 के कीनोट में गूगल ने कंप्यूटिंग, एंड्रॉयड, प्रोडक्टिविटी ऐप्स और वीयरेबल डिवाइसेस के फ्यूचर की झलक पेश कर दी है. इस इवेंट का खास फोकस उम्मीद के मुताबिक जेमिनी एआई पर ही रहा. कंपनी ने Gemini 3.5 AI मॉडल्स और अपनी सर्विसेस के लिए नए फीचर्स समेत कई बड़े ऐलान किए हैं. इसके साथ गूगल ने पहले Android XR Audio Glasses को भी रिवील कर दिया है. आइए इस इवेंट की कुछ सबसे बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में जानते हैं.

Google I/O 2026 के बड़े ऐलान

Agentic Gemini Era- गूगल सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि गूगल अब एजेंटिक जेमिनी एरा में प्रवेश कर रही है. इसका मतलब है कि अब एआई सिस्टम सिर्फ प्रॉम्प्ट का ही जवाब नहीं देंगे. अलग-अलग ऐप्स और डिवाइसेस में ये खुद से टास्क भी कंप्लीट कर सकेंगे. 

Gemini 3.5- गूगल ने इवेंट में अपडेटेड एआई मॉडल भी लॉन्च किए हैं. अब कंपनी की सर्विसेस के लिए Gemini 3.5 Flash डिफॉल्ट मॉडल की तरह काम करेगा और इसका प्रो वर्जन अगले महीने लॉन्च हो रहा है. नए मॉडल फास्ट हैं और एजेंटिक टास्क को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे. साथ ही कंपनी ने जेमिनी ऐप को भी रिडिजाइन किया है.

Gemini Omni- Gemini 3.5 के साथ गूगल जेमिनी ओमनी नाम से नए मॉडल उतारेगी. इसका पहला प्रोडक्ट Omni Flash आज से जेमिनी ऐप, गूगल फ्लो और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया है. कंपनी का कहना है कि यह किसी भी इनपुट से कोई भी आउटपुट जनरेट कर सकता है. यानी इसे टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और ऑडियो के तौर पर कोई भी इनपुट दी ज सकती है.

Gemini Spark- OpenClaw को टक्कर देने के लिए गूगल नया ऑलवेज-ऑन एआई एजेंट Gemini Spark लेकर आई है. यह ईमेल लिखने, स्टडी गाइड बनाने समेत कई काम कर सकेगा. यह गूगल क्लाउड पर रन करेगा और गूगल सर्विसेस के साथ-साथ केन्वा और इंस्टाकार्ट समेत कई थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ इंटीग्रेड हो जाएगा. गूगल इसे लोकल फाइल एक्सेस करने की कैपेबिलिटीज भी देने जा रही है.

सर्च को भी मिला नया एआई रिडिजाइन- गूगल ने बताया कि सर्च में एआई मोड के मंथली एक्टिव यूजर्स एक बिलियन को पार कर गए हैं. अब कंपनी ने सर्च को नए एआई-पावर्ड इंटरफेस के साथ रिडिजाइन किया है. टेक्स्ट के साथ-साथ इसमें फोटो, वीडियो, फाइल्स और ब्राउजर टैब्स को भी इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसमें इंफोर्मेशन एजेंट भी जोड़े जाएंगे, जो स्पेसिफिक टॉपिक की समरी प्रोवाइड करेंगे.

Android XR Audio Glasses- गूगल ने अपने पहले Android XR Audio Glasses को भी रिवील कर दिया है. जेमिनी पावर्ड इन ग्लासेस में डिस्प्ले नहीं होगा और ये ऑडियो इनपुट के आधार पर काम करेंगे. गूगल ने सैमसंग और क्वालकॉम के साथ मिलकर इस डिवाइस को डेवलप किया है. 

पर्सनलाइड समरी के लिए आया Daily Brief- गूगल ने इवेंट में डेली ब्रीफ को भी इंट्रोड्यूस किया है. यह जीमेल, टास्क और कैलेंडर डेटा के आधार पर यूजर के लिए डेली अपडेट ब्रीफ करता है और उसे स्क्रीन पर ही सारी जानकारी दे देता है.

AI Detection Tools होंगे और एक्सेसिबल- एआई से जनरेटेड या एडिटेड इमेज का पता लगाने के लिए गूगल ने अपने एआई डिटेक्शन टूल को एक्सपैंड कर रही है. आज से ये क्रोम और सर्च में अवेलेबल होंगे. इसमें यूजर कोई इमेज अपलोड या सर्च कर उसके बारे में डिटेल जुटा सकता है. 

Ask YouTube- गूगल ने कुछ दिन पहले मैप्स के लिए आस्क मैप्स फीचर लॉन्च किया था. अब यह फीचर यूट्यूब के लिए लाया जा रहा है. इससे यूजर यूट्यूब पर नैचुरल लैंग्वेज यानी बातचीत की भाषा में वीडियो सर्च कर पाएंगे. अब उन्हें कीवर्ड-बेस्ड सर्च की जगह कन्वर्सेशनल वॉइस प्रॉम्प्ट से वीडियो सर्च करने का फीचर मिलेगा. शुरुआत में इसे अमेरिका के प्रीमियम यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.

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Published at : 20 May 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Google I/O 2026 Gemini Omni Ask YouTube
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