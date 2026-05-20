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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात

PM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करके मंगलवार (19 मई 2026) की रात रोम पहुंचे, जहां वह इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मट्टरेल्ला से मुलाकात करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: आरची प्रधान | Updated at : 20 May 2026 08:27 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नॉर्वे की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करके मंगलवार (19 मई 2026) की रात रोम पहुंचे, जहां वह इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मट्टरेल्ला से मुलाकात करेंगे और भारत-इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. रोम हवाई अड्डे पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं. मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “इटली के रोम पहुंचा. राष्ट्रपति सर्जियो मट्टरेल्ला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करूंगा.”

उन्होंने लिखा, “इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-इटली सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें विशेष रूप से भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 की भी समीक्षा की जाएगी. मैं खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय का भी दौरा करूंगा और बहुपक्षवाद के साथ-साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करूंगा.”

भारत-इटली के बीच किन मुद्दों पर होगी बात?

भारत और इटली के बीच हाल के वर्षों में व्यापार, रक्षा, हरित ऊर्जा, तकनीक और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हुआ है. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम समझौतों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है. माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हो सकती है.

ये भी पढें-   PM Modi Italy Visit: इटली में पीएम मोदी ने इस कदर लहराया परचम !

जून 2024 में भी इटली गए थे पीएम मोदी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आधिकारिक दौरे पर रोम पहुंचे हैं.”उन्होंने लिखा, “भारत और इटली के बीच दीर्घकालिक और बहुआयामी साझेदारी है. यह यात्रा भारत-इटली साझेदारी को नयी गति प्रदान करेगी.” प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जून 2024 में इटली की यात्रा की थी.

ये भी पढें- PM Modi Norway Visit: स्वीडन से नॉर्वे के लिए रवाना PM मोदी, 43 साल बाद भारतीय PM की यात्रा, भारतीयों में खुशी की लहर

Published at : 20 May 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Rome Italy PM Modi Giorgia Meloni
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