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आपका Smartphone Charger असली है या नकली? ये 5 संकेत बताएंगे बैटरी खतरे में है या नहीं
Smartphone Charger: एक आसान तरीका यह है कि किसी भरोसेमंद दोस्त का ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करके देखें या फिर फोन के साथ आया असली चार्जर लगाएं.
आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन कई लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं सस्ता या नकली चार्जर इस्तेमाल करना. शुरुआत में इसका असर समझ नहीं आता, लेकिन धीरे-धीरे फोन की बैटरी तेजी से खराब होने लगती है. फोन जल्दी डिस्चार्ज होना, जरूरत से ज्यादा गर्म होना या चार्जिंग का बार-बार रुकना अक्सर खराब चार्जर की निशानी हो सकता है. अगर समय रहते इसे नहीं पहचाना गया तो बाद में महंगा बैटरी रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है.
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Published at : 18 May 2026 04:18 PM (IST)
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