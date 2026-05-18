आपका Smartphone Charger असली है या नकली? ये 5 संकेत बताएंगे बैटरी खतरे में है या नहीं

स्मार्टफोन अक्सर पहले से ही संकेत देने लगता है कि कुछ गड़बड़ है. अगर चार्जिंग बार-बार अपने आप कट रही है, बैटरी प्रतिशत अचानक ऊपर-नीचे हो रहा है या चार्जिंग आइकन लगातार ब्लिंक कर रहा है तो जरूरी नहीं कि समस्या बैटरी में ही हो. कई बार इसकी वजह खराब चार्जर या डैमेज केबल होती है. अगर चार्जर केवल एक खास एंगल पर लगाने से ही काम करता है तो यह भी खतरे की घंटी है.