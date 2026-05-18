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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीआपका Smartphone Charger असली है या नकली? ये 5 संकेत बताएंगे बैटरी खतरे में है या नहीं

आपका Smartphone Charger असली है या नकली? ये 5 संकेत बताएंगे बैटरी खतरे में है या नहीं

Smartphone Charger: एक आसान तरीका यह है कि किसी भरोसेमंद दोस्त का ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करके देखें या फिर फोन के साथ आया असली चार्जर लगाएं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 May 2026 04:18 PM (IST)
Smartphone Charger: एक आसान तरीका यह है कि किसी भरोसेमंद दोस्त का ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करके देखें या फिर फोन के साथ आया असली चार्जर लगाएं.

आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन कई लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं सस्ता या नकली चार्जर इस्तेमाल करना. शुरुआत में इसका असर समझ नहीं आता, लेकिन धीरे-धीरे फोन की बैटरी तेजी से खराब होने लगती है. फोन जल्दी डिस्चार्ज होना, जरूरत से ज्यादा गर्म होना या चार्जिंग का बार-बार रुकना अक्सर खराब चार्जर की निशानी हो सकता है. अगर समय रहते इसे नहीं पहचाना गया तो बाद में महंगा बैटरी रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है.

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फोन चार्ज करते समय हल्का गर्म होना सामान्य बात है, खासकर फास्ट चार्जिंग के दौरान. लेकिन अगर चार्जर, केबल या फोन का पिछला हिस्सा 20-30 मिनट के अंदर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए. ज्यादा हीट बैटरी की लाइफ को तेजी से कम करती है. खराब या नकली चार्जर अक्सर अस्थिर पावर सप्लाई देते हैं जिससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
फोन चार्ज करते समय हल्का गर्म होना सामान्य बात है, खासकर फास्ट चार्जिंग के दौरान. लेकिन अगर चार्जर, केबल या फोन का पिछला हिस्सा 20-30 मिनट के अंदर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए. ज्यादा हीट बैटरी की लाइफ को तेजी से कम करती है. खराब या नकली चार्जर अक्सर अस्थिर पावर सप्लाई देते हैं जिससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
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स्मार्टफोन अक्सर पहले से ही संकेत देने लगता है कि कुछ गड़बड़ है. अगर चार्जिंग बार-बार अपने आप कट रही है, बैटरी प्रतिशत अचानक ऊपर-नीचे हो रहा है या चार्जिंग आइकन लगातार ब्लिंक कर रहा है तो जरूरी नहीं कि समस्या बैटरी में ही हो. कई बार इसकी वजह खराब चार्जर या डैमेज केबल होती है. अगर चार्जर केवल एक खास एंगल पर लगाने से ही काम करता है तो यह भी खतरे की घंटी है.
स्मार्टफोन अक्सर पहले से ही संकेत देने लगता है कि कुछ गड़बड़ है. अगर चार्जिंग बार-बार अपने आप कट रही है, बैटरी प्रतिशत अचानक ऊपर-नीचे हो रहा है या चार्जिंग आइकन लगातार ब्लिंक कर रहा है तो जरूरी नहीं कि समस्या बैटरी में ही हो. कई बार इसकी वजह खराब चार्जर या डैमेज केबल होती है. अगर चार्जर केवल एक खास एंगल पर लगाने से ही काम करता है तो यह भी खतरे की घंटी है.
Published at : 18 May 2026 04:18 PM (IST)
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