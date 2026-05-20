आग बरसते मौसम में ठंडक पाने के लिए ऐसे यूज करें AC, गर्मी से मिलेगी राहत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उमस में 'ड्राई मोड' का उपयोग करें

AC Use Tips For Summer: भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तापमान 43-45 डिग्री के बीच रहेगा और कुछ हिस्सों में यह 45 डिग्री को भी पार कर सकता है. ऐसी गर्मी में घर से बाहर निकलना खतरनाक है. आग बरसते इस मौसम में राहत के लिए लोग AC का सहारा ले रहे हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे AC एफिशिएंटली काम करते हुए आपको गर्मी से बचाकर रखेगा.

कितना रखना चाहिए टेंपरेचर?

एसी के टेंपरेचर को 24 डिग्री पर सेट रखना चाहिए. इससे पर्याप्त कूलिंग भी मिलती है और बिजली की भी खपत कम हो जाती है. कई लोगों को लगता है कि टेंपरेचर को 16 या 18 डिग्री पर रखने से कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. कम टेंपरेचर सेट करने से एसी के कंप्रेशर पर लोड पड़ता है और यह ज्यादा बिजली पीता है.

एसी के साथ यूज करें पंखा

एसी के साथ सीलिंग फैन को यूज करना एक समझदारी भरा तरीका हो सकता है. दरअसल, पंखा चलने से ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है. इससे कमरा जल्दी ठंडा होता है. इससे एसी को भी कम काम करना पड़ेगा. इसके अलावा एसी के फिल्टर को भी समय-समय पर साफ करना जरूरी होता है.

गर्मी को कमरे में न आने दें

गर्मी में तेज धूप और गर्म हवा के कारण कमरे जल्दी गर्म हो जाते हैं. इसलिए एसी यूज करते समय कमरे के दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए. इससे गर्म हवा अंदर नहीं आ सकेगी और कमरा ठंडा रहेगा. अगर आपके कमरे में सीधी धूप आती है तो कमरे को गर्म होने से बचाने के लिए पर्दे इस्तेमाल करें. अगर कमरा ठंडा रहेगा तो एसी को कूलिंग के ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा. इससे बिजली की बचत होगी.

उमस से बचाएगा ड्राई मोड

जून-जुलाई में देश के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे देगा. इस दौरान उमस बढ़ जाती है. ऐसे मौसम में एसी का ड्राई मोड यूज किया जा सकता है. यह कमरे की नमी को जल्दी हटा देता है. इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर एसी यूज कर रहे हैं तो इसे लगातार एक ही टेंपरेचर पर चलाएं रखें. बार-बार ऑन या ऑफ करने की मुकाबले इस तरीके से यह कम बिजली की खपत करेगा.

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