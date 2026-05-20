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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक

Fiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक

डॉक्टरों के अनुसार अगर आप सुबह स्मूदी पीते हैं तो उसमें थोड़ी पालक मिलाई जा सकती है. इससे स्वाद में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरीर को एक्स्ट्रा फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 May 2026 10:30 AM (IST)
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Fiber Displacement Trick: आजकल फिट रहने और वजन कम करने के लिए लोग सबसे पहले अपनी पसंदीदा चीजें खाना छोड़ने लगते हैं. कई लोग अचानक सख्त डाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसे फॉलो करना आसान नहीं होता. ऐसे में कई एक्सपर्ट्स कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें वे फाइबर डिस्प्लेसमेंट नाम दिया है. खास बात यह है कि इसमें आपको अपनी पूरी डाइट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रोज खाए जाने वाले खाने में ही कुछ बदलाव करके फाइबर बढ़ाया जा सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार हेल्दी रहने के लिए हर बार नई और अलग हेल्दी डाइट अपनाना जरूरी नहीं है. अगर लोग अपने रोजाना के खाने में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फाइबर वाली चीज शामिल करें तो इससे शरीर को काफी फायदा मिल सकता है. उनका कहना है कि फाइबर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आप वहीं खाना खाए जो पहले से खाते आ रहे हैं, लेकिन उसमें फाइबर बढ़ाने वाले छोटे बदलाव कर लें. 

क्या है फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक? 

डॉक्टरों के अनुसार अगर आप सुबह स्मूदी पीते हैं तो उसमें थोड़ी पालक मिलाई जा सकती है. इससे स्वाद में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरीर को एक्स्ट्रा फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. इसी तरह सफेद बींस या मसूर को पकाकर पास्ता, करी या सूप में मिलाया जा सकता है.  इससे खाने की टेक्सचर भी बनी रहती है और फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है. उन्होंने बताया कि सिर्फ एक चौथाई सफेद बींस करीब 4 ग्राम फाइबर बढ़ा सकती है. वहीं दही और उसमें दो चम्मच पिसा हुआ अलसी का बीज मिलाने से 4 से 6 ग्राम तक एक्स्ट्रा फाइबर मिल सकता है. इस तरह बिना अलग डाइट अपने दिन के पहले हिस्से में ही शरीर को लगभग 10 ग्राम फाइबर मिल सकता है. 

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सिर्फ मात्र नहीं, फाइबर की विविधता भी जरूरी 

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादा फाइबर खाना ही काफी नहीं है, बल्कि अलग-अलग तरह के फाइबर लेना भी जरूरी है. पानक, बींस और अलसी जैसे खाद्य पदार्थ शरीर में अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, इससे आंतों की सेहत बेहतर रहती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है. इसे लेकर कुछ स्टडी भी बताती है कि फाइबर की विविधता और आंतों में मौजूद माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने में मदद करती है. यही कारण है कि केवल एक तय संख्या में फाइबर लेने पर ध्यान देने की बजाय अलग-अलग सोर्स से फाइबर लेना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. 

खाने में छोटे बदलाव से मिल सकते हैं बड़े फायदे 

डॉक्टरों के अनुसार रोजमर्रा के खाने में बदलाव किए जा सकते हैं. जैसे स्क्रैंबल एग्स में फ्रोजन मटर मिलना, खाने में मैश किया हुआ एवाकाडो जोड़ना या सफेद चावल की मात्रा कम करके उसमें ब्राउन राइस मिलना. यह बदलाव देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में शरीर की सेहत पर अच्छा असर डाल सकते हैं. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 May 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Healthy Eating Tips High-Fiber Foods Fiber Displacement Trick Weight Loss Without Dieting
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