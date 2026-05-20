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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'

नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'

Sanjay Raut On PM Modi: नॉर्वे में एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं देने को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. वहीं अब संजय राउत ने इसको लेकर पीएम पर तंज कसा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 May 2026 09:47 AM (IST)
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नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिए जाने को लेकर शिवसेना यूबीटी के दिग्गज नेता और सांसद संजय राउत ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद छोड़ने या छूटने के पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना चाहिए.

इसके अलावा संजय राउत ने पश्चिम बंगाल चुनाव और वहां बीजेपी की सरकार बनने पर कहा कि बंगाल में जिस तरह से सरकार बनी है उस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए.

इससे पहले हाल ही में संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हार हुई है. इसलिए जो लोग खुशी मना रहे हैं, वे गलत कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कई जगहों पर बूथों पर गड़बड़ी हुई, मतदाता सूची से नाम हटाए गए और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अनियमितताएं हुईं. राउत ने कहा कि ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने का फैसला उनके आंदोलन का हिस्सा है.

संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा गलत के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी होती हैं. मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हार मानने वालों में से नहीं हैं और हर परिस्थिति में जनता के लिए लड़ती रहेंगी. राउत के अनुसार, ममता बनर्जी हमेशा से सड़क से लेकर सत्ता तक आंदोलन की राजनीति करती रही हैं और यह उनका पुराना राजनीतिक अंदाज है.

Published at : 20 May 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
संजय राउत PM Modi MAHARASHTRA NEWS
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