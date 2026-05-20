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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसुपरफास्ट हो जाएगा वाईफाई, ये काम कर लिए तो हर कोने तक पहुंचेगा सिग्नल

सुपरफास्ट हो जाएगा वाईफाई, ये काम कर लिए तो हर कोने तक पहुंचेगा सिग्नल

How To Make Wifi Faster: वाईफाई कनेक्शन स्लो होने से काम, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग समेत सारी चीजों की मजा खराब हो जाता है. कुछ टिप्स को यूज कर इससे बचा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 May 2026 09:07 AM (IST)
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  • वाई-फाई एक्सटेंडर का उपयोग करें या राउटर को रिस्टार्ट करें।

How To Make Wifi Faster: स्लो वाईफाई कनेक्शन से हर किसी का सामना होता है. चाहे ऑफिस का काम कर रहे हों या गेमिंग, अगर कनेक्शन स्लो हो जाता है तो सारा मजा ही खराब हो जाता है. इससे न सिर्फ प्रोडक्टविटी पर असर पड़ता है बल्कि आपका समय भी बर्बाद होता है. ऐसा भी नहीं है कि एक बार प्रॉब्लम दूर करने के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा. दरअसल, वाईफाई कनेक्शन इश्यू फिक्स करने का कोई गोल्डन रूल नहीं है. फिर भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स को यूज कर आप नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं. 

सेंटर में होनी चाहिए राउटर की लोकेशन

अगर आप बड़े घर में रहते हैं तो राउटर को सेंटर में प्लेस करना चाहिए. इससे पूरे घर में अच्छी कवरेज मिलेगी. अगर घर दो मंजिला है, तो राउटर को पहली मंजिल पर किसी ऊंची जगह पर रखें ताकि सिग्नल आसानी से दूसरी मंजिल तक पहुंच सके. 

राउटर को जमीन पर न रखें

दीवारें, फर्श और लोहे की चीजें राउटर के सिग्नल को कमजोर कर सकती हैं. इसलिए राउटर को ऐसी जगह रखें जहां कम रुकावट हो. घर का फर्नीचर, टीवी और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सिग्नल की क्वालिटी को कमजोर कर देते हैं. इसलिए राउटर को इनसे दूर रखना चाहिए. 

राउटर के फर्मवेयर को रखें अपडेटेड

राउटर के फर्मवेयर को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी है. दरअसल, राउटर कंपनियां नए फीचर्स और सिक्योरिटी पैचेज के लिए फर्मवेयर अपडेट रिलीज करती हैं. इससे राउटर की परफॉर्मेंस भी शानदार होती है और आपको साइबर अटैक का खतरा भी नहीं रहता. वहीं अगर आप ज्यादा पुराना राउटर यूज कर रहे हैं तो इसे रिप्लेस करना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. 

वाई-फाई एक्सटेंडर भी आएगा काम

अगर आपका घर बड़ा है और पूरे घर में एक ही राउटर से काम चलाना है तो वाई-फाई एक्सटेंडर आपका काम आसान कर सकते हैं. वाई-फाई एक्सटेंडर से कनेक्शन की रेंज बढ़ जाती है और आप घर से उन कोनों से भी इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, जहां सिग्नल नहीं पहुंच पाते.

ये जुगाड़ भी आएंगे काम

  • राउटर को रिस्टार्ट करके देखें- जब भी कोई डिवाइस या गैजेट काम करना बंद कर देता है तो उसे रिस्टार्ट कर देखना चाहिए. इस तरह से कई बार बग फिक्स हो जाते हैं और हो सकता है कि आपको सही स्पीड मिलने लगे.
  • एल्युमिनियम फॉइल भी आ सकती है काम- एल्युमिनियम फॉइल सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देती है. अगर आपको लगता है कि सिग्नल किसी ऐसी दिशा में जा रहे हैं, जहां उनकी जरूरत नहीं है तो फॉइल की एक कर्व्ड शीट लेकर राउटर के पीछे रख दें.

ये भी पढ़ें- Apple ने आखिर क्यों बंद किए iPhone Box में आने वाले Free Stickers? सामने आई असली वजह

Published at : 20 May 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
WiFi Tips And Tricks TECH NEWS
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