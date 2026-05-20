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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्ववाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर

वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर

पाकिस्तान का भूगोल इतना कमजोर है कि उसने उन एयर बेस पर मिसाइल से हमला करने का दावा कर दिया जो भारत में हैं ही नहीं. दावे की पोल खुलने पर पड़ोसी मुल्क की दुनिया भर में फजीहत हो रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 20 May 2026 09:29 AM (IST)
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ख्यालों में जंग जीतना कोई पाकिस्तान से सीखे. पड़ोसी मुल्क का भूगोल इतना कमजोर है कि उसने उन एयर बेस पर मिसाइल से हमला करने का दावा कर दिया जो भारत में हैं ही नहीं. दावे की पोल खुलने पर पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही है.

बीते साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था. भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' कार्रवाई के जवाब में इस्लामाबाद ने भारतीय शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए.

पाकिस्तानी सेना ने 10 मई 2025 'फतह-1' (Fatah-1) गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट का इस्तेमाल किया था. हालांकि, भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हरियाणा के सिरसा के ऊपर हवा में ही मार गिराया और पूरी तरह तबाह कर दिया था.

क्या है पूरा मामला?

अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह बड़े आत्मविश्वास से दावा कर रहा है कि 10 मई को उसके मिसाइल हमलों ने दो भारतीय एयरबेस को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया, लेकिन मजेदार बात यह है कि जिन दो एयरबेस का उन्होंने नाम लिया, हकीकत में उनका कोई वजूद ही नहीं है.

पाक अफसर का खोखला दावा

इंटरव्यू में पाक के मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, 'हमें दो टारगेट दिए गए थे राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस. हमने इन दोनों पर सफलतापूर्वक निशाना साधा. हैरान करने वाली बात यह है कि वह राजौरी जम्मू-कश्मीर का एक जिला जरूर है, लेकिन यहां भारतीय वायुसेना का कोई ऑपरेशनल एयरबेस नहीं है. वहीं मामून पंजाब के पठानकोट में मौजूद एक सैन्य छावनी है, न कि कोई एयरबेस.

वीडियो में दिख रहे सैन्य अधिकारी की पहचान कैप्टन मुनीब जमाल के रूप में हुई है. उसने यह भी दावा किया कि मिसाइल लॉन्चिंग की तैयारी के दौरान वहां आम नागरिकों की मौजूदगी ने ऑपरेशन के समय उनका हौसला बढ़ाने का काम किया था.

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सोशल मीडिया पर उड़ीं धज्जियां

पाकिस्तान के इस खोखले दावे की पोल खुलने के बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग पाकिस्तानी अधिकारी को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं. एक अन्य यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, 'आर्कियोलॉजिस्ट, नक्शा बनाने वालों, गूगल मैप्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इन रहस्यमयी 'राजौरी और मामून एयरबेस' को खोजने के लिए एक जॉइंट मिशन शुरू कर दिया है.'

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Published at : 20 May 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Pakistan Shehbaz Sharif Asim Munir OPERATION SINDOOR
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