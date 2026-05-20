'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी

Narendra Modi Italy Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम अपने पांच देशों के व्यापक यूरोपीय दौरे के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर इटली पहुंच गए. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के विशेष निमंत्रण पर हो रहा यह दौरा पीएम मोदी का इटली का पहला आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचते ही प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मेलोनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम मोदी के साथ एक नई और बेहद खूबसूरत सेल्फी पोस्ट की. इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त!” देखते ही देखते यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳 pic.twitter.com/mUjFL4HIqY — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026

पहले भी वायरल हो चुकी हैं मोदी-मेलोनी की तस्वीरें

यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरी हों. इससे पहले साल 2023 में दुबई में हुए COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी की “Good friends at COP28” वाली सेल्फी काफी वायरल हुई थी. वहीं, साल 2024 में इटली के अपुलिया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान “मेलोडी टीम की तरफ से हैलो” वीडियो ने भी दुनियाभर में चर्चा बटोरी थी.

होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने किया भव्य स्वागत

इटली में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान उन्हें वाराणसी के घाटों को दर्शाती एक खास पेंटिंग भी भेंट की गई.

रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से बेहद खास है दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इटली दौरा रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. इस दौरान पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही वे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ भी संवाद करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ के मुख्यालय का भी दौरा करेंगे. इस दौरान भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगा.